¸ø±é¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¹¥¶¥¯¡¢¥ë¥ëー¥·¥å¡¢¥æー¥Õ¥§¥ß¥¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡ª12·î8Æü¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¼õÉÕÃæ
ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ Project ¡ÈTo 20th¡É ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°¾å À¯¹â¡Ë¤¬½Ð»ñ¡¦À©ºî¤¹¤ë¡ÖANIMAX TWO HALF presents ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ëー¥·¥åÀµÆ»¤Ë½Ú¤º¤ëµ³»Î¡Ù£²¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿õÌÚ¥¹¥¶¥¯¡Ê±é¡§ÀÖß·ÎËÂÀÏº¡Ë¡¢¥ë¥ëー¥·¥å¡¦¥é¥ó¥Ú¥ëー¥¸¡Ê±é¡§¾®Æî¸÷»Ê¡Ë¡¢¥æー¥Õ¥§¥ß¥¢¡¦¥ê¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡Ê±é¡§ÌÚ²¼°½ºÚ¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤ÏÌÀÆü12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ëー¥·¥å¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾¸ø±é¡Ê²ñ¾ì¡§¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñー¥¯Âçºå TT¥Ûー¥ë¡Ë¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¸ø±é¡Ê¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆüÄø¤Ç¾å±é¡£Á´11¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¿õÌÚ¥¹¥¶¥¯¡§ÀÖß·ÎËÂÀÏº
¥ë¥ëー¥·¥å¡¦¥é¥ó¥Ú¥ëー¥¸¡§¾®Æî¸÷»Ê
¥æー¥Õ¥§¥ß¥¢¡¦¥ê¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡§ÌÚ²¼°½ºÚ
2006Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢°µÅÝÅª¤ÊÊª¸ìÀ¤ÈÈþ¤·¤¤±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ëー¥·¥å¡Ù¡£
2026Ç¯¤ËÊüÁ÷20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ ÀµÆ»¤Ë½Ú¤º¤ëµ³»Î¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¥ëー¥·¥å¤È¥¹¥¶¥¯¤Î¡ÖÀµµÁ¡×¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯ºÇ¿·¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤µ×ÊÝÅÄ¾§¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢±é½Ð¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÀ¾ÅÄÂçÊå¤ò·Þ¤¨¡¢2.5¼¡¸µ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡Ø¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ëー¥·¥å¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ANIMAX TWO HALF presents¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ëー¥·¥åÀµÆ»¤Ë½Ú¤º¤ëµ³»Î¡×£²
´ØÀ¾¸ø±é¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñー¥¯Âçºå TT¥Ûー¥ë
Åìµþ¸ø±é¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ
Áí¸ø±é¿ô¡§11¸ø±é
¸¶ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢Âç²ÏÆâ°ìÏ°¡¢Ã«¸ý¸çÏ¯
±é½Ð:À¾ÅÄÂçÊå
µÓËÜ¡¦ºî»ì:µ×ÊÝÅÄ¾§
²»³Ú:ºäÉô¹ä
µÓËÜ¶¨ÎÏ¡¦´Æ½¤¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
À½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒHIKE
¡Ú½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¡Û
¿õÌÚ¥¹¥¶¥¯¡§ÀÖß·ÎËÂÀÏº
¥ë¥ëー¥·¥å¡¦¥é¥ó¥Ú¥ëー¥¸¡§¾®Æî¸÷»Ê
C.C.¡§¾®»³ÍþÆà
¥æー¥Õ¥§¥ß¥¢¡¦¥ê¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡§ÌÚ²¼°½ºÚ
¥«¥ì¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥È¥Õ¥§¥ë¥È¡Ê¹È·î¥«¥ì¥ó¡Ë¡§ÂçÂì¼Ó½ïÎ¤
Àð Í×¡§ÌîÖ¿Ë
Æ£Æ²¶À»ÖÏ¯¡§À¥¸Í·¼ÂÀ
¥é¥¯¥·¥ãー¥¿¡¦¥Á¥ã¥¦¥éー¡§ÀÐÅÄÀéÊæ(STU48)
¥Ê¥Ê¥êー¡¦¥é¥ó¥Ú¥ëー¥¸¡§»ÔÀîÈþ¿¥
¥·¥ãー¥êー¡¦¥Õ¥§¥Í¥Ã¥È¡§Ä¹Ã«ÀîÎ¤Åí
¥·¥å¥Ê¥¤¥¼¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡§Ãæ»³Í¥µ®
¥ß¥ì¥¤¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥É¡§ÌøËÙ ²ÖÎç¡ÊËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ë
¥³ー¥Í¥ê¥¢¡¦¥ê¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡§ÌÚÆâ³¤Èþ
¥æー¥Õ¥§¥ß¥¢¡¦¥ê¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡§ÌÚ²¼°½ºÚ
¥®¥ë¥Ðー¥È¡¦G¡¦P¡¦¥®¥ë¥Õ¥©ー¥É¡§±üÃ«ÃÎ¹°
¥»¥·¥ë¡¦¥¯¥ëー¥ßー¡§ÉÍ±ººÌÇµ
¥í¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥×¥ë¥ó¥É¡§ËÌÂ¼ÎÊ
¡Ú¸«¤É¤³¤í¡Û
¡¦2.5¼¡¸µ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç´°Á´ºÆ¸½¡£
¡¦¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤·¡¢¥ë¥ëー¥·¥å¤È¥¹¥¶¥¯¤Î¡È½ÉÌ¿¤ÎÀï¤¤¡É¤òÂÎ¸½¡£
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¾ðÊó
¢§¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
VIPÀÊ¡ÊÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë¡§16,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SÀÊ¡ÊÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë¡§13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AÀÊ¡§9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨VIPÀÊ¤ÏÁ°Êý¥Ö¥í¥Ã¥¯³ÎÌó
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û11/21(¶â) 12:00 ～ 12/08(·î) 23:59
¡ÚÆþ¶â´ü´Ö¡Û12/11(ÌÚ) 13:00 ～ 12/13(ÅÚ) 21:00
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://eplus.jp/musical-geass/
°ìÈÌÃêÁª
¡Ú¼õÉÕ³«»Ï¡Û12/20(ÅÚ)10:00～
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://eplus.jp/musical-geass/
¡¦Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¡¦»ÙÊ§ÊýË¡¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ÂÄê
¡¦¼õ¼èÊýË¡¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Ü¥¹¥Þ¥Á¥±Ê»ÍÑ
¡¦È¯·ô³«»ÏÆü¡§³Æ½éÆü¸ø±éÆü10ÆüÁ°
