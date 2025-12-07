“できた！”が笑顔に変わる秋。親子テニス無料体験会が盛況のうちに終了

株式会社ITC「なかよし親子テニス無料体験会」今年も各校で開催【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDC グループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、地域の人気イベント「なかよし親子テニス無料体験会」を、令和7年11月1日(土)～11月30日(日)の期間で、各校順次開催。

今年も好評のうちに、無事終了しました。

広くて安全なテニスコートで、お父さんお母さんとミニラリーをしたり、コーチに挑戦しました。

ひさびさに親子でたのしく体を動かしてスポーツの秋の思い出作り。各会場は終始たのしそうな雰囲気につつまれました。

■ コーチにチャレンジ！親子で息の合ったプレーが続出

澄み渡る秋空の下、ITCテニススクール恒例の「なかよし親子テニス無料体験会」が今年も開催され、多くの親子連れでにぎわいました。

スポーツの秋にぴったりの穏やかな気候のなか、親子でラケットを手にするこの特別な体験は、長年地域に親しまれてきた人気イベントです。

初めてラケットを手にする子どもたちは、コートに立っただけで嬉しそうな表情。

一緒に体を動かすお父さんお母さんも、少し照れながらもすぐに笑顔がこぼれます。

学校の運動場とは違う広々とした緑のテニスコートは、ほとんどの子どもたちにとって初めての場所。みんな早くラケットを手にしてみたくて仕方がない様子。

まずはごあいさつから

コーチからの安全ルールを確認してから、準備体操をはじめます。テニスボールを使った「宝探しゲーム」や「的当てチャレンジ」で、自然とラケットの扱い方を覚えていきます。「お母さん、見てて！」と、上手くボールが打てた瞬間の誇らしげな表情が印象的でした。

嬉しい感想が続々！

「久しぶりに子どもと一緒に駆け回りました。」「学生時代以来久しぶりでしたが、これから子供と一緒に続けていきたいです。」とお父さんお母さんから嬉しい感想が続々。「自分専用のラケットが欲しい！」「コーチみたいに上手にボールが打てるようになりたい！」と、目を輝かせる子どもたちの姿は、コーチやスタッフにとって何よりの喜びです。

短い時間でしたが、たのしく体を動かしながら親子の絆を深める特別な時間となりました。過ごしやすい秋のテニスコートは、きっと参加された皆様の素敵な思い出として残ることでしょう。

初心者でもたのしめるミニネット＆ミニラケット、大きくてやわらかめのボールを使用します

これからの季節も、テニスは室内外問わずたのしめるスポーツです。日頃のレッスンでも、お子様から大人の方まで、テニスのたのしさを体験いただける環境をご用意しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

ご参加いただいたなかよし親子のみなさま。また一緒にテニスをできる日をたのしみにしています。

■ 「ハートフル テニス コミュニケーション」 私たちがなかよし親子テニス体験会に込める想いとは

なかよし親子テニス みんなの体験レポート(https://www.instagram.com/p/DDyobYMvLKN/)｜ITC公式インスタグラム（@tennis.itc）

たくさん集まった中から一部スライド形式で紹介しています

「今日は忙しいなぁ…」「また今度にしよう…」

つい口にしてしまいがちな一言。でも家族と過ごす時間を大切にしたいと思っている、お父さんお母さんの気持ちが、私たちには良く分かります。

忙しい日常の合間、テニスを通じて親子でたのしくあたたかい時間を過ごす。お子さまの「できた！」の笑顔、お父さんお母さんの「すごいね！」という声援。そんな温かな時間を、テニスを通じてたくさん生み出したい。

“ハートフル テニス コミュニケーション” を通じ、「こころとからだを元気」にすること。それが創業以来の私たちの一貫した想いです。

1985年の開校以来、地域の方々への感謝の気持ちを込めて開催している「なかよし親子テニス体験会」は、テニスやスポーツの経験はなくてもどなたにも参加していただけます。いっしょにボールを追いかける中で、きっとお子さまの新しい一面や、家族で運動をたのしむ素晴らしさを発見していただけると思います。見学や質問だけでもいつでもお気軽にお立ち寄りください。

■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。- なかよし親子テニス スポーツの秋無料体験会 2025年 ｜開催終了

□ 実施日程・開催地： 11月1日(土)～11月30日(日)の期間で各校開催。

たくさんのご参加ありがとうございました。

□ ITCテニススクール各校へのお問い合わせはこちら

https://www.i-tennis.co.jp/contact/sformmail.php

SDCグループは

プロ車いすテニスプレーヤーの

小田凱人を応援しています

株式会社ITC｜" ハートフル テニス コミュニケーション"

株式会社ITCはSDCグループの一員です

