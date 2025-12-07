fav me ¥°¥ëー¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥óÂçÀ®¸ù¡¢½éÈäÏª¤Î¿·¶Ê¡ÖStage of the Future¡×¤òÇÛ¿®
fav me¤¬12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ë¤Æ½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖStage of the Future¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
fav me¤Ï¡¢¾®Ìî»û°´¡¢°¤Éô¤«¤ì¤ó¡¢Àî´ßÎÜÆá¡¢À¥Çµ¤Þ¤ê¤ó¡¢´Ý»³ÍöÆà¡¢ßºÀîÉñ¹á¡¢ÃæËÜ¤³¤Þ¤ê¤Î7¿Í¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬2025Ç¯2·î¤Ë¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤è¤êÂè1ÃÆ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢º£Ç¯6·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤òÁ´¸ø±é´°Çä¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¡£
º£²ó¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î²ñ¾ì¤Ï¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー1Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤fav me¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤Ê¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Kanadevia Hall¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
³«±éÁ°¤«¤é²ñ¾ì¤Ë¤ÏÇ®µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Overture¤¬Î®¤ì¤ë¤È¥×¥ê¥º¥à¤Ëµ±¤¯Âç¤¤ÊÁõ¾þ¤ÎÃæ¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬1¿Í¤º¤ÄÅÐ¾ì¡£ÇØ·Ê¤ÎÁõ¾þ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£Á´°÷¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÃæËÜ¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é¡Ö¥®¥å¥Ã¤Æ¤·¤Æ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£fav me¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤Ê¤¤°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Öfav me¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡ªº£Æü¤Ï»ä¤È·¯¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢°¤Éô¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁó¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡×¡£µÒÀÊ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬7¿§¤Ëµ±¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇ®µ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢¡Ö¤¢¤Î¶õ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¥ß¤Î¿§¡×¡Ö¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ñー¥È¤Ë¡£¾®Ìî»û¤¬¡Öº£Æü¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÈÅÁÀâ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥êー¥¹¤Î1st¥·¥ó¥°¥ëCDÉ½Âê¶Ê¡Ö¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª¡×¤òÈäÏª¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶¯¤¬¤ê¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ÈÇ·Ï¥Ä¥ó¥Ç¥ì½÷»Ò¡É¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢²ñ¾ìÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡¢¡Ö¤ï¤ó¤Àー¤é¤ó¤Ã¡ª¡×¡¢¡Ö¤Á¤åー¤·¤è¤¦¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÍÇ¡¥¹¥Æー¥¸¤òµî¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Í£°ìÌµÆó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬No.1¡£¤½¤ó¤Ê7¿Í¤Ê¤é¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤È¡¢¾®Ìî»û¤Î·è°Õ¤È¤â»×¤¨¤ë¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¿·¶Ê¡ÖStage of the Future¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶¯¤¤å«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÂÔ¤Äµ±¤¯Ì¤Íè¤ò²Î»ì¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¡¢¡ÖNew World¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¥¥ß¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Üー¥«¥ë¤ò¶Á¤«¤»²ñ¾ì¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Â³¤¯¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£²Ä°¦¤¤¤«¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢fav me¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤òÁ´ÎÏ¤ÇÈäÏª¤·¡¢Kanadevia Hall¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¶ä¥Æー¥×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éËÜÊÔ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òµî¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞµÒÀÊ¤«¤é¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥É¡×¤òºÆ¤ÓÈäÏª¡£ËÜÊÔ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ç®¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤»¤ë¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¾®Ìî»û¤«¤éº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é8¥ö·î·Ð¤Á¡¢¡Ö´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¸Î¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎKanadevia Hall¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÌ´¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È·è¿´¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯5·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤ËË½§PIT¤Ç¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¸Â¤ê¤Ê¤¤Ì´¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ð¤¦¤½¤Î»þ¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ®Êý¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖStage of the Future¡×¤òºÆÅÙ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬fav me¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤ÊÉ¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¡¢²ñ¾ì¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿Á´°÷¤¬³Î¿®¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖStage of the Future¡×¤Ï¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÍ¤¿Ê¤àfav me¤ËÀ§Èó´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚSET LIST¡Û
01 ¥®¥å¥Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª
02 Áó¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー
03 ¤¢¤Î¶õ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¥ß¤Î¿§
04 ¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª
05 ¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª¡¡
06 ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö
07 ¤ï¤ó¤Àー¤é¤ó¤Ã¡ª
08 ¤Á¤åー¤·¤è¤¦
09 Stage of the Future¡¡
10 New World
11 ¤¢¤Î»þ¡¢¥¥ß¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿
12 ¥¢¥¹¥È¥é
13 ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥É
14 ¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
ENCORE
15 ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥É
16 Stage of the Future
¡ã¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¸ø±é³µÍ×¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î18Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Ë½§PIT
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡ã³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡ä
fav me 14th Digital Single¡ÖStage of the Future¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://peakspot.lnk.to/Stage_of_the_Future
¡ãCDÈ¯Çä¾ðÊó¡ä
fav me 1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½ÌóURL¡§https://lnk.to/FM_1stSG_CD
¡ÚMV¡Ûfav me¡Ö¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª¡×
https://youtu.be/Ynt4mc78Trc
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÎCD¡Ü¹ë²Ú¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ï¡ÊÀÇ¹þ3,000±ß¡Ë
¹ë²ÚÈÇ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¿¿ä¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈA
M1. ¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª
M2. ¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
M3. ¥®¥å¥Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª
M4. ¤Á¤åー¤·¤è¤¦
fav meÈ×¡ÎCD only¡Ï¡ÊÀÇ¹þ1,800±ß¡Ë
¿ä¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈB
M1. ¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª
M2. ¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
M3. Áó¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー
ÄÌ¾ïÈ×¡ÎCD only¡Ï¡ÊÀÇ¹þ1,200±ß¡Ë
M1. ¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª
M2. ¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
M3. ¥®¥å¥Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª
¡Ú³ÆÅ¹ÊÞ¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦TOWER RECORDS¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§À¸¼Ì¿¿ TypeA¡Ê¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¼Ì¿¿7¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·¡Ë
¡¦HMV¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§À¸¼Ì¿¿ TypeB¡Ê¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¼Ì¿¿7¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾±þ±çÅ¹ÊÞ¡§À¸¼Ì¿¿ TypeC¡Ê¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¼Ì¿¿7¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·¡Ë
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°áÁõ¤ÏÁ´¤ÆÅý°ì¡¦¥Ýー¥º°ã¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÅ¹ÊÞËè¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãPEAK SPOT¸ø±é¾ðÊó¡ä
¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP -¡×
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 11:30 / ³«±é 12:15
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Çò¶â¹âÎØSELENE b2
½Ð±é¡§fav me / Toi Toi Toi / log you
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://l-tike.com/peakspot/
¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.3 - ¿·½ÕSP -¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 17:45 / ³«±é 18:30
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Spotify O-WEST
½Ð±é¡§fav me / Toi Toi Toi / log you
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://w.pia.jp/t/peakspotjoin3/