²ñ·×¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¸¦µæÈ¯É½Âç²ñ¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡¡·è¾¡³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Íè¤ë2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Ë²ñ·×³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î³ØÀ¸¸¦µæÈ¯É½Âç²ñ¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025(°Ê²¼¡¢¥¢¥«¥³¥ó2025)¡×·è¾¡¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤ËÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥«¥³¥ó2025¤ÎÍ½Áª¤Ë¤Ï¡¢31Âç³Ø¡¢40¥¼¥ß¥Êー¥ë¡¢89¥Áー¥à¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢Í½Áª¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢´û¤Ë21¥Áー¥à¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¤Î¼èºà(´Þ³ØÀ¸¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢»£±Æ²Ä)¤òÄº¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë12·î12Æü(¶â)13»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥³¥ó2024¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û·è¾¡: ÂÐÌÌ·Á¼°
¡Ú·è¾¡²ñ¾ì¡ÛÆüËÜÂç³Ø¾¦³ØÉô(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èµÎ5-1-2)
¡Ú·è¾¡³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î14Æü(Æü) 9»þ～18»þ30Ê¬(18»þ ·ë²ÌÈ¯É½Í½Äê)
¡Ú»²²Ã»ñ³Ê¡Û²ñ·×³Ø¤ò³Ø¤ÖÂç³ØÀ¸
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û http://accocom.com/ ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¢¥«¥³¥ó2025¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ÆüËÜºÇÂç¤Î²ñ·×³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î¸¦µæÈ¯É½Âç²ñ
¡¦³Ø½ÑÅª¸¦µæÊ¬Ìî¤È¼ÂÁ©Åª¸¦µæÊ¬Ìî¤Î2¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦
¡¦¼Â¼Ò²ñ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÁ©ÎÏ¤òËá¤¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬²ñ·×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÂó¤¯
¡¦¿³ºº°÷¤Ï¡¢²ñ·×¤ÎÀìÌç²È¤¬Ã´Åö¤·¡¢³ØÀ¸¤ÈÀìÌç²È¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë
¡Ú·è¾¡¿Ê½Ð¥Áー¥à¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢£³Ø½ÑÅª¸¦µæÊ¬Ìî
Âè1Êó¹ð¡¡09:00～09:25¡¡Î©¶µÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¥Þ¥æ¥ê¥º¥à
Âè2Êó¹ð¡¡09:30～09:55¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉôÍ½»»¥¹¥é¥Ã¥¯¥Áー¥à
Âè3Êó¹ð¡¡10:00～10:25¡¡Ê¸µþ³Ø±¡Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÃæÅç¿¿À¡¡¦µÈÅÄ·¼Í¤¥¼¥ß¥Êー¥ë ¥Áー¥àA
Âè4Êó¹ð¡¡10:40～11:05¡¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¾¦·Ð³ØÉô¤Ò¤ä¤ä¤Ã¤³
Âè5Êó¹ð¡¡11:10～11:35¡¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¾¦·Ð³ØÉô¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½
Âè6Êó¹ð¡¡11:40～12:05¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÅìµþÍý²ÊÂç³Ø´äß·¥¼¥ß¶ÈÀÓÉ¾²ÁÈÉ
Âè7Êó¹ð¡¡13:00～13:25¡¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¾¦·Ð³ØÉô¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥È
Âè8Êó¹ð¡¡13:30～13:55¡¡Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉôÈ¬²¦»Ò¤É¤ó¤°¤êー¤º
Âè9Êó¹ð¡¡14:00～14:25¡¡½¨ÌÀÂç³ØÁí¹ç·Ð±Ä³ØÉôÄ¹Ã«Àî¥¼¥ß»ûÅÄÁÈ
Âè10Êó¹ð 14:30～14:55¡¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¾¦·Ð³ØÉôÏ©ÃÏÎ¢¤Î¥Ú¥ê¥«¥ó
Âè11Êó¹ð 15:10～15:35¡¡À®¾ëÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÀ®¾ëÂç³Ø¾åÅÄ¥¼¥ß Team Creatine
Âè12Êó¹ð 15:40～16:05¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÅìµþÍý²ÊÂç³Ø´äß·¥¼¥ß¡¦AI-wasawa
¢£¼ÂÁ©Åª¸¦µæÊ¬Ìî
Âè1Êó¹ð 10:40～11:05¡¡ÌÀ¼£Âç³Ø¾¦³ØÉô»Ä¶ÈÁÈ¹ç
Âè2Êó¹ð 11:10～11:35¡¡Àì½¤Âç³Ø¾¦³ØÉô¿®ÍÑ¶â¸ËÈÉ
Âè3Êó¹ð 11:40～12:05¡¡ÆüËÜÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÆ°Êª·ì±Õ¥Ð¥ó¥¯
Âè4Êó¹ð 13:00～13:25¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÅìµþÍý²ÊÂç³Ø´äß·¥¼¥ß¡¦²ñ·×³Ø½¬ÈÉ
Âè5Êó¹ð 13:30～13:55¡¡Ë¡À¯Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôVEco
Âè6Êó¹ð 14:00～14:25¡¡Ë¡À¯Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôRe:Turn
Âè7Êó¹ð 14:30～14:55¡¡ÆüËÜÂç³Ø¾¦³ØÉô¥µ¥Ö¥¹¥¿¡ª
Âè8Êó¹ð 15:10～15:35¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÅìµþÍý²ÊÂç³Ø´äß·¥¼¥ß¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¥È¥ê¥ª
Âè9Êó¹ð 15:40～16:05¡¡°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉô±ßÃ«¥¼¥ßA
º©¿Æ²ñ¡¡ 16:30～18:30
·ë²ÌÈ¯É½ 18:00(º©¿Æ²ñÆâ)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó½àÈ÷°Ñ°÷²ñ
(ÆüËÜÂç³ØÀîÌî¹îÅµ¥¼¥ß¥Êー¥ëµ¤ÉÕ)
¥áー¥ë: accocompe@gmail.com
¥¢¥«¥³¥ó2024¤ÎÍÍ»Ò