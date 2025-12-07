2025-26¥·ー¥º¥ó ÇÑµùÌÖ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Áー¥à¥¹ー¥Ä ¿·¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤¤¤Ä¤â±º°ÂD-Rocks¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢±º°ÂD-Rocks¤Ç¤ÏÇÑµùÌÖ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Áー¥à¥¹ー¥Ä¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤Î¥´ー¥ë¥É¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¶½ÏÂ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥Þ¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÇÑµùÌÖ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à¥¹ー¥Ä¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µùÌÖ¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢À¸ÃÏ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥¹ー¥Ä¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ©ºî´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Áー¥à¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥¹ー¥Ä¤Î¥«¥éー¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ç»¤¤¥ª¥êー¥Ö¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍýÇ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£