ÁÏ¶È50Ç¯Ä¶¡¢Àîºê½Å¹©¡¦»°É©½Å¹©¤é¤È¼è°ú¤¹¤ë¡Öµ¡³£ÀìÌç¾¦¼Ò¡×¤¬¤Ê¤¼¡© ¿À¸Í¤ÎÏ·ÊÞ¡¦ÅìÍÎÍý¸¦¤¬±¿±Ä¤¹¤ëIT»Ù±ç¡ÖS-ket¡×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃ²½¤Î¡ÖÈ¼Áö·¿¡¦Ì¡²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò³«»Ï
～ ½Å¸üÄ¹Âç¤ÊBtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿´ë¶È¤À¤«¤éÉÁ¤±¤ë¡£¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Ì¡²è ～
¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¥ó¥°Åù¤Îµ¡³£ÉôÉÊÈÎÇä¤ª¤è¤ÓIT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ÅìÍÎÍý¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç°æ ·ò²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëIT»Ù±ç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖS-ket¡Ê¥¹¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ä¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¼ÒÆâÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¡ÖÈ¼Áö·¿¡¦Ì¡²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1971Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Âç¼ê½Å¹©¥áー¥«ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö·ø¼Â¤ÊBtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊ¸Ì®¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤¿¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ëÌ¡²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡§Ï·ÊÞ¾¦¼Ò¤¬¡ÖÌ¡²è¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÍýÍ³¡Û
ÅìÍÎÍý¸¦¤ÏÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á¥Çõ¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÀìÌç¾¦¼Ò¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖS-ket¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤äÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬µá¿¦¼Ô¤ä¸ÜµÒ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²èÁüÍ¥°ÌÀ¸ú²Ì¡ÊÊ¸»ú¤è¤ê²èÁü¤ÎÊý¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý³Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤È¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö´ë¶È´Ö¤ÎÄ´À°ÎÏ¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÎÏ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥ÈºîÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÝÂê²ò·è¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¡²è¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡ÖBtoB¤Î¥×¥í¡×¤¬À©ºî¤ò»Ø´ø¡§ °ìÈÌÅª¤ÊÌ¡²èÀ©ºîÂå¹Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊIT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´ë¶È´Ö¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÍý²ò¤¬Áá¤¯¡¢¡Ö¾¦Çä¤Î¥Ä¥Ü¡×¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¹½À®¡ÊÂæËÜ¡Ëºî¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´°Á´¼ÒÆâ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¡ÖÈ¼Áö·¿¡×¡§ ³°Ãí´ÝÅê¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤éÂæËÜºîÀ®¡¢ºî²è¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥º¥ì¤¬¤Ê¤¯¡¢½¤Àµ¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑ¡¦¹Êó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÍÑÀ¡§ ¡Ö¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤ä¡ÖÊ£»¨¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÌ¡²è²½¡£ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ÎÎ¥Ã¦ËÉ»ß¤ä¡¢±Ä¶È»ñÎÁ¤ÎÀ®ÌóÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
Äó¶¡ÆâÍÆ¡§¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÊÂæËÜ¡ËºîÀ®¡¢Ì¡²èºî²è¡¢¥Çー¥¿Ç¼ÉÊ
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§
´ðËÜÎÁ¶â¡Ê¹½À®¡¦ÂæËÜÀ©ºîÈñ¡Ë¡§50,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
Ì¡²èÀ©ºîÈñ¡ÊA4¥«¥éーÊÒÌÌÁêÅö¡Ë¡§1¥Úー¥¸ 30,000±ß～¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§https://s-ket.help/contents/manga_01/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»URL¡§https://s-ket.help/contents/inquiry/
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅìÍÎÍý¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1952Ç¯¤Ë¥ê¥±¥óÀ½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿Á°¿È´ë¶È¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢1971Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Àîºê½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤ä»°É©½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼ê½Å¹©¥áー¥«ーÍÍ¤Ø¡¢ÇõÍÑ¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊÅù¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öµ¡³£ÀìÌç¾¦¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¸½ÂåÉ½¤ÎÂç°æ·ò²ð¤¬½¢Ç¤¸å¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¾¦¼Òµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖS-ket¡×¤òÅ¸³«¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»ö¶È±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È³µÍ×
¾¦¹æ¡§ÅìÍÎÍý¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTOYORIKEN Corporation¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âç°æ ·ò²ð
½êºßÃÏ¡§¢©651-0083 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÉÍÊÕÄÌ2ÃúÌÜ1-30¡¡»°µÜ¹ñºÝ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°8³¬
ÀßÎ©¡§1971Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Êµ¡³£ÉôÉÊÈÎÇä¡Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÊS-ket¡Ë
¼ç¤Ê¼è°úÀè¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡§Àîºê½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥±¥ó¡¢»°É©½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ºå¿ÀÆâÇ³µ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò Â¾
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Elixence
