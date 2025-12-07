¡Ú¥½ー¥éー¥é¥¤¥È400¸Ä´óÂ£¡Û¥½¥é¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò¥ë¥ï¥ó¥À¤Ø´Ô¸µ (¤ª¤¹¤½¤ï¤±)
¥½¥é¥ê¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§116-0003 ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÆîÀé½»5-17-8 CrescentÆîÀé½»2³¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ä°æ °ì¹°¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î¤è¤ê¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀÈ¼åÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢¥½ー¥éー¥é¥¤¥È·×400¸Ä¤ò´óÂ£¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥é¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Íø±×¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆÃ¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÀÈ¼åÁØ¡ÊÊì»Ò²ÈÄí¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ê¤É¡Ë¤Ë400Âæ¤Î¥½ー¥éー¥é¥¤¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç5300Ëü±ß¤Î»Ù±çÃ£À®
¡Ú½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Û400Âæ¤Î¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó´óÂ£
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§ ¥ë¥ï¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ ¥Ë¥ã¥¬¥¿¥ì·´¡¢¥«¥è¥ó¥¶·´
´óÂ£¸Ä¿ô¡§ ·×400¸Ä
ÇÛÉÛ³«»Ï¡§ 2025Ç¯12·î¾å½ÜÍ½Äê
¢¨ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÍø±×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Å¶ì¾Ð
¼ÂºÝ¤Ë¥½ー¥éー¥é¥¤¥È¤ò400À¤ÂÓ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
±¦²¼¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÃÄÂÎ¤ÎÃËÀ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ösolarich¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡¢¡¢¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë»ÑÀª¡×¤Ç¤¹¡£
¥½¥é¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡Ö½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
️ ¥½¥é¥ê¥Ã¥Á½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë
1. ¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢ËÉºÒ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥½¥é¥ê¥Ã¥ÁÀ½ÉÊ¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£
2. ¤½¤ÎÍø±×¤Î°ìÉô¤¬¡¢"Åô¤ê¤ÎÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌµÅÅ²½ÃÏ°è" ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
3. ¡Ö1¤Ä¤Î¹ØÆþ¡×¤¬²ÈÄí¤ÎÌÀ¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¡£
4. ¥½¥é¥ê¥Ã¥Á¤¬Çä¤ì¤ë¤Û¤É¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤ÎÊë¤é¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£
Çä¾å¤ò¾å¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Íø±×¤ò¡Ø¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡Ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¡Ø¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡Ù¤Ê»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Í¥¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë¹½¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Íø±×¤Î°ìÉô¤ò¡¢¼«Á³¤ËÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤½Û´Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼º£¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¡ÖÌÀ¤«¤ê¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ë½»¤à»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á°ì¤Ä¤ÇÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¸½ºß¤âÌó6²¯7500Ëü¿Í¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¿Í¡¹¤¬ÅÅµ¤¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ï¥é°ÊÆî¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¥ï¥ó¥À¤ÎÇÀÂ¼Éô¤Ç¤â¡¢Ìë´Ö¤Î¾ÈÌÀ¤ò¡ÖÅôÌý¥é¥ó¥×¡×¤ä¡Ö¿Å¡×¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉÔÊØ¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢Ì¿¤ÈÌ¤Íè¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¼¼Æâ¤Î±ì¡× ÅôÌý¥é¥ó¥×¤ä¿Å¤«¤é½Ð¤ë±ì¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥Ü¥ó¡Ë¤Ï¡¢¶¹¤¤²È¤ÎÃæ¤Ç¸ÆµÛ´ï¤ò¿ª¤ß¤Þ¤¹¡£WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¶õµ¤±øÀ÷¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤ÏÇ¯´Ö¿ôÉ´Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÏº¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖÇ³ÎÁ¥³¥¹¥È¡× ¤ï¤º¤«¤Ê¼ýÆþ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢»È¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÅôÌýÂå¤ä¤í¤¦¤½¤¯Âå¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤·¡¢ÉÏº¤¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ã¥¤ï¤ì¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¡× Æü¤¬ÄÀ¤à¤È²È¤ÎÃæ¤Ï°Å°Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌë¤ËËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¡¢½ÉÂê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬»þ´Ö¤òÃ¥¤¤¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿1Âæ¤Î¥½ー¥éー¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢±ì¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç³ÎÁÂå¤òÀáÌó¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌë¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÀ¤«¤ê¡×¤Ï¡¢ÉÏº¤¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤ò´óÂ£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥é¥ê¥Ã¥Á¤òÀµ¤·¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨1 ½ÐÅµ¡§IEA, IRENA, UNSD, World Bank, WHO. 2023. Tracking SDG 7: The Energy Progress Report. World Bank, Washington DC.)
¡ã¥½¥é¥ê¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§¥½¥é¥ê¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§´ä°æ°ì¹°
ÀßÎ©¡§2022Ç¯9·î5Æü
»ñËÜ¶â¡§6,000Ëü±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©116-0003 ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÆîÀé½»5-17-8 ¥¯¥ì¥»¥ó¥ÈÆîÀé½»2F
¿Æ²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¢ー¥¹
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@solarich.co.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://solarich.co.jp/
¢£YouTube¡§https://www.youtube.com/@¥½¥é¥ê¥Ã¥Á(https://www.youtube.com/@%E3%82%BD%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81)
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/solarich_everyday/