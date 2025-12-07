¥¥í¥×¥â¥ó¿Ê²½µÇ°¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ùµ×±ó»û¥Þ¥³¥ÈÌò¡¦´Øº¬Íºé ¡ß ¥¥í¥×¥â¥óÌò¡¦µ×ÌîÈþºé¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¡ª
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌÚ¾¡Íµ¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëTV ¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ×±ó»û¥Þ¥³¥ÈÌò¡¦´Øº¬Íºé ¡ß ¥¥í¥×¥â¥óÌò¡¦µ×ÌîÈþºé¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿
――¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Øº¬
¥Ç¥¸¥â¥ó¤ÎÀßÄê¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÇ½é¤ËÇÒ¸«¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¤Îº¢¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏºÇ½é¤Ë³¨¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¿Í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥¸¥â¥ó¤Î·Á¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――º£²ó¤Î¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¤Ï¡¢ÎòÂå¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥â¥ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Øº¬
¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÎáÏÂÅª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤·¡¢¥Èー¥ó¤â¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×Ìî
ËÜÅö¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――µ×Ìî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Êª¸ì¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºÇ½é¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ×Ìî
¤Þ¤º¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥â¥í¥¦¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥â¥í¥¦¤Ï¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï³°¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢Æâ¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤«¡£ÆþÌî¼«Í³¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥È¥â¥í¥¦¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¼ç¿Í¸øÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥µ¥Ý¥¿¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊAI¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤¢¤ë¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ×Ìî
¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ë½Ð¤ë¤Î!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÀÎ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿È¶á¤ÊÍ§Ã£¤â°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
´Øº¬
»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡ªÈ¯É½¤Î¤¢¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¤â¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó½Ð¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡£¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥êー¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤ò¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×Ìî
´Øº¬¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
´Øº¬
»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆüÍË¤ÎÄ«¤Ë·»Äï¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ñ¤ë¤â¤Î¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Ê¤¼¤«¤º¤Ã¤È¥Ò¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÍýÍ³¤Ï¤â¤¦³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ò¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¥Ñー¥È¥Êー¥Ç¥¸¥â¥ó¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç³ð¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
µ×Ìî
Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡ªÁÇÅ¨¡ª»ä¤ÏºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Çµ²±¤¬¾¯¤·¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¤È¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þー¥º¡Ù¤ò¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶µ¼¼¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ê¥¢¥â¥ó¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Øº¬
¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þー¥º¡Ù¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¥ª¥â¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤È¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó
――¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Øº¬
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¯Ç¯Ìò¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥³¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¾¯Ç¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇ®·ì¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥³¥È¤Ã¤ÆÇ¯Îð¤³¤½10ºÐ¤ÈÍÄ¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯Áü¤È¤Ï¤À¤¤¤Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤Î¤É¤³¤«¤é¤³¤Î»Ò¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅöÆü¤â¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Î¤Ê¤¤´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤À¤±¤Ï½½Ê¬¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¥Þ¥³¥È¤ÎÀ¼¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´Øº¬
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¥Þ¥³¥È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¤«¤é¾¯¤·µ°Æ»½¤Àµ¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥Þ¥³¥È¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10ºÐ¤À¤±¤É¡¢Àº¿ÀÇ¯Îð¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¡£¥È¥â¥í¥¦¤ä¥ìー¥Ê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Îð°Ê¾å¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë10ºÐ¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥Þ¥³¥È¤Î¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¡¢¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë10ºÐ¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»î¹Ôºø¸í¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´Øº¬
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¬ÀÏ¤ä²òÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â10ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ï¤¤¤ï¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È10ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿¶¤ìÉý¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――µ×Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥í¥×¥â¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ×Ìî
¥¹¥¿¥¸¥ª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»öÁ°¤ËÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂæËÜ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î»þ´Ö¤¬ÅÄÂ¼ËÓ¿´¤µ¤ó¤Ç¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ï¡ª²ñ¤¨¤¿¤Í～¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆó¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤«¤éºîÉÊ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¥¥í¥×¥â¥ó¤Î»ñÎÁ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Î¤ªÏÃ¤È¡¢»ñÎÁ¤«¤é¼õ¤±¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍê¤ê¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
――º£¤Î¥¥í¥×¥â¥óÁü¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µ×Ìî
¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤âÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥¥ã¥éÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç¤¤Êµ°Æ»½¤Àµ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þÅÀ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊý¸þÀ¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥Éー¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥³¥È¡õ¥¥í¥×¥â¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´Øº¬
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤ÏÊÌ³Ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤¬¥Ð¥é¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ê¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë½Áö¤·¤¬¤Á¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¼ê¹Ë¤ò¤É¤¦¤Ë¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×Ìî
¤½¤¦¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÎäÀÅ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
――¤½¤ó¤Ê¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Î²áµî¤È¿Ê²½¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Âè9ÏÃ¡¦Âè10ÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥³¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´Øº¬
¤Þ¤º¡¢¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡È°¡É¤È¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬¤¤¤ë¡áºÇ¹â¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤³¦¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥³¥È¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤äÀÕÇ¤´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÀ³Ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£¥¥í¥×¥â¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Çµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¥í¥×¥â¥ó¤ò¼êÊü¤¹ÁªÂò¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÈÍ¥¤·¤µ¡É¤ä¡È³Ð¸ç¡É¤¬¡¢¥Þ¥³¥È¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×Ìî
»ä¤Ï¥¥í¥×¥â¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥í¥×¥â¥óÌÜÀþ¤Ç¥Þ¥³¥È¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥¥í¥×¥â¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Þ¥³¥È¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡£¤À¤±¤É¡¢Æó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ñー¥È¥Êー¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿Í¤Î´¶¾ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ç¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡õ¥Ç¥¸¥â¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Ï¡¢¿´¤È¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ã¤ÆÆü¾ï¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡È´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥â¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ×Ìî
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ï¤äËÜ¿Í¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Þ¥³¥È¤Î´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß¤¬¥¥í¥×¥â¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¥¥í¥×¥â¥ó¤Î¿Ê²½·Á¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥È¥¥í¥×¥â¥ó¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Øº¬
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¿Ê²½¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥¥í¥×¥â¥ó¤¬Àè¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ç¿Í¸øÁÈ¤è¤êÀè¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
µ×Ìî
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥í¥×¥â¥ó¤ÏËÍ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«ÃæÀÅª¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ê¥¤¥È¥¥í¥×¥â¥ó¤Ï¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÃËÀÌ£¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯±é¤¸¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Æ¥¹¥È¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÃË¤Î»Ò´ó¤ê¤ÎÀ¼¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÀ¼¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃË¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥í¥×¥â¥ó¤ÎÀ¼²»¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ãæ¿È¤À¤±Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£¤½¤³¤«¤é¡¢À¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ãæ¿È¤À¤±À®Ä¹¤µ¤»¤ëÊý¸þÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´Øº¬
ÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸å¤Î¥Ê¥¤¥È¥¥í¥×¥â¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
µ×Ìî
¥Þ¥³¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´Øº¬¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¤³¤ì¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¤¥È¥¥í¥×¥â¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¡¡ÃçÎÉ¤·¡×¼ýÏ¿¤òÄÌ¤·¤Æå«¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê
――¤ª¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¸«¤¿¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
´Øº¬
»ä¤ÏºÇ½é¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÂ¼ËÓ¿´¤µ¤ó¤È°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×Ìî
ÆÃ¤Ë¸½¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¼«Í³¤µ¤ó¤È¡Êß¯¡Ë¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î¤È¤¤Ë»ä¤¬¥¥í¥×¥â¥ó¤ÎÉ¬»¦µ»¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥é¥¤¥º¥¨¥³ー¡ª¡×¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¼«Í³¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¡Ö¥Ñ¥é¥é¥¤¥º¥¨¥³ー¡ª¡×¤Ã¤Æ¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Øº¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢À§Èó¼«Í³¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥é¥¤¥º¥¨¥³ー¡×¤òÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ×Ìî
³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«ÈäÏª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Î´Ø·¸À¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥´¶¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´Øº¬
ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤Îµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤Ö¼«Á³¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
µ×Ìî
¤ª¸ß¤¤¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ö¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ´Øº¬¤Á¤ã¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤â»£¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――¤½¤¦¤·¤¿¡È¸½¾ì¤Ç¤Î´Ø·¸ÃÍ¡É¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µ×Ìî
¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤ÊÁêÃÌ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥ïー¥¯¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÃ¤Ë¥«¥Ã¥È¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÂ®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï´·¤ì¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤Ö¥¹¥àー¥º¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Øº¬
´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÊÔ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¹¤´¤¯·Ú²÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¥Þ¥³¥È¡õ¥¥í¥×¥â¥ó¤Î¿Ê²½²ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
´Øº¬
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥È¥¥í¥×¥â¥ó¤Ë¿Ê²½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥â¥í¥¦¤È¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏËÜÅö¤ËÅÜÅó¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤Å¸³«¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê!?¡×¡ÖÂ³¤¤Ï!?¡×¤Ã¤ÆËè½µ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËèÏÃ¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µ×Ìî
º£²ó¡¢Âè9ÏÃ¤ÈÂè10ÏÃ¤Ç¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥¥í¥×¥â¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥³¥È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥³¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥Þ¥³¥È¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ê¥¤¥È¥¥í¥×¥â¥ó¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÂè1ÏÃ¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢´Ø·¸À¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È±é¤¸¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥Þ¥³¥È¤È¥¥í¥×¥â¥ó¤Îµ÷Î¥´¶¤äµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò¡¢¤è¤êÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥â¥í¥¦¤È¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¤Î´Ø·¸¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¿·ºîTV¥¢¥Ë¥áDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§INTRODUCTION
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Öe-¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢AI¥µ¥Ýー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥µ¥Ý¥¿¥Þ¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¶²¤ë¤Ù¤²øÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£e-¥Ñ¥ë¥¹¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¤Ï¡¢¥µ¥Ý¥¿¥Þ¤«¤éÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Í´Ö¤È¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¨¡¨¡
¢§STAFF
¸¶°Æ¡¿ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·
¥·¥êー¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿µÜ¸µ¹¨¾´
¥·¥êー¥º¹½À®¡¿»³¸ýÎ¼ÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¾®ÅçÎ´´²
¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÅÏÊÕ¤±¤ó¤¸
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Àõ¾Â¾¼¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¿¿À°½¹á
¿§ºÌÀß·×¡¿²£»³¤µ¤è»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿ÂçÁ¾º¬Íª²ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡¿ÀÐ»³ÃÒÇ·
ÊÔ½¸¡¿À¾Â¼±Ñ°ì
²»³Ú¡¿²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
À©ºî¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢§CAST
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¡§ÆþÌî¼«Í³
¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß
ºéÌë¥ìー¥Ê¡§¹õÂô¤È¤â¤è
¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥â¥ó¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
µ×±ó»û¥Þ¥³¥È¡§´Øº¬Íºé
¥¥í¥×¥â¥ó¡§µ×ÌîÈþºé
Âô¾ë¥¥ç¥¦¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥à¥é¥µ¥á¥â¥ó¡§ßÀÌîÂçµ±
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¾¤Ë¤Æ10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÄ«9»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÊüÁ÷»þ´Ö¡¦ÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥á¥¤¥óPV
https://youtu.be/XodDBK-SmSc
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°X
@digimon_tv¡Êhttps://x.com/digimon_tv¡Ë
¢£¥Ç¥¸¥â¥ó¤È¤Ï
1997Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿°éÀ®·¿·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤È¥â¥ó¥¹¥¿ーÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Â¿·¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï1999Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢TV¥·¥êー¥º¤òÁ´£¹ºî¡¦±Ç²èÁ´13¥¿¥¤¥È¥ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¡£
25Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û
(C)ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢¨²èÁüÁÇºà¤ò·ÇºÜ¡¦»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤ºÃøºî¸¢É½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£