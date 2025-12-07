²Æì¡¦À¾³¤´ß¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎX¡ìmas¥¬¥é¥Ç¥£¥Êー¡ÛÅì¥·¥Ê³¤¤òË¾¤à¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌû¤·¤à¡ã¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥¨¥ë¡ä¡ã¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡ä
¡Ö¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡×¥¤¥áー¥¸
¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥ê¥¾ー¥È ¥ª¥¥Ê¥ï¡Ê²Æì¸©²¸Ç¼Â¼ Áí»ÙÇÛ¿Í¡§°ËÎÉÇÈ À¶¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20～25Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¬¥é¥Ç¥£¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥ê¥¾ー¥È ¥ª¥¥Ê¥ï :
https://renaissance-okinawa.com/
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¡×¥¤¥áー¥¸
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê6Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¡£2¼ïÎà¤Î¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢½Ëº×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë ¡Ègala¡É ¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Èþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤¬ºÙÉô¤Þ¤Ç¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Èþ¤·¤¤¶Ë¾å¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤òË¾¤à¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥¨¥ë¡×¥¤¥áー¥¸
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÁ°ºÚ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡ã¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥¨¥ë¡ä¤Ï¡¢¡Ö¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡×¤Î¥°¥é¥¹1ÇÕÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡×¥¤¥áー¥¸
²Æì¤Î¿©ºà¤¬»ý¤ÄÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¡ã¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡ä¥³ー¥¹¤Ï¡¢2～4Ì¾ÍÍ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¡¢¡Ö¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡×1¥Ü¥È¥ë¤ò¥µー¥Ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ê¥¦¥à¥í¥ÓーX'mas¥Ä¥êー¡¡¥¤¥áー¥¸
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É°ì¿§¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£³¤¤òË¾¤à2³¬¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢À»Ìë¤òºÌ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¬¥é¥Ç¥£¥Êー
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î20Æü～12·î25Æü
¡Ú¾ì½ê¡Û¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¡×
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó :
https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-fourseasons
¡Ú»þ´Ö¡Û18:00～22:00¡¡
¡ö12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¢¡¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥¨¥ë¡¡\15,000¡Ê¡Ö¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡×¤Î¥°¥é¥¹1ÇÕÉÕ¤¡Ë
¢¡¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡¡¡¡¡¡\24,000¡Ê2～4Ì¾ÍÍ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡×1¥Ü¥È¥ë¡Ë
¡öÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/christmas-gala-dinner2025
¡ã¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥¨¥ë¡ä¥³ー¥¹
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥¨¥ë¡×¥¤¥áー¥¸
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤Ë¸«Î©¤ÆÈþ¤·¤¯ºÌ¤é¤ì¤¿Á°ºÚ¡£¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥»¥Ã¥×Âû¤ÎË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ñ¥¤Êñ¤ß¤Î¥¹ー¥×¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤ª¤¤Ê¤ïÏÂµí¥µー¥í¥¤¥ó¤ò¥¸¥åー¥·ー¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ï¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁêÀ¤¬ÀäÉÊ¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥¨¥ë¡×¥á¥Ë¥åー :
https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-fourseasons#fs_noel_menu
¡ã¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡ä
¡Ö¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡×¥¤¥áー¥¸
²Æì¤Î¿©ºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î»ÝÌ£¤ò¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤Ç³è¤«¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÈþ¿©¥Ç¥£¥Êー¡£²Æì¤ÎÊ¸²½¤¬¹á¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ°ìÉÊ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£2～4Ì¾ÍÍ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡×1¥Ü¥È¥ë¤ò¥µー¥Ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Î¥¨¥ëÎ°µå¡×¥á¥Ë¥åー :
https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-fourseasons#fs_noel_menu
¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥ê¥¾ー¥È ¥ª¥¥Ê¥ï
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤Î³¤¤ÈÇò¤¤º½ÉÍ¤¬¹¤¬¤ë¡¢Á´¼¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¡£
60¼ï°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥é¥°ー¥ó¤ËÊë¤é¤¹¥¤¥ë¥«¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¼¼Æâ¡õ²°³°¥×ー¥ë¡¢¥¥Ã¥º¤ª»Å»öÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈBBQ¤äÎ°µåÃº²Ð¾Æ¡¢¼÷»Ê¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡õÅ´ÈÄ¾Æ¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê9¥ö½ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡¢»³ÅÄ²¹Àô¡¢¥¿¥é¥½¥Æ¥é¥Ôー¥µ¥í¥ó¡¢THE NORTH FACE¡¿HELLY HANSEN¤Û¤«¡¢5¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¾å¼Á¤Ê¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤ÆÃÅµ¡ÖClub Savvy¡×¤ä¡¢µÇ°Æü¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=bP0la-hL3Bc ]
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-975-08400f121018722be630cee803a8e94b.pdf