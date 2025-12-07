¡ÈÁª¤Ö»þ´Ö¡É¤µ¤¨³Ú¤·¤¤¡£antiqua Holiday Collection 2025 ²ò¶Ø¡£
³ô¼°²ñ¼Òantiqua¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÏÂÀô»Ô¡Ë¤Ï¡¢Åß¤ÎË¬¤ì¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¡ÖHoliday Collection 2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»¨²ß¡¢¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤ÆÅß¤ÎÁõ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬°ì¤Ä¤Î¥Úー¥¸¤Ë½¸·ë¡£
¡ÈÃ¯¤«¤ËÂ£¤ëÆü¡É ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë³Ú¤·¤àµ¨Àá¡É ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢antiqua¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖHoliday Collection 2025¡×¨¡¨¡ Åß¤òºÌ¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
antiqua¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë»¨²ß¤ä¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Åß¤é¤·¤¤ÁÇºà¤ä¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â£¤ë¿Í¤âÂ£¤é¤ì¤ë¿Í¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Êë¤é¤·¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Û¥ê¥Çー»¨²ß¤ò¥»¥ì¥¯¥È
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡¢µ±¤¯¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¥µ¥ó¥¿¤ä¥¹¥Îー¥Þ¥ó¨¡¨¡
ÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÉô²°¤¬°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÆÃ½¸¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»¨²ß¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÙ¤ë¥Ä¥êー/1,990±ß
¥¸¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¢ö¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌû²÷¤ËÆ°¤¯¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥·¥ó¥°¥µ¥ó¥¿¡õ¥¹¥Îー¥Þ¥ó/4,700±ß
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÉ¤ì¤ë»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶È´·²¡ª
¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È4ÅÀ¥»¥Ã¥È/2,000±ß
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¤¬°ã¤¦¡¢2¼ïÎà¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ä¥êー/12,490±ß
Â¾¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ä¥êー¡£¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾þ¤ì¤Ð¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ë¡£
¢£ Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª½¼¼Â¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
³°¤Ë½Ð¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ëÅß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å»¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆÃÊÌ¤Ë¡£
¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÅß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÀ°¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÆÃ½¸¤Ç¤ÏÉý¹¤¯Â·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
No.EP-00135 / 12,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ¥³¥¯ー¥ó¥³ー¥È
¤ä¤ä´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëºÇ½Ü¥³ー¥È¡£
Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ëÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¾åÉÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Æー¥éー¥É¥³ー¥È
°Å¤¤¿§¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¿§¤À¤«¤éÈ©ÆëÀ÷¤ß¤â¤è¤¯¡¢¤Ï¤ä¤ê¤¹¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤éÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
No.PS-00508 / 14,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
No.OWT-0084 / 11,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ äÆÊÔ¤ßÉ÷¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È
Î©ÂÎÅª¤ÊäÆÊÔ¤ßÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤Ë±Ç¤¨¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢ËÉ´¨À¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£
¾æ´¶¤Ï¹ø～¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Ç¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Ë¤â¥á¥ó¥º¤Ë¤â¤Ê¤¸¤àÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÅß»ÙÅÙ¤Ë¤â
¢£ 4WAY ¥¹ー¥Ñー¥í¥ó¥°¥¹¥Ìー¥É
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥Ìー¥É¤¬¡¢º£µ¨¤Ä¤¤¤Ë¿·ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
Ä¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ä¡¢¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¯¥·¥å¥¯¥·¥å¤È¤·¤¿¥É¥ìー¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤Ç¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥â¥Ø¥¢¥¿¥Ã¥Á¤ÎÁÇºà¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¤È©¤¶¤ï¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤²¹¤«¤µ¤òÅ»¤¨¤ë°ìËç¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
No.PA-03823 / 3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢antiqua¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à
Åß¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¡¢¤ªÍÎÉþ¤ä»¨²ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æµ¤·Ú¤Ë¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤¬À°¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Úー¥¸Æâ¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/antiqua_christmas#sec2
³ô¼°²ñ¼Ò antiqua
antiqua¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢À¸³è»¨²ß¡¢¥è¥¬¥¦¥§¥¢ÅùÉý¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃæ¤ËÊÑ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥âー¥É¤Ê¥é¥¤¥ó¡¢Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢½÷À¤é¤·¤¯¸«¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
