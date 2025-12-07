【アガルート・公開中】2025年度（令和7年度）管理業務主任者試験の解答速報がスタートいたしました！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、管理業務主任者試験当日の12月7日（日）に 「解答速報」、「総評動画YouTubeLIVE配信」「合格ライン・合格点予想動画YouTubeLIVE配信」を無料で実施いたします。

管理業務主任者試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-kangyou

2025年度（令和7年度）管理業務主任者試験 解答速報＆合格ライン予想【令和7年度】

-------------------

アガルートアカデミーは2025年度（令和7年度）管理業務主任者試験の試験当日に「解答速報」 「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。

ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

-------------------

12月7日（日）16：00公開予定となっていた、本日実施の管理業務主任者試験の解答速報を時間を変更し公開開始いたしました。

ぜひご覧ください！

■当日のスケジュール

・解答速報：公開中！

・解答速報&総評動画YouTubeLIVE配信：19時30分

・合格ライン予想動画YouTubeLIVE配信：21時00分

※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます

■「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信決定！

解答速報に加えて、工藤美香講師による

・解答速報＆総評動画

・合格ライン・合格点予想動画

の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。

管理業務主任者試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-kangyou

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

