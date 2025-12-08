¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¶â¤¬¤¹¤°¤Ë¼ê¸µ¤Ë¡ª50Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÏÂ¨ÆüÇã¼è¡¦Â¨ÆüÊ§¤¤¡Ö¥¹¥Ôー¥ÉÇã¼è¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336310&id=bodyimage1¡Û
Web¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ä¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPOIPOI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å ÇîÊ¸¡Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥Ð¥¤¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤¹¤°¤Ë¸½¶â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¨Æü¸½¶â»ÙÊ§¤¤ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿Ãæ¸Å¥Ð¥¤¥¯½ÐÄ¥Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ð¥¤¥¯Çã¼èMAX¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡§¿×Â®¤Ê¸½¶â²½¥Ëー¥º¤ÈÉý¹¤¤Çã¼èÂÐ±þ
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¡Ö¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î½èÊ¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¸½¶â²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥Ëー¥º¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¯¤äµì¼Ö¡¢¥«¥¹¥¿¥à¼Ö¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¤¤¼è¤ì¤ë½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¸½¶â²½¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¡×¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÇã¼èÀ®Î©»þ¤ËÂ¨Æü¸½¶âÊ§¤¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¥Ð¥¤¥¯Çã¼èMAX¡×¤ÎÂ¨Æü¸½¶â²½¤È½ÀÆð¤ÊÇã¼è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
Åö¼Ò¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Éý¹¤¤¼Ö¼ï¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖÂ¨Æü¸½¶âÊ§¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤¹¤°¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¡ª50Ëü±ß°Ê²¼¤ÏÂ¨¶âOK °ìÈÌÅª¤ÊÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤¬¸åÆü¿¶¹þÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸Â¤ê¡¢ººÄêÀ®Î©¸å¤¹¤°¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¶â¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤âÇã¼èOK¡ªÅÅÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖLINEººÄê¡×¤Ç ¸¶ÉÕ¤«¤éÂç·¿¡¢ÉÔÆ°¼Ö¡¢»ö¸Î¼Ö¡¢¥«¥¹¥¿¥à¼Ö¤Ê¤É¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤âººÄê¡¦Çã¼è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³µ»»¤ÎººÄê³Û¤òÂ¨ºÂ¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿×Â®ÂÐ±þ¤È½ÐÄ¥Çã¼è ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê½ÐÄ¥ÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¤´¼«Âð¤ä»ØÄê¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Þ¤Ç»Ç¤¤¡¢¿×Â®¤ËººÄê¡¦Çã¼è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥Ð¥¤¥¯Çã¼èMAX
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://poi-poi.co.jp/bike/
¸ø¼°LP¡§https://poi-poi.co.jp/bike/lp/max
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/949xzztp?oat_content=url&openQrModal=true
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-1809-1492
ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¸©Á´°è¡¦ºë¶Ì¸©Á´°è¡¦ÅìµþÅÔ¡ÊÎ¥Åç½ü¤¯¡Ë
¢£ Å¹ÊÞ¡¦µòÅÀ¾ðÊó
½»½ê¡§¢©276-0023 ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¾¡ÅÄÂæ1ÃúÌÜ37ÈÖ8¹æ
Google Map¡§https://x.gd/SemBx
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþÀ®ËÜÀþ¡Ö¾¡ÅÄÂæ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ·÷Æâ
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒPOIPOI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPOIPOI
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¾¡ÅÄÂæ1ÃúÌÜ37ÈÖ8¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§°æ¾å ÇîÊ¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢Web¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶È¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¡¢¥Ð¥¤¥¯½ÐÄ¥Çã¼è»ö¶È
URL¡§https://poi-poi.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒPOIPOI
