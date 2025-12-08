¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚWAKOÂç²ñ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥° SAHOÁª¼ê¤¬À¤³¦Âç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ ～ ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤â¾Î»¿¡ÖK-1¥ëー¥ë¤Ê¤éÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡×～ ÆüËÜÁª¼êÃÄÌò°÷¡¦Ã®Ã«Âç½õ»á¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È³èÆ°Êó¹ð
À¤³¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÃÄÂÎ¡ÊWAKO¡Ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿SAHOÁª¼ê¤¬3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢¸«»öÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ ÀË¤·¤¯¤âÍ¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿SAHOÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ËÂÓÆ±¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄÌò°÷¤Ç¤¢¤ê¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃ®Ã«Âç½õ»á¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336331&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿SAHO
¢£ SAHOÁª¼ê ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¡ÊÊ¹¤¼ê¡§Ã®Ã« Âç½õ¡Ë
―― Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SAHO¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
―― ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤â¡ÖK-1¡Ê¥×¥í¥ëー¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
SAHO¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢¿§¡¹¤Ê³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
―― ¼¡²ó¤Ë·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
SAHO¡§¤Ï¤¤¡£¼¡¤ÎÁê¼ê¤â³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÂç²ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤¬ËÜÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÉ±Ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―― ¡Ê¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ë¤³¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢·ë¹½½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
SAHO¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
―― 2·î¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SAHO¡§¤Ï¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336331&id=bodyimage2¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSAHOÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤¹¤ëÃ®Ã«Âç½õ
ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î³èÆ°¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÎÌò°÷¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃ®Ã«Âç½õ»á¤¬ÂÓÆ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã®Ã«»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÇÆó¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëWAKO¹ñºÝ¥ì¥Õ¥êー¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¥ì¥Õ¥êー¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¡£¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ³ÎÊÝ¤È¥ëー¥ë¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢Ã´Åö¤È¤·¤ÆÃ®Ã«Æü¸þ¡ÊHinata Tarutani¡Ë»á¤âÆ±¹Ô¤·¡¢²á¹ó¤Ê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ä¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Áー¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¢Êý¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ã®Ã«Âç½õ»á¤Î¤³¤¦¤·¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÃÏ°Ì¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JKLO¡ÊJapan Kickboxing League Organization¡Ë¤Ïº£¸å¡¢WAKO¡ÊWorld Association of Kickboxing Organizations¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÈ¯Å¸¤È¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336331&id=bodyimage3¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¼¥á¥À¥ë
¢£ ¼èºà¡¦ÊóÆ» ¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡§Ã®Ã« Âç½õ¡ÊDaisuke Tarutani¡Ë ²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊEuropean Federation of Journalists¡Ë²ñ°÷ No.JP465 N J269 ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¡ÊFCCJ¡Ë²ñ°÷ No.TA1321 ¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
Ï¢ÍíÀè¡§d.tarutani0120@gmail.com
¢£ ¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È KANAME YAGIHASHI HINATA TARUTANI Tatiana Ivanovna
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¾åµÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336331&id=bodyimage4¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
