¡Ú±¦ÇÉ¡©º¸ÇÉ¡©¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡Û¶È³¦Ä¹Ç¯¤ÎµÄÏÀ¤Î¼ï¡Ö¥«¥ìー¤ÎÇÛÃÖ¡×¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¡ª¡Ø¥«¥ìー´ðÁÃÃÎ¼±³Ø£´.¡Ö¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤Î¥«¥ìーÇÛÃÖ ¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¦ÇÉ¡©º¸ÇÉ¡©¡×¡ÙÆ°²è¸ø³«¡ªÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ë¾·ÂÔ
£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ú°æ¾å³Ùµ×¤Î¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß¡Û¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤Ï¥«¥ìー´ðÁÃÃÎ¼±³Ø£´.¡Ö¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤Î¥«¥ìーÇÛÃÖ ¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¦ÇÉ¡©º¸ÇÉ¡©¡×
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥ìーÀìÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§°æ¾å³Ùµ×¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢»±²¼¤Î¥«¥ìー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë°éÀ®µ¡´Ø¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ¡×¤Î³ØÄ¹¡¢°æ¾å³Ùµ×¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß¡×¤Ç¡¢¡Ø¥«¥ìー´ðÁÃÃÎ¼±³Ø£´.¡Ö¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤Î¥«¥ìーÇÛÃÖ ¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¦ÇÉ¡©º¸ÇÉ¡©¡×¡Ù¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ë¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¸ø³«Æ°²è
²Ý¡¡ÌÜ¡§¡¡¥«¥ìー´ðÁÃÃÎ¼±³Ø£´.
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡¡¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤Î¥«¥ìーÇÛÃÖ ¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¦ÇÉ¡©º¸ÇÉ¡©
Æâ¡¡ÍÆ¡§¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù»þ¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤Î±¦¤Ë¥«¥ìー¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤âº¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥«¥ìー¤Î°ÌÃÖ¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥ìー¶È³¦¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯µÄÏÀ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤¼¡¢±¦ÇÉ¤Èº¸ÇÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤Î½¬´·¤äÊ¸²½¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¥«¥ìー¤Î°ÌÃÖ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤Î±Ê±ó¤ÎµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
U R L: ¡¡ https://www.youtube.com/watch?v=iEW2_vcpec0(https://www.youtube.com/watch?v=iEW2_vcpec0)
¡ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó¡ä
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§°æ¾å³Ùµ×¤Î¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://m.youtube.com/channel/UC0cY2hF4gb0qQQSv0VrQIeA/about
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâÍÆ¡§¥¼¥ß·Á¼°¤Ç¥«¥ìー¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Éý¹¤¤¥«¥ìー¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¼¥ßÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ì½ï¤ËÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÂç³Ø¤Î¥¼¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ëè²ó°ì¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¡§ ½µ¤Ë1ËÜ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£¥«¥ìー¤ÎÃµµá¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡§¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥«¥ìー¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¼¥ß¤Ï¡¢¥«¥ìー¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤¼¥«¥ìー¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤Ê³Ø¤Ó¼Ë¤Ç¤¹¡£
Ì¾Å¹¤ÎÌ£¤ÎÈëÌ©¤«¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¿ÀÈë¡¢Îò»Ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢¥«¥ìー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤òÀìÌçÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÍÌ¾Âç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÎ®¤Î¥«¥ìーÀìÌç²È¤¬¥Æー¥Þ¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥«¥ìーÃÎ¼±¤ÈÃµµá¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¿©Âî¤Î¥«¥ìー¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¼¥ß¤Ç°·¤¦¼ç¤Ê¥Æー¥Þ
¥«¥ìーÌ¾Å¹³Ø/ÃÏÊý¥«¥ìーÌ¾Å¹³Ø: Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤¿¤¤Ì¾Å¹¤ÎÌ£¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìーÄ´Íý³Ø: ²ÈÄí¤Î¥«¥ìー¤¬¥×¥í¤ÎÌ£¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤ÎÄ´ÍýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìー¼Ò²ñ³Ø: ¥«¥ìー¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìー¥È¥ì¥ó¥É³Ø: ¼¡¤ËÎ®¹Ô¤ë¥«¥ìー¤Ï²¿¤«¡©¥«¥ìー³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹³Ø: ¥¹¥Ñ¥¤¥¹°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÄÀ¤ä¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌ¯¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¾¦ÉÊ³Ø/¥«¥ìー¥ë¥¦¾¦ÉÊ³Ø: ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¼ê¤Ë¼è¤ë¾¦ÉÊ¤Î¡¢³«È¯¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä±£¤µ¤ì¤¿¹©É×¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÙÊâ¤³Ø: ¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¥«¥ìー¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤Î¶Ë°Õ¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìー»¨³Ø: ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¡¢¥«¥ìー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌÌÇò¤¤Æ¦ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³Ø: ¥«¥ìー¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìーÎò»Ë³Ø/À¤³¦»Ë¡¦ÆüËÜ»Ë: ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤Î¥«¥ìー¤Î¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìー¿¦¿Í³Ø: ¥×¥í¤Î¥«¥ìー¿¦¿Í¤¬»ý¤Äµ»½Ñ¤äÅ¯³Ø¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥«¥ìー³Ø: À¤³¦¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥ìー¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸²½¤äÄ´ÍýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¼¥ß¡ÊYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥«¥ìー¿ÍÀ¸¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥«¥ìー¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÈâ¤ò³«¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤âÊñ³ç
Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò¡ª
¡Ö°æ¾å³Ùµ×¤Î¹ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶È¼ï¤äµ¬ÌÏ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÊý¡¹¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤ÊPR½Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤òÌÖÍåÅª¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î£¸¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î¹½À®
¡¡¢ª¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ìー¤ò¡Ö³ØÌä¡×¤È¤·¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ËÃµµæ
£².Âè°ì¿Í¼Ô¤¬È¯¿®
¡¡¢ª¥«¥ìー¸¦µæ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë³ØÄ¹¤¬¼«¤é¹ÖµÁ·Á¼°¤Ç²òÀâ
£³.Â¿³ÑÅª¤Ê¥Æー¥ÞÀßÄê
¡¡¢ª¥¹¥Ñ¥¤¥¹³Ø¡¢Ì¾Å¹³Ø¡¢Îò»Ë³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¡¢¥È¥ì¥ó¥É³Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÌÖÍå
£´.¿©Ê¸²½¤Ø¤ÎÀÚ¤ê¸ý
¡¡¢ª²ÈÄíÎÁÍý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¡¢»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥ìー¤ÎÌò³ä¤ò¾Ò²ð
£µ.ÀìÌçÀ¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©
¡¡¢ªÀìÌçÅªÃÎ¸«¤òÃ¯¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¸ì¤ê¸ý¤ÇÅ¸³«
£¶.»ëÄ°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¹¤µ
¡¡¢ª¼çÉØÁØ¡¦°¦¹¥²È¡¦³ØÀ¸¤«¤é¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ì¥Î»
£·.¼èºà¡¦ÈÖÁÈ²½¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ
¡¡¢ªÌ¾Å¹¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥Ë¥åー¥¹À¤ò´Þ¤à¥Æー¥Þ¤ò°·¤¦
£¸.ÃÎÅª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ
¡¡¢ª³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó¡ä
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§°æ¾å³Ùµ×¤Î¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://m.youtube.com/channel/UC0cY2hF4gb0qQQSv0VrQIeA/about
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâÍÆ¡§¥¼¥ß·Á¼°¤Ç¥«¥ìー¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Éý¹¤¤¥«¥ìー¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¼¥ßÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ì½ï¤ËÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÂç³Ø¤Î¥¼¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ëè²ó°ì¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¡§ ½µ¤Ë1ËÜ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£°æ¾å³Ùµ×¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ¡×³ØÄ¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥«¥ìー¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¤Î°æ¾å³Ùµ×¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ä¤Ï¥«¥ìー¤ÎÃµµá¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ìー¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¤½¤·¤Æ²Ê³ØÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤Ï¼«¤éYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥«¥ìー¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦¤òÃµµá¤¹¤ë¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¥¼¥ß¡×¤ò³«¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¼¥ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ÎÌ¾Å¹¤Î¥«¥ìー¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬»ý¤ÄËÜÅö¤ÎÎÏ¤È¤Ï¡©¡×
¡Ö¥«¥ìー¤¬ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ë¡¢»ä¤È°ì½ï¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢Ãµµá¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥«¥ìー¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤Ï¡¢¤³¤Î¥¼¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´¶Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥«¥ìー¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÈâ¤ò³«¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¢£¢£¥Á¥ã¥Í¥ë¼çºË¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð¢£¢£¢£
°æ¾å³Ùµ×¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¡¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë»á
¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ä²£ßÀ¥«¥ìー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2008Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ð£Ò¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥ìー¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÇ¯´Ö100°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð±é¡£¥«¥ìー¶È³¦¤Ç¤Ï¥«¥ìー¥áー¥«ー¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¾¦¼Ò¡¢¥«¥ìーÅ¹¡¢³°¿©»º¶È¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢Æü¡¹¡¢¥«¥ìー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀºÎÏÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡¢¡Ø¥«¥ìー¤ÎÀ¤³¦»Ë¡Ù¡ÊSB¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥«¥ìー¤Î·Ð±Ä³Ø¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ì²¯¿Í¤ÎÂç¹¥Êª¥«¥ìー¤Îºî¤êÊý¡Ù¡¢¡Ø¹ñÌ±¿©¥«¥ìー¤Ç³Ø¤Ö¤â¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÆþÌç¡Ù¡¢¡Ø¥«¥ìー»¨³Ø¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤È¤¦ÈÓ¥«¥ìー¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø咖Ëé¤Ê¤ë¹Êó¡Ù¡Ê¤´¤¤²¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É20ºý°Ê¾å¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢Ë¡À¯Âç³ØÂ´¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£²Ã¿Ü»Ô´Ñ¸÷Âç»È¡£»ö¶ÈÁÏÂ¤Âç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡¢¥«¥ìーÂçÕÜ³ØÄ¹¡£
<¡¡»²¹Í¾ðÊó1¡¡¡ä
¥«¥ìーÂçÕÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A
Q) ¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡´Ø¤Ç¤¹¤«¡©
A) ¥«¥ìー¤òËÜ³Ê¤«¤ÄÅ°Äì¤·¤Æ³Ø¤ÖÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥«¥ìー¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë°éÀ®µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
Q) ¹ÖºÂ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¤«¡©
A) ¥«¥ìー¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÃÎ¼±Á´ÈÌ¤ò³Ú¤·¤¯ÌÌÇò¤¯½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥ìー¤Ë´Ø¤¹¤ë³µÏÀ¡¢ Îò»Ë¡¢ Ê¸²½¡Ê¼Ò²ñ³Ø¡Ë¡¢ ¾¦ÉÊÃÎ¼±¡Ê¾¦ÉÊ³Ø¡Ë¡¢ Ä´ÍýÎÁÍýÊýË¡¡ÊÄ´Íý³Ø¡Ë¡¢ ¿©¤ÙÊâ¤Ë¡¤Ê¤É¤Î¥«¥ìー¤òÂÎ·ÏÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä²ÈÄí¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¼ÂÀÓ¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¸¤¤¿³ØÌä¡×¤È¤·¤Æ³Æ½ê¤ÇÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¼ÂÌ³Åª¤ÊÃÎ¼±¤Ç¤¹¡£
Q)¡¡¹ÖºÂ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÊÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A) ²ÊÌÜ¤Ï6²ÊÌÜ¤Ç¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1¹Ö¡Ö¥«¥ìー³µÏÀ～¥«¥ìー¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡©～¡×
Âè2¹Ö¡Ö¥«¥ìーÎò»Ë³Ø～¥«¥ìーÆüËÜ»Ë¤È¥«¥ìーÀ¤³¦»Ë～¡×
Âè3¹Ö¡Ö¥«¥ìー¼Ò²ñ³Ø～¥«¥ìー¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸²½¤È¼Ò²ñ¸½¾Ý～¡×
Âè4¹Ö¡Ö¥«¥ìー¾¦ÉÊ³Ø～Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ìー¾¦ÉÊ¤¿¤Á～¡×
Âè5¹Ö¡Ö¥«¥ìーÄ´Íý³Ø～¥«¥ìーÄ´Íý¤Î´ðËÜ～¡×
Âè6¹Ö¡Ö¥«¥ìー¿©¤ÙÊâ¤³Ø～Àµ¤·¤¤¥«¥ìー¤Î¿©¤ÙÊâ¤Êý～¡×
Q) ¥«¥ìーÂçÕÜ¤Î¹ÖºÂ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A) ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥«¥ìー¡×¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã±¤Ë¥«¥ìー¤ò³Ø¤ÓÃÎ¼±ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ ¥«¥ìー¤ò¼Â¼Ò²ñ¤ÇÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ ¼ÂÍÑÅª¤Ç¼Â±×¤Î¤¢¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖºÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥ìー³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾å³Ùµ×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥«¥ìー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÀßÎ©±¿±Ä¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢µÚ¤ÓÊ£¿ô¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤¿¥«¥ìー¤Î¹¤¯¿¼¤¤ÃÎ¼±¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥ìー»ö¾ð¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö¤Î¥«¥ìー¹ÖºÂ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Q) ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A) ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¼õ¹Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥ìー¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥«¥ìー¤ò´ðËÜ¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¡¦¥«¥ìー¤ò¼ñÌ£¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥«¥ìー¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê¥«¥ìー¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢¥«¥ìー¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ー¡¢¥«¥ìー¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥«¥ìーÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢ ÎÁÍý¶µ¼¼¼çºÅ¼Ô¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥«¥ìーÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤³¤È¤Ç¿©Ê¸²½¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊý¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥Õー¥É¥é¥¤¥¿ー¡¢¥Õー¥É¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥«¥ìーÃÎ¼±¤ò¾¦Çä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¢ ´ë²è²ñ¼Ò¡¢¥é¥¤¥¿ー¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥«¥ìー¤ò²ñÏÃ¤Î½á³ê¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥«¥ìー¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢ ¿©¤ÙÊâ¤¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ìー¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý¡¢ ¥«¥ìーºî¤ê¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¡Ö¥«¥ìー¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢ ¸òÎ®¤ò¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¡Ö¥«¥ìーÍ§¡×¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý
Q) ¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A) ¥«¥ìーÂçÕÜ¤òÂ´¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢ ¥«¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥·ー¥ó¤Ç²ñÏÃ¤Î½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ ²ÈÄí¤Ç¤Ï¥«¥ìーºî¤ê¤ÎÍ×Äü¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç°ìÁØ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ìー¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥ìー¶È³¦¤Î³ÆÊýÌÌ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ìー¶È³¦¤Î¸¦½¤µ¡´Ø¤È¶È³¦¤Ç¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q) ³Ø¤Ö¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A) ¤¿¤«¤¬¥«¥ìー¡¢ ¤µ¤ì¤É¥«¥ìー¡¢ ¥«¥ìー¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ ¤½¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤Ï°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¥«¥ìー¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¥«¥ìー¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¤¤¤ÄÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢ ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¤Ê¤¼¹ñÌ±¿©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢ ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¥«¥ìー¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¥«¥ìー¤ò°ìÈÕ¿²¤«¤»¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦¥«¥ìー¥ë¥¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤è¤¦¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¹¤Ù¤ÆÂ¨Åú¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡ª
¥«¥ìーÂçÕÜ¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²óÅú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥ìー¤Î¹¤¯¿¼¤¤ÉôÊ¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¡©ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡©
¤½¤ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±¿©¤Î¤¿¤á²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¥«¥ìー¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÇÃÏ°è¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¾¦ÃÌ¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìーÅ¹¤Ç¤ÏÈËÀ¹¤¹¤ë¥³¥Ä¤¬ÄÏ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¥«¥ìーºî¤ê¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡¡»²¹Í¾ðÊó2¡¡¡ä
¡Ö¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢ ¥«¥ìー¤òÄÌ¤·¤¿ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¿©Ê¸²½¡¢ ·ò¹¯¿©¤È¤·¤Æ¥«¥ìー¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯ÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¡¢ ÆüËÜÁí¹ñÌ±¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¹ñÌ±¿©¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ìー¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
http://www.currysoken.jp/