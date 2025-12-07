¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー ¤Ì¤¤¥³¥í ¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½Õ»³¤æ¤¤ª¡Ë¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー ¤Ì¤¤¥³¥í ¡Ù¤ò12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ì¤¤¥³¥í¤Ï¡¢¥³¥í¥³¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¼ê¶Ì¥µ¥¤¥º¤Î¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢shop¤Ì¤¤¡Êhttps://www.shopnui.jp/¡Ë¤ÇÁ´6¼ïÃ±ÉÊ¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä(https://www.shopnui.jp/shopdetail/000000002981)¡¦¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOXÈÎÇä(https://www.shopnui.jp/shopdetail/000000002980)¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ì¤¤»£¤ê¥Õ¥©¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«Ãæ
¾ÜºÙ¤ÏX¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ì¤¤¤³¤ì¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï²¼µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦X(µìTwitter)¡§ https://x.com/shop_nui_bnn¡¡¡¡
¡¦Instagram¡¡¡§ https://www.instagram.com/shop_nui_bnn¡¡¡¡
¡¦LINE¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://page.line.me/138llrlr¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©110-0014¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èËÌ¾åÌî2-14-4
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½Õ»³ ¤æ¤¤ª
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¦ÉÛÀ½´á¶ñµÚ¤Ó»¨²ß¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦Í¢Æþ¡¦ÈÎÇä¡ÊÆÃ¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1975Ç¯2·î28Æü
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://bandainamco-nui.co.jp/¡¡