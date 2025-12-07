12/13(土)立川戦「住吉区民応援デー」開催決定！

ハマダ株式会社

住吉区在住・在勤・在学の方、先着100名様へ試合観戦に無料招待いたします。

フットサルの魅力を区民の皆さまにもより身近に感じていただけると思います。

そして、12/13(土)に今季のリーグホーム最終戦を迎えます。

試合会場は住吉区内にあります、「HOS住吉スポーツセンター」にて行います。

地元で行われるプロフットサルの試合の迫力を会場で体感してみてください！

◆試合概要

【日程】12月13日(土)14時00分 試合開始

【試合】メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第21節 シュライカー大阪 vs 立川アスレティックFC

【会場】HOS住吉スポーツセンター(大阪市住吉区浅香1丁目8-15)

申込方法やその他試合情報はこちら(https://shriker-osaka.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0/post_5492/)からご確認ください。

◆お問い合わせ先

シュライカー大阪事務局

〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-82

TEL：06-6684-5777

FAX：06-6685-2136

月～金：10:00~17:00

※土・日・祝日・年末年始・ホームゲーム開催日の翌月曜日は対応できない場合がございます。

もしくはお問い合わせフォーム(https://shriker-osaka.jp/contact/)よりお問い合わせをお願いいたします。

※当日の取材依頼やそのほかのお問い合わせはお問い合わせフォームからお願いいたします。