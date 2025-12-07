¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛMyM¡¢½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç2¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈ¯É½¤â
12·î7Æü¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MyM¡Ê¥Þ¥¤¥àー¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMyM X¡Çmas Special Event 2025¡ÙÅìµþ¸ø±é¤ò½ÂÃ«WWW X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
MyM¤Ï¡¢Miyuki¡Ê¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¡Ë¡¢Yoshiko¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä¡¦¤è¤·¤³¡Ë¡¢Mahiru¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä¡¦¤Þ¤Ò¤ë¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2024Ç¯5·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿3¿ÍÁÈ¤À¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÂçÅçËÜµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤Î¡ÖËÜµ¤¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖASOBOZE¡×¤ÏMV¤ÎYouTubeºÆÀ¸¿ô¤¬200Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£
¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢²èÌÌ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤Ç¤âAnM¡Ê¥¢¥ó¥Þー¡¢MyM¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦YOKOHAMA Bay Hall¤ÈÂçºå¡¦club JOULE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎ¾¸ø±é¤È¤âËþ°÷¤Ë¡£½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤â¡¢²ñ¾ì¤ËÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëAnM¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ðー¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ßê¤á¤¯°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À3¿Í¤¬¡¢HIPHOP¤ò¼´¤Ë¤·¤¿²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇAnM¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¡£
±ð¤á¤¤¤¿À¼¿§¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ëMiyuki¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤ÊYoshiko¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥é¥Ã¥×¤«¤éÁ¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Þ¤Ç¼«ºß¤ÊMahiru¡£3¿Í¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°ã¤¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¡¢MyM¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¤¯¤À¤é¤Í¤¨MC¤ÏÈ´¤¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é¡×¡ÊMahiru¡Ë¤ÈµÙ·Æ¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤Ï¢Â³²Î¾§¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾ì¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤¡×¤Ç¤Î²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿°¦¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëµÒ¤¤¤¸¤ê¤Ç°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤ÇÞÕ¿È¤Î¥«¥Ðー¤òÈäÏª¡£Íè¤ë¤Ù¤¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÊÌÜ¤ÏÉú¤»¤ë¤¬¡¢Yoshiko¤¬¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢Miyuki¤ÏÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦²ÎÀ¼¤òÇ´¤êµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢Mahiru¤¬»×¤ï¤º°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¹âÂ®¥é¥Ã¥×¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê¸ÄÀ¤È¥¹¥¥ë¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿Áª¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿AnM¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë°ì¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥Èー¥¯¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î³Ú¤·¤µ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ò½ª¤¨¡¢µÒÀÊ¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¡£¤³¤³¤Ç2026Ç¯5·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー2¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢AnM¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£½ËÊ¡¥àー¥É¤ÎÃæ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ößë-DAN-¡×¡£¤³¤ÎÆü¤¬½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë°ì¶Ê¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅìµþ¤ÎÌë¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤È²¹¤á¤¿¡£
Ìó90Ê¬´Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿MyM¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌß¡¢µÍ¤Þ¤é¤»¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¡ÊMiyuki¡Ë¡¢Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎAnM¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤òºÂ¤é¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥Ã¥«¤¤²ñ¾ì¼è¤ë¤«¤é¤è¡ª¡×¤È¥æー¥â¥é¥¹¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï3¿Í¤Ç¼ê¤ò·Ò¤®¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£MyM¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥Ïー¥È¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¤Ê¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¥µ¥¤¥È¥¦¥Þ¥µ¥Ò¥í
photo by A.Kawasaki