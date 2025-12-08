¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿±§Ãè¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ªÈ¾±§Ãè¿Í¤È¥Í¥¯¥ª¥ÁÀ±¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë!ÂçÅì¸´ÆÆÄºîÉÊ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×
¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÀè¶î¼Ô¡¦ÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤Ï¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿È¾±§Ãè¿Í¤È±§Ãè¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ùÈ¾±§Ãè¿Í¤È¤Ï
È¾±§Ãè¿Í¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È±§Ãè¿Í¤Î¥Ïー¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¡¢ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¹âÀÇ½¥Ñ¥ïー¥É¥¹ー¥ÄÁõÃå¤Î²ø¿Í¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ëÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336330&id=bodyimage1¡Û
¡ù¥Í¥¯¥ª¥Á¥¢À±¿Í¤È¤Ï
¥Í¥¯¥ª¥ÁÀ±¿Í¤Ï¡¢ÍÚ¤«ÈàÊý¤Î±§Ãè¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Í¥¯¥ª¥Á¥¢À±¤Î±§Ãè¿Í¤Ç¡¢°Å¹õ±§ÃèÂçÄë¤¬¥Í¥¯¥ª¥Á¥¢À±¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥Í¥¯¥ª¥Á¥¢À±¿Í¤ò¥Æ¥ì¥Ñ¥·ー¤ÇÁà¤ê¡¢°Ìò¤Þ¤¿¤ÏÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÀ±¡¢¥Í¥¯¥ª¥Á¥¢À±¤Ï¡¢±§Ãè¤Î±ü¿¼¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹õÎ¶¾ë¤Ë¤Ï°Å¹õ±§ÃèÂçÄë¤¬¹½¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï±§Ãè¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÑÃ±¸ì¤Î¡Önegotiation¡Ê¥Í¥´¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¡§¸ò¾Ä¡Ë¡×¤È¶Á¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·àÃæ¤ÇÃÏµå¿Í¤È²¿¤é¤«¤Î¡Ö¸ò¾Ä¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¾±§Ãè¿Í¤È¥Í¥¯¥ª¥ÁÀ±¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢SFºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢±§Ãè¤Î¿ÀÈë¤ÈÌ¤ÃÎ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336330&id=bodyimage2¡Û
¡Ø±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù
¢£±Ç²è¤Î¥¹¥Èー¥êー
À¾Îñ2050Ç¯¿ÍÎà¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï100²¯¿Í¤òÆÍÇË¡£Áý¤¨¤¹¤®¤¿¿Í¸ý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤Î¿©ÎÁ¤ä¿å»ñ¸»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÅù¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·îÌÌ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢¿ÍÎà¤Î¿·¤·¤¤Îò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÀè¿Ê¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½ÌäÂê¤¬ÀÅ¤«¤ÊÀïÁè¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥´¥Ã¥Ï¥¤¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³ô¼°²ñ¼ÒÂçÅì»û¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¿¦°÷¡¢Èþ·õ¼ÀÉ÷¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡¢¼ÒÄ¹¤Î¶ÈÌ³»ØÎá¤Ç¡¢CµéÉÊ¤Î°ÂÊª¥Ñ¥ïー¥É¥¹ー¥Ä¤ÇÄ®¤Î¿Í¤Î¼«Í³¤Î°Ù¤Ë°Ç¤ÎÁÈ¿¥¥´¥Ã¥Ï¥¤¤ÈÆ®¤¦¡£
¢£±Ç²è¤ÎÆÃÄ§
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£2050Ç¯¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤È¥Òー¥íー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¶õ¼ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÆÃ»£¥Òー¥íー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤â¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°Û¿§¤Î±Ç²è´ÆÆÄ
´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤ÎÂçÅì¸¤µ¤ó¤Ï¥´¥ó¥°³ÊÆ®µ»ÇÕ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Âç²ñ¸µÆüËÜ²¦¼Ô¡¢ÂçºåÉÜ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¸µÍý»ö¡¢°®ÎÏÍÌ¾¿ÍÌ¾Êí·ÇºÜ¼Ô¡¢ÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥°®ÎÏNo.1Åù¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢±¿Á÷¶È¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤¬±Ç²è¡Ø～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¡Ù¤ÎÁÏºî¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ò²ñÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è
±Ç²è¡Ø±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·É÷¤Î±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÌäÂê¤È¥Òー¥íー¤È¤¤¤¦°ì¸«ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£±¿Á÷¶È³¦¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥·¥ê¥¢¥¹¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
