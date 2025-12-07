RAISE A SUILEN¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ÖRAISE MY CATHARSIS¡×³«ºÅÊó¹ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ²¬ÆáÇ·¡Ë¤Ï¡¢
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢12·î7Æü(Æü)¤Ëµþ²¦¥¢¥êー¥Ê TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢
RAISE A SUILEN¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ÖRAISE MY CATHARSIS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¡¦µþ²¦¥¢¥êー¥Ê TOKYO¤Ë¤Æ¡¢ ¡ÈRAISE A SUILEN¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ÖRAISE MY CATHARSIS¡×¡É¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖRAISE A SUILEN¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£°Û¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥ÉºîÉÊ¤Ë¤è¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤ÆÈ¯É½Åö½é¤è¤êÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¤ò´Þ¤á¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÎ¾¥Ð¥ó¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¥Ñー¥È¤Ç¤ÏÎ¾¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬¸ò¸ß¤Ë»²²Ã¤·¡ÖR¡¦I¡¦O¡¦T¡×¡ÖÇú¤¼¤Æºé¤¯¡×¤ò¥³¥é¥Ü±éÁÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£Ëþ°÷¸æÎé¤Î²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢À¤µª¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÏÇ®µ¤Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤ÞËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§RAISE A SUILEN¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ÖRAISE MY CATHARSIS¡×
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¡¡³«¾ì 16:00¡¿³«±é 17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§µþ²¦¥¢¥êー¥Ê TOKYO¡ÊÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶¡Ë
¢¡½Ð±é¡¡¡§RAISE A SUILEN¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bang-dream.com/events/ras-togetoge
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://girls-band-cry.com/live/post-16.html
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê
M1. À¼¤Ê¤⿂
M2. ³é¤¯¡¢Í«¤¦
M3. Ä³¤Ë·ë¤¤¤¿⾚¤¤»å
M4. ¶õ¤ÎÈ¢
M5. ¶õ⽩¤È¥«¥¿¥ë¥·¥¹
M6. °Ç¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¯
M7. »ë³¦¤Î¶ù µà¤Á¤ë²»
M8. Ì¾¤â¤Ê¤²¿¤â¤«¤â
M9. ¤â¤¦²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè
M10. Ì¿¤ò¤¯¤ì¤è
M11. arrow
M12. ·Õ¤Îé¬é¯
M13. »¨Æ§¡¢ËÍ¤é¤Î³¹
M14. ºÇ´ü¤Î禱¤ê
M15. Çú¤¼¤Æºé¤¯
M16. ±¿Ì¿¤Î²Ú
RAISE A SUILEN
M17. Beautiful Birthday
M18. ¡ÆFIGHT¡Ç ADDICT
M19. V.I.P MONSTER
M20. EXPOSE 'Burn out!!!'
-DJ play-
M21. JUST THE WAY I AM
-Solo session-
M22. HOWLING AMBITION
M23. OUTSIDER RODEO
-"REVELATION" megamix show-
M24. SOUL SOLDIER
-Inst session-
M25. DRIVE US CRAZY
M26. HELL! or HELL?
RAISE A SUILEN¡ß°æ¶Ü¿ÎºÚ from ¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê
EN1. R¡¦I¡¦O¡¦T
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ß¥ì¥¤¥ä from RAISE A SUILEN
EN2. Çú¤¼¤Æºé¤¯
¢£¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆRAISE A SUILEN¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ÖRAISE MY CATHARSIS¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤âÎ¾¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://bmu.lnk.to/RAISE_MY_CATHARSISpr
¢£¡Ú¿·¾ðÊó¡ÛRAISE A SUILEN¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ÖRAISE MY CATHARSIS¡× ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê
ËÜ¸ø±é¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¿·¾ðÊó¡ÛRAISE A SUILEN¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ¥³¥é¥ÜºÅ»ö ³«ºÅ·èÄê
RAISE A SUILEN¤È¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Î¥³¥é¥ÜºÅ»ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£RAISE A SUILEN¡ßFear, and Loathing in Las Vegas¡ÖDrown Out the Noise¡×³«ºÅ
2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢Zepp Osaka Bayside¤Ë¤ÆRAISE A SUILEN¡ßFear, and Loathing in Las Vegas¡ÖDrown Out the Noise¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÆó¼¡Àè¹Ô¤¬¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§RAISE A SUILEN¡ßFear, and Loathing in Las Vegas¡ÖDrown Out the Noise¡×
¢¡ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¡¡³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00(Í½Äê)
¢¡²ñ¾ì¡§Zepp Osaka Bayside
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÆó¼¡Àè¹Ô
¡¦¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/ras-vegas2026/
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö ¡§～2025Ç¯12·î8Æü(·î) 23:59
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/ras-vegas2026
¢£¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É ³«ºÅ
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) ¤ËKT Zepp Yokohama¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È3¼¡Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É
¢¡ÆüÄø¡¦²ñ¾ì
¡¦¿ÀÆàÀî¸ø±é
¡¡ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)
¡¡²ñ¾ì¡§KT Zepp Yokohama
¡¦Ê¡²¬¸ø±é
¡¡ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)
¡¡²ñ¾ì¡§Zepp Fukuoka
¡¦°¦ÃÎ¸ø±é
¡¡ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
¡¡²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya
¡¦ËÌ³¤Æ»¸ø±é
¡¡ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¡¡²ñ¾ì¡§Zepp Sapporo
¡¦Âçºå¸ø±é
¡¡ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î8Æü(Æü)
¡¡²ñ¾ì¡§Zepp Osaka Bayside
¡¦Åìµþ¸ø±é
¡¡ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ)
¡¡²ñ¾ì¡§Zepp DiverCity(TOKYO)
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È3¼¡Àè¹ÔÈÎÇä
¼õÉÕURL¡§https://pia.jp/v/toge26zepp-3/
¼õÉÕ´ü´Ö ¡§～2025Ç¯12·î10Æü(¿å) 23:59¤Þ¤Ç
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://girls-band-cry.com/live/post-18.html
¢£RAISE A SUILEN¤È¤Ï
¡ÖBanG Dream!(¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª)¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè3¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦RAISE A SUILEN¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE THIRD(²¾)¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯7·î¤Ë·ëÀ®¡£
¹â¤¤²»³ÚÀ¤È±éÁÕ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç²»³Ú¥·ー¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¯½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com/
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼° X¡§https://x.com/bang_dream_info
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
¢£¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡£
2024Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢OP/ED¼çÂê²Î¤ÈÁÞÆþ²ÎÁ´¶Ê¤¬Spotify¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¿·¿Í¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î5¶ÊÆ±»þ¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£2026Ç¯2·î¤«¤éÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëZepp Tour¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://girls-band-cry.com/
¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¸ø¼° X¡§https://x.com/girlsbandcry
¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@girlsbandcry
¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/toge0toge1/
¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@girlsbandcry
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê - Official Web Site¡§https://ageha.agehasprings.com/archives/artist/togenashitogeari
¢§¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢É½µ¤È¤·¤Æ¼¡¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Photo ¥Ï¥¿¥µ¥È¥·¡¢ÉÚÅÄÌ£²æ