【日建学院】1級造園施工 二次検定 お申込みいただいた方全員に「オリジナル解答試案」プレゼント！

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年12月7（日）に実施される2025年度（令和7年度）1級造園施工管理技士 二次検定において、お申込みいただいた方全員に「日建学院オリジナル解答試案」をプレゼントいたします。

詳しくはこちら :https://ksknet.co.jp/nikken/guidance/gardening1q/road/shian/2025年度（令和7年度）1級造園施工管理技士 二次検定 解答試案・総評

二次検定 解答試案プレゼント

※画像は過年度のものです

日建学院では、お申込みいただいた方全員に2025年度（令和7年度）1級造園施工管理技士 二次検定の「日建学院オリジナル解答試案」を差し上げています。

※解答試案は当学院が独自に行うものであり、試験実施機関である一般財団法人 全国建設研修センターとは一切関係がありません。

▼お申込みはこちら

https://www.ksknet.co.jp/RequestForm/?svc=00150

総評

2025年12月8日（月）17：00頃公開予定です。

二次検定 対策講座

■二次コース

二次検定対策に特化した集中講座

約1か月間、全6回の講座。過去問題を徹底分析し、解りやすい教材と理解しやすい講義内容で重要ポイントを学習し、二次検定合格を強力にサポートします。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/gardening1q/course/jicchishiken

▼2025年度（令和7年度）1級造園施工管理技士 二次検定 解答試案・総評

https://ksknet.co.jp/nikken/guidance/gardening1q/road/shian/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/