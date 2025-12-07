¥¹¥Îー¥Üー¥É³Ø²Ê¡¦»³ÅÄÎ°À»¤¬The Snow LeagueÂè2Àï¤ÇÆ²¡¹¤Î3°ÌÆþ¾Þ¤ÇÀ¤³¦¤Ø¥¢¥Ôー¥ë
£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×¤Î¹ñºÝ¥¹¥Îー¥Üー¥É¡õ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÀìÌç³Ø¹»¡ÊÎ¬¾Î¡§JWSC¡¢½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¡Ë¥¹¥Îー¥Üー¥É³Ø²Ê¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¥³ー¥¹2Ç¯¤Î»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¡Ê¥Áー¥àJWSC¡Ë¤¬¡¢12·î5Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦Ä¥²È¸ý¤Î¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Snow League¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Î»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¡Ê±¦¡Ë
¡ÖThe Snow League¡×¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥·¥çー¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤¬¿·Àß¤·¤¿¥×¥í¥êー¥°¤Ç¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬1ÂÐ1¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£Ç¯3·î¤ËÂè1Àï¤¬ÊÆ¹ñ¥³¥í¥é¥É½£¥¢¥¹¥Ú¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤¬Âè2Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¸ÍÄÍÍ¥ÅÍÁª¼ê¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤òÀ©¤·Í¥¾¡¤¹¤ëÃæ¡¢Âè1Àï¤Ç·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È½éÀïÇÔÂà¤À¤Ã¤¿»³ÅÄÁª¼ê¤¬¸«»ö3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ëFIS¥¹¥Îー¥Üー¥É¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»³ÅÄÁª¼ê¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿±éµ»¤È¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Î³ê¤ê¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÄ©Àï¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¹»¤È¤·¤Æ¤Ï³«¹»°ÊÍè¡¢ÃË»Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2025-26½Ð¾ìÂç²ñÆüÄø
2025Ç¯ 12·î10Æü～12Æü¡§WÇÕ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
12·î17Æü～19Æü¡§WÇÕ¥«¥Ã¥Ñー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
2026Ç¯ 1·î7Æü～10Æü ¡§WÇÕ¥¢¥¹¥Ú¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
1·î15Æü～18Æü ¡§WÇÕ¥éー¥¯¥¹¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
2·î11Æü～13Æü ¡§¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ê½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
2·î26Æü～28Æü ¡§The Snow League¥¢¥¹¥Ú¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
3·î7Æü～8Æü ¡§WÇÕ¥Ð¥ó¥±¥¤¡ÊÆüËÜ¡Ë
3·î19Æü～21Æü ¡§The Snow League¥éー¥¯¥¹¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
ËÜ¹»¤Ç¤Ï¡¢Àã¾å¤Ç¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ä¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿µ»½ÑÎý½¬¡¢¥Õ¥©ー¥à²þÁ±¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ä±ÉÍÜÌÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê°éÀ®´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄÁª¼ê¤Ï¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ø¶È¤È¶¥µ»¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢»³ÅÄÁª¼ê¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£»³ÅÄÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
Á°²ó¤Ï¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î°ì²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½à·è¾¡¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¤Î¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼¡¤ÎWÇÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SAJÎáÏÂ7¾µÇ§Âè00121¹æ
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¾Á°¡§»³ÅÄÎ°À»(¤ä¤Þ¤À ¤ê¤å¤¦¤»¤¤)
½Ð¿È¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô
³Ø¹»¡§¹ñºÝ¥¹¥Îー¥Üー¥É&¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÀìÌç³Ø¹»
³Ø²Ê¡§¥¹¥Îー¥Üー¥É³Ø²Ê¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¥³ー¥¹2Ç¯
½êÂ°¡§¥Áー¥àJWSC
¼ïÌÜ¡§¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×(SB-HP)
À®ÀÓ¡§2023Ç¯12·î ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2ÀïÌÜ SB-HP 5°Ì
2024Ç¯2·î ¥æー¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ SB-HP 3°Ì
2024Ç¯12·î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×1ÀïÌÜ¡¡SB-HP¡¡3°Ì
2025Ç¯2·î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×4ÀïÌÜ¡¡SB-HP¡¡3°Ì
2025Ç¯12·îThe Snow League2ÀïÌÜ¡¡SB-HP¡¡3°Ì
JWSC¹ñºÝ¥¹¥Îー¥Üー¥É¡õ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JWSC¹ñºÝ¥¹¥Îー¥Üー¥É¡õ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÀìÌç³Ø¹»¤Ï1999Ç¯¤Ë³«¹»¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ4Ì¾½Ð¾ì¡¢JSBA¸øÇ§¥×¥í¥¹¥Îー¥Üー¥Àー60Ì¾¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Üー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤È»ÜÀß¤Î¤â¤È¼ÂÀÓ¤¢¤ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ëÀìÌç¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ï¡¢Ç¯´Ö6¤«·î¤ÎÀã¾å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ï¡¢JWSC¥¹¥±ー¥È¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥ÜÆâ¤Ë¥¹¥È¥êー¥È¡¢¥Ñー¥¯¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°È÷¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¹»¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Åö¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢°ì¤«¤é³Ø¤Ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¹»¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶È³¦¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤ÎÇÚ½Ð¡¢¥×¥íÇÚ½Ð¡¢¥Üー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©ÃÎ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ°é³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø²Ê¾Ò²ð
¡¦¡Ú¿·Àß¡Û¥Üー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡Ê3Ç¯À©¡Ë
https://jwsc-snow.com/course_boardsports_creativedesign
¡¦¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É³Ø²Ê¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¥³ー¥¹¡Ê2Ç¯À©¡Ë¡¡
https://jwsc-snow.com/course_skateboard_athlete
¡¦¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É³Ø²Ê¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥¹¡Ê2Ç¯À©¡Ë¡¡
https://jwsc-snow.com/course_skateboard_business
¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É³Ø²Ê¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¥³ー¥¹¡Ê2Ç¯À©¡Ë¡¡
https://jwsc-snow.com/course_snowboard_athlete
¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É³Ø²Ê¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥¹¡Ê2Ç¯À©¡Ë¡¡
https://jwsc-snow.com/course_snowboard_business
¡¦¥Üー¥É¥¹¥Ýー¥ÄÀì¹¶²Ê¡Ê1Ç¯À©¡Ë¡¡https://jwsc-snow.com/course_action
¡¦¥Üー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦Âç³Ø²Ê¡Ê2Ç¯À©¡Ë¡¡https://jwsc-snow.com/course_university
¡¦¡Ú¿·Àß¡Û¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¾ðÊóÂç³Ø²Ê¡Ê4Ç¯À©¡Ë¡¡https://jwsc-snow.com/course_sports_information
