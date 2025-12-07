【おうちでフランスの新年を体験】幸福を分け合うスイーツ『フランス伝統菓子 ガレット・デ・ロワ2026』をスナックミーオンラインストアで期間限定発売

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー(本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎)は、2025年12月6日（土）よりフランスの新年を祝う伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」をスナックミー流にアレンジした『フランス伝統菓子 ガレット・デ・ロワ2026』を、スナックミーオンラインストアにて期間限定で発売いたしました。

オンラインストア：https://chat.snaq.me/stores

幸福を忍ばせたフランス伝統の「王様のケーキ」

「ガレット・デ・ロワ」は、パイの中にフェーヴ（陶器製マスコット）を忍ばせ、切り分けた際にフェーヴを引き当てた人がその1年の幸運を授かるとされる「王様のケーキ」。家族や友人とテーブルを囲み、ワイワイ楽しむ新年の定番としてフランスで親しまれてきました。

スナックミーでは、この幸運を探す遊び心をそのままに、気軽に楽しめるおやつサイズへアレンジ。フェーヴの代わりにひと粒のアーモンドを忍ばせました。

さらにスナックミーでは、伝統的な紙の王冠の代わりに、今年はスナックミーの所属タレント「りっす」の特製ステッカーをセットにしてお届けします。

パイ生地はサクサク、中に詰め込んだ自家製クレームダマンド（アーモンドクリーム）はしっとりなめらか。素朴でみんなから愛される、相性抜群の組み合わせです。 今年は香ばしいクロワッサン生地を使い、軽やかで食べやすい口あたりに仕上げました。伝統と工夫が息づくおいしいパイを食べて、幸せいっぱいの1年を願いませんか？

原材料：バター、小麦粉、ハードロール用粉（小麦粉、粉末麦芽）、きび糖、アーモンドパウダー、卵、牛乳、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、パン酵母、食塩、アーモンド、モルトシロップおうちで楽しむ海外の新年文化

大阪・関西万博をきっかけに、海外文化への関心が高まっているとの指摘もあり、おうちで海外の文化や味を気軽に楽しむスタイルへの注目が高まっています。

ガレット・デ・ロワは、まさにその流れにぴったり。

・家族でシェアするワクワク感

・誰が王様になるかわからない遊び心

・ひとつのスイーツを囲む特別感

イベントが得意ではない家庭でも取り入れやすく、新年のちいさなお祭りとして広がりつつあります。

本商品は、１.大きすぎない ２.準備いらず ３.冷凍で気軽 の三拍子が揃っているため、海外の行事を生活に取り入れたい方にも扱いやすいおやつです。

商品概要

製品名：フランス伝統菓子 ガレット・デ・ロワ2026

販売期間：2025年12月6日（土）～2025年12月23日（火）

発送予定日：2025年12月25日（木）

販売価格：3,780円（税込/送料別）※snaq.me定期便会員様は300円引き

販売ページURL：https://chat.snaq.me/stores

※数に限りがございます。予定数量に達し次第、販売を終了する場合があります。

スナックミーのおやつ開発基準

素材本来の良さを引き出すために、スナックミーでは原材料選びから丁寧に向き合っています。

どんな材料なのか説明できないものは使わない。シンプルで誠実な原材料だけで、安心して食べられるおいしいおやつをつくりたい。

その想いから、「何を入れるか」以上に「何を入れないか」を大切にした独自の基準を設けています。

１.添加物を極力使わない

食品表示の一括表示で「／（スラッシュ）」以降に記載される食品添加物は、原則として使用しません。素材が持つ本来の力を信じ、余計なものに頼らないおやつ作りを基本とします。

ただし、以下のものは使用することがあります。その場合も、自然由来であることや安全性を徹底的に確認したものに限定します。

膨張剤：ベーキングパウダー（アルミフリー）、重曹

香料：植物から抽出した天然香料（バニラエクストラクト、ベルガモット精油など）

クエン酸：さつまいもなど植物由来のもの

２.誠実な原材料を選ぶ

白砂糖やマーガリン、ショートニング、デキストリン、異性化糖、でん粉分解物など、過度に精製・加工された原材料は、素材本来の風味や栄養素を損なうため使用しません。使用する原材料は、二次原料（原材料の原材料）に至るまで、この基準を満たすことを徹底します。

主に使用している糖類：きび糖／てんさい糖含蜜糖／メープルシュガー／メープルシロップ／はちみつ／アガベシュガー／アガベシロップ／デーツシロップ／水あめ(還元でない)／モラセスシュガー／黒糖／黒蜜／和三盆糖／ブドウ糖／芽糖／ココナッツシュガー／粗糖など

３.遺伝子組み換え（GMO）原料は使わない

次世代への食の安全を考え、遺伝子組み換え（GMO）原料は使用しません。また、遺伝子組み換え作物が混入する可能性のある「不分別」表示の原料も、主要原材料（上位3位以内）または全体の5％以上を占める場合は使用しません。

４.顔の見える、安心な産地から

原材料の産地は、トレーサビリティが明確であり、当社の品質・安全性基準を確実に満たせることを最優先に選定します。生産者の顔が見える作り手との関係を大切にしています。

５.地球への思いやりを忘れない

私たちは、おいしさだけでなく、未来の環境につながる選択を大切にします。フードロス削減に貢献する調達も私たちの大切な挑戦です。

私たちは「自然であること」「おいしいこと」「誠実であること」をおやつづくりの根っこに置き、これからも食の透明性を追求し続けます。

スナックミーでは、全国のおやつ製造者様を募集しています

スナックミーでは、私たちの商品づくりの想いに共感し、一緒においしいおやつをお届けいただける製造パートナーを募集しております。

菓子類、デザート類をはじめ、さまざまなカテゴリーでのご提案をお待ちしております。

