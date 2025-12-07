ロイヤルエンフィールド カスタムバイク「VITA」と「Carolina Reaper」を 第33回 ヨコハマ ホットロッド カスタムショー2025で世界初公開

ピーシーアイ株式会社- 「VITA」「Carolina Reaper」は、ヨコハマ ホットロッド カスタム ショー2025で世界初公開したカスタムバイク- 「VITA」は、滋賀県を拠点とするカスタムバイクビルダー「CUSTOM WORKS ZON」が製作- 「Carolina Reaper」は、東京を拠点とするカスタムバイクビルダーだけでなく、Have Fun Frat Trackも主催するフラットトラックライダー「Cheetah Custom Cycle」が製作- 「VITA」と「Carolina Reaper」のカスタムバイクは、世界中で展開するロイヤルエンフィールド公式カスタムプログラム「CUSTOM WORLD」とのコラボレーションによって誕生

横浜、2025年12月：中型モーターサイクルセグメントのグローバルリーダーであるロイヤルエンフィールドは、12月7日(日)にパシフィコ横浜で開催される日本最大級のカスタムカーおよびカスタムバイクのイベント「33rd Annual YOKOHAMA HOT ROD CUSTOM SHOW 2025（HCS2025／第33回ヨコハマ ホット ロッド カスタム ショー2025)」において、カスタムバイク「VITA(ヴィタ)」と「Carolina Reaper(キャロライナ・リーパー)」を、世界初公開しました。

「VITA」は滋賀県を拠点に活動し世界中のカスタムショーで数々の賞を獲得したカスタムファクトリー「CUSTOM WORKS ZON(カスタムワークス・ゾン)」の吉澤 雄一(よしざわ ゆういち)と植田 由和(うえだ よしかず)が製作。その「VITA」は、CUSTOM WORKS ZONとロイヤルエンフィールドの共同ブースに展示しました。

「Carolina Reaper」は、カスタムバイクビルダーとして活動するほか、エングレービングアーティストやグラフィックデザイナーなどさまざまなアート活動を行い、フラットトラック・イベント「Have Fun Frat Track (ハブファン・フラットトラック)」を主催。自らもフラットトラックのライダーとして活動する「Cheetah Custom Cycles(チーター・カスタムサイクルズ)」の大沢 俊之(おおさわ としゆき)が製作。

その「Carolina Reaper」は、多くのフラットトラックマシンを展示する「Have Fun Frat Track」ブースに展示し、HCS2025翌日の12月8日(月)、埼玉県川越市／オフロードビレッジで開催されるイベント「HELL FUN(ヘル・ファン)」にて走行する予定です。

「VITA」のベース車両は、2024年11月に開催されたEICMA(エイクマ／ミラノ国際モーターサイクルショー)で発表し、2025年春に開催の大阪/東京/名古屋モーターサイクルショーで日本初公開。9月1日から国内受注を開始したロイヤルエンフィールドのフラッグシップモデル「CLASSIC 650(クラシック・ロクゴーマル)」です。

「VITA」最大の特徴は、CLASSIC 650の排気量648cc空冷4ストローク並列2気筒SOHC4バルブエンジンを2基搭載していること。前側エンジンのミッションを取外し、クランクケースを短く加工。前後2つのエンジンを、エンジン左側に配置したプライマリーチェーンによって連結しています。エンジンは、独自設計したハードテール・フレームに搭載。フロントには独自設計したクラシカルなスタイルのガーダーフォークを、26インチというモダンな大径ホイールをセットしました。モダンとクラシックの融合を果たしています。外装にはマホガニー材を使用。それとリンクする外装類は塗装を廃し、アルミの地肌と木目が美しくリンクしています。

「Carolina Reaper」のベース車両は、2024年7月にスペイン・バルセロナで発表したロイヤルエンフィールドのプレミアム・モダン・ロードスター「GRR 450／Guerrilla 450(ジーアールアール・ヨンゴーマル／ゲリラ・ヨンゴーマル)」。ロイヤルエンフィールドのアドベンチャーモデル「HIMALAYAN(ヒマラヤ)」にも搭載する、排気量452cc水冷単気筒DOHC４バルブエンジン／シェルパ450エンジンを搭載しています。

「Carolina Reaper」のコンセプトは、レトロとモダン、そして準レーサーとカスタムバイクの融合。1970年代のアメリカでフラットトラック選手権に出場していたフラットトラックレーサーや四輪のレーシングカーのような、真剣なレーシングマシンでありながら、遊び心を持ったアメリカンレーシングな車両を目指して製作されています。

GRR450のメインフレームを活かした車体作りをベースにカスタムを構築。メインフレームには手を加えず、リアフレームを新たにし、外装類はすべてアルミ鋼板から板金加工で製作されています。スイングアームは、クロモリ鋼管を使い、ブラスブレージングで製作したオリジナル。セッティングの容易さを考慮して直押しタイプのリアサスペンションに変更されています。

※GRR 450(ジーアールアール・ヨンゴーマル)の日本市場への導入は、現時点では未定です。

＜ロイヤルエンフィールドについて＞

1901年の創業以来、ロイヤルエンフィールドは美しいオートバイを作り続けてきた二輪車ブランドです。そのルーツは英国にあり、1955年にマドラス(現チェンナイ)に製造工場を設立。以来ロイヤルエンフィールドは、インドのミッドサイズ・モーターサイクルセグメントの成長を牽引してきました。ロイヤルエンフィールドのモーターサイクルは、美しく、シンプルで親しみやすく、ライディングする楽しさに溢れた乗り物である。それは我々ロイヤルエンフィールドが、自らを『Pure Motorcycling／ピュア・モーターサイクリング』と呼ぶ由縁です。

ロイヤルエンフィールドのプレミアムラインナップには、クルーザーの「METEOR 350(メテオ・サンゴーマル)」、650パラレルツインモーターサイクルの「CLASSIC 650(クラシック・ロクゴーマル)」「SUPER METEOR 650(スーパー・メテオ・ロクゴーマル）」、「INT650(アイエヌティ・ロクゴーマル）」、「CONTINENTAL GT650(コンチネンタル・ジーティー・ロクゴーマル）」、アドベンチャー・モーターサイクルでは「HIMALAYAN 450(ヒマラヤ・ヨンゴーマル）」、アイコニックな「GOAN CLASSIC 350(ゴアン クラシック・サンゴーマル）」「BULLET 350(ブリット・サンゴーマル）」、「CLASSIC 350(クラシック・サンゴーマル）」があります。また我々は2024年に、新しいシティ＆電動モーターサイクルブランド『FLYNG FLEA(フライング・フリー)』を発表しました。それはモダンなデザインと先進技術を融合させた、都市型モビリティカテゴリーにおける我々の新たなチャレンジでもあります。

また我々ロイヤルエンフィールドは、世界各地でモーターサイクルイベントを企画しています。とくに、毎年11月にインド西海岸のリゾート地ゴアの美しいビーチに、世界中からロイヤルエンフィールド・ライダーが集まるイベント「Motoverse(モトバース)」や、ヒマラヤ山脈の高地を走る「Himalayan Odyssey(ヒマラヤン・オデッセイ)」が有名です。世界中の人々がロイヤルエンフィールドを走らせる世界同日開催のライディングイベント「One Ride(ワンライド)」も実施しています。

インドのトラック大手Eicher Motors Limited(アイシャーモーターズ・リミテッド)の一部門であるロイヤルエンフィールドは、インドの主要都市に2000以上の店舗を構え、世界60カ国以上に850近い店舗を展開しています。また、ロイヤルエンフィールドは、英国のブランティングソープとインドのチェンナイに2つのテクニカルセンターを有し、インドの都市チェンナイ近郊のオラガダムとヴァラムヴァダガルに2つの最新鋭の生産施設を運用しているほか、バングラデシュ、ネパール、ブラジル、タイ、アルゼンチン、コロンビアの6ヶ所に近代的なCKD(コンプリート・ノック・ダウン)組立工場も有しています。

