2025年12月吉日

観光地域づくり法人（登録DMO）

（一社）那須町観光協会

『温泉総選挙2025』にて那須温泉郷が「審査員特別賞」、「レジャー/街ぶら」部門全国4位 、関東エリア部門で１位に！

「温泉総選挙2025」において、那須温泉郷が 「審査員特別賞」 ならびに 「レジャー／街ぶら部門」全国第4位（関東エリア1位） を受賞したことをお知らせいたします。

今回の受賞内容は、2025年12月4日に東京都内で開催された表彰式にて初めて発表されたもので、事前の受賞の内容についての連絡はなく、当日会場にて正式に明らかになりました。

「温泉総選挙」は、温泉地の魅力を国民参加型の投票で応援し、地域活性化を目指すプロジェクトです。

投票期間：2025年8月8日～10月31日

総投票数：74,314票

温泉総選挙ホームページ: https://kanko.onsen-ouen.jp/

■「審査員特別賞」について

那須温泉郷では、町全体で働く人を応援する事業として「那須ワークコミュニティ」を開始いたしました。この事業にて地域で働く人への地域特典の発行や、コミュニティーの形成、更には交流イベントなどを実施したことにより、これら地域の人材問題への取り組みが評価され、審査員より特別賞に選ばれました。

■那須温泉郷の魅力

那須温泉郷は、開湯1,395年と伝わる「那須湯本温泉」を中心に、長い歴史の中で親しまれてきた温泉地で

す。那須連山の地熱によって生まれる豊富な湯量と種類の異なる源泉を持ち、硫黄泉をはじめとした個性豊

かな湯が楽しめる“湯めぐりの地” として知られています。代表的な「鹿の湯」は那須最古の湯で、白濁

した硫黄泉と温度別の浴槽が特徴。湯治文化を今に伝える名湯として、多くの温泉ファンを魅了しています。

また、那須温泉郷は温泉街の散策と相性が良く、

・史跡「殺生石」周辺の硫気を感じる自然歩道

・那須温泉神社や湯本の街並み

・足湯・湯気・硫黄の香りが楽しめる温泉街の雰囲気

など、歩くだけで温泉文化を体感できる“街ぶらの楽しさ” が評価につながりました。

多様な泉質・風景・歴史が一体となった那須温泉郷は、日帰りから宿泊まで幅広いスタイルで温泉を楽しむことができ、訪れる人を飽きさせません。

那須町観光協会長 阿久津千陽より

