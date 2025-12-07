Âç³Ø¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹WÇÕÆüËÜÂåÉ½¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÈÀ¤³¦ÆóÏ¢ÇÆ¡É¤òÃ£À®
²ñ¾ì: ¹ñÎ©ÂæËÌ¾¦¶ÈÂç³Ø
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ ¡ÖÂç³Ø¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥× 2025¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤¬·è¾¡Àï¤òÀ©¤·¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦ÆóÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯2024Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢
¿·ÂÎÀ©¡Ê¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÉýÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿·¥á¥ó¥Ðー¤ÇÄ©¤ó¤À ¡ÈÆóÂåÌÜÆüËÜÂåÉ½¡É ¤¬À¤³¦¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿
º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿ ¡ÈÆóÂåÌÜ¡ÉÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¡£
À¤Âå¸òÂå¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦°ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»Á´ÈÌ¤ò¸«¤Æ¤â¶Ë¤á¤ÆÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ËÜÂç²ñ¤ÎÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½Ï¡×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤Ç¤Ï
¡¦Â¾¹ñÁª¼ê¤È¤ÎÂÎ³Êº¹¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤Î¹â¤µ
¡¦ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¿¼¤¯Á¡ºÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¡¢²»³ÚÀ¤Î¹â¤µ
¡¦¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹Àè¿Ê¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸ÄÀ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー
¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìËþ¾ì¤Î´ÑµÒ¤È¿³ºº°÷¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦Üè(HAN)¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£Ç¯ÅÙ¤ÏºòÇ¯¤ÈÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥ÐーÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷À¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢¹¹¤Ë¤ÏKrump,Electro¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ë¤Þ¤À¼ã¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥µー¤ò´Þ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Ä¡¹¤Î¥¹¥¥ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ê¥Æ¥£¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬Í¥Àª¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÂåÌÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥Áー¥à¤¬À¤³¦¤Ç¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÇÌÜ¿·¤·¤¹¤®¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¤ÃÎ¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬
ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥Áー¥àÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÌÏµ¼ÀïÎý½¬¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥ÐーÁªÈ´¸å¤ÎÅØÎÏ¤ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î»Ù±ç¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï·ÀÌó¹¹¿·ÆâÄê¸å¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤«¤é¤Î»ñ¶â°ú¤¾å¤²¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëþ¤ò¼¤·¤Æ³«Àß¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥àÁ´¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜÂåÉ½¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー
Üè¡¡°°(¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)
ËÌÂ¼¡¡¾´±Ñ(´ÆÆÄ)
Æâ»³¡¡Îç²»(¼ç¾/·²ÇÏÂç³Ø)
²¼ÃÏ¡¡¹ª¿¿(Î°µåÂç³Ø)
ÃæÂ¼¡¡ËüÍÕ(ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø)
ÅÄÂ¼¡¡¿´(´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø)
°Ë¿á¡¡Éö(Ãæ±ûÂç³Ø)
¡¡
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Á´ÆüËÜÂç³Ø¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹Ï¢ÌÁ¤ÏËÜÏ¢ÇÆ¤ò¼õ¤±
¡¦¹ñÆâ¥êー¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç
¡¦¹â¹»¡¢¼Ò²ñ¿Í¥êー¥°¤ÎÅý¹ç¶¯²½
¡¦ÆüËÜÂåÉ½¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·ÑÂ³
¤Ê¤É¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¶¥µ»²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ
Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢GM¡¦´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢·è¾¡±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿ÁÇºà¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÁÇºà¤ò¤´Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿ÂÐÌÌ¤Î¼èºà¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜÂç³Ø¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹Ï¢ÌÁ¡ÊJUSDL¡Ë
¹ÊóÃ´Åö¡§Üè °°(¥Ï¥ó¡¡¥¢¥¥é)
¥áー¥ë¡§akira_han@jusdl.or.jp