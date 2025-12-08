¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢°åÎÅ¤È¾®Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ê2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë304.3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì³µÍ×
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Ë66.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë20.97%¤Î·øÄ´¤ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë304.3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RTLSµ»½Ñ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢»ñ»º¡¢¿Í°÷¡¢ºß¸Ë¤ÎÀµ³Î¤ÊÄÉÀ×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ÈÏ¤ÊºÎÍÑ¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç±¿ÍÑ¸úÎ¨À¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢RTLS¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Î´ÉÍý¡¢´µ¼Ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÑ³×Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤Î96%¤¬´µ¼ÔÄÉÀ×¤Î¤¿¤á¤ÎRTLSÍøÍÑ³ÈÂç¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢95%¤¬°åÎÅµ¡´ï¡¢¸¡ÂÎ¡¢È÷ÉÊ¤Î´ÉÍý¤Ë¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¼Ö°Ø»Ò¡¢½ÅÍ×µ¡´ï¤Î´Æ»ë¤ËRTLS¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´µ¼Ô¥±¥¢¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹:¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È: https://www.snsinsider.com/sample-request/1029
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336302&id=bodyimage1¡Û
RTLSÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ
RTLS»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¼ç¤Ë¡¢¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÄÉÀ×¡¢Í½Â¬ÊÝ¼é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê»ñ»º´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
RFID¡¢Ä¶¹ÂÓ°è¡ÊUWB¡Ë¡¢BluetoothÄã¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÊBLE¡Ë¡¢GPS¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÉÂ±¡µ¡´ï´ÉÍý¤«¤éÁÒ¸Ë±¿±Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿°ÌÃÖÀºÅÙ¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤ÎRTLS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢½¸Ãæ´ÉÍý¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¡¢¥ê¥âー¥È»ñ»º´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢±¿ÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·°Õ»×·èÄêÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯ÎÏ¤Î°ÂÁ´¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î½å¼é¡¢ÈóÀÜ¿¨´Æ»ë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅ¡¢·úÀß¡¢¹©¶È´Ä¶¤Ç¤ÎRTLS¤ÎÉáµÚ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÂÐ±þ¤«¤Ä¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤ÊRTLS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í°÷¡¢´µ¼Ô¡¢½ÅÍ×»ñ»º¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê²Ä»ëÀ¡¢À¸»ºÀ¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëRTLS¤ÎÆ³Æþ
°åÎÅ: ÉÂ±¡¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏRTLS¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ¡´ï¤Î³èÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢´µ¼Ô¤ÎÎ®¤ì¤ò´ÉÍý¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤ä½ÅÍ×¤Ê´µ¼Ô¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Å¬»þ¤Î²ðÆþ¤È°åÎÅ¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Çä¶È: ¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çºß¸Ë¤òÄÉÀ×¤·¡¢ºß¸ËÀÚ¤ì¤ò¸º¤é¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËRTLS¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Aisle411¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ÜµÒ¤òÅ¹ÊÞÆâ°ÆÆâ¤·¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢RTLS¤Ï¾®Çä¶È¼Ô¤Ë¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸úÅª¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¡¦ÊªÎ®: À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢RTLS¤Ï»ñ»º¤ÎÄÉÀ×¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íーºÇÅ¬²½¡¢Í½Â¬ÊÝ¼é¤ò¶¯²½¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ä±¿ÍÑ¤ÎÈó¸úÎ¨À¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢RTLS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥êー¥È¼ÖÎ¾¤ÎÄÉÀ×¡¢ÁÒ¸Ëºß¸Ë´ÉÍý¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¬»þÇ¼ÉÊ³ÎÊÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ê¥½ー¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡ÊERP¡Ë¤ª¤è¤ÓÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊWMS¡Ë¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Êºß¸ËÄÉÀ×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Ë66.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë20.97%¤Î·øÄ´¤ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë304.3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RTLSµ»½Ñ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢»ñ»º¡¢¿Í°÷¡¢ºß¸Ë¤ÎÀµ³Î¤ÊÄÉÀ×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ÈÏ¤ÊºÎÍÑ¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç±¿ÍÑ¸úÎ¨À¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢RTLS¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Î´ÉÍý¡¢´µ¼Ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÑ³×Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤Î96%¤¬´µ¼ÔÄÉÀ×¤Î¤¿¤á¤ÎRTLSÍøÍÑ³ÈÂç¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢95%¤¬°åÎÅµ¡´ï¡¢¸¡ÂÎ¡¢È÷ÉÊ¤Î´ÉÍý¤Ë¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¼Ö°Ø»Ò¡¢½ÅÍ×µ¡´ï¤Î´Æ»ë¤ËRTLS¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´µ¼Ô¥±¥¢¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹:¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È: https://www.snsinsider.com/sample-request/1029
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336302&id=bodyimage1¡Û
RTLSÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ
RTLS»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¼ç¤Ë¡¢¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÄÉÀ×¡¢Í½Â¬ÊÝ¼é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê»ñ»º´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
RFID¡¢Ä¶¹ÂÓ°è¡ÊUWB¡Ë¡¢BluetoothÄã¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÊBLE¡Ë¡¢GPS¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÉÂ±¡µ¡´ï´ÉÍý¤«¤éÁÒ¸Ë±¿±Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿°ÌÃÖÀºÅÙ¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤ÎRTLS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢½¸Ãæ´ÉÍý¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¡¢¥ê¥âー¥È»ñ»º´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢±¿ÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·°Õ»×·èÄêÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯ÎÏ¤Î°ÂÁ´¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î½å¼é¡¢ÈóÀÜ¿¨´Æ»ë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅ¡¢·úÀß¡¢¹©¶È´Ä¶¤Ç¤ÎRTLS¤ÎÉáµÚ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÂÐ±þ¤«¤Ä¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤ÊRTLS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í°÷¡¢´µ¼Ô¡¢½ÅÍ×»ñ»º¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê²Ä»ëÀ¡¢À¸»ºÀ¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëRTLS¤ÎÆ³Æþ
°åÎÅ: ÉÂ±¡¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏRTLS¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ¡´ï¤Î³èÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢´µ¼Ô¤ÎÎ®¤ì¤ò´ÉÍý¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤ä½ÅÍ×¤Ê´µ¼Ô¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Å¬»þ¤Î²ðÆþ¤È°åÎÅ¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Çä¶È: ¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çºß¸Ë¤òÄÉÀ×¤·¡¢ºß¸ËÀÚ¤ì¤ò¸º¤é¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËRTLS¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Aisle411¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ÜµÒ¤òÅ¹ÊÞÆâ°ÆÆâ¤·¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢RTLS¤Ï¾®Çä¶È¼Ô¤Ë¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸úÅª¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¡¦ÊªÎ®: À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢RTLS¤Ï»ñ»º¤ÎÄÉÀ×¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íーºÇÅ¬²½¡¢Í½Â¬ÊÝ¼é¤ò¶¯²½¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ä±¿ÍÑ¤ÎÈó¸úÎ¨À¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢RTLS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥êー¥È¼ÖÎ¾¤ÎÄÉÀ×¡¢ÁÒ¸Ëºß¸Ë´ÉÍý¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¬»þÇ¼ÉÊ³ÎÊÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ê¥½ー¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡ÊERP¡Ë¤ª¤è¤ÓÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊWMS¡Ë¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Êºß¸ËÄÉÀ×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£