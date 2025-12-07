CLOViZ、ポーカー学習アプリ「POKER Q’z」による試験・選考システムを「むさぽ」へ提供開始

CLOViZ株式会社CLOViZ、ポーカー学習アプリ「POKER Q’z」による試験・選考システムを「むさぽ」へ提供開始

ポーカー理論の研究と学習アプリの開発を行うCLOViZ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：真崎颯太郎）は、ポーカー学習アプリ「POKER Q'z（ポーカーキューズ）」において、全国でポーカーアミューズメント施設を展開する株式会社MUSASHI Entertainment（所在地：東京都新宿区、代表取締役：須佐亮太）に対し、「海外遠征プログラム選考」における一次試験のオンライン受験機能を提供開始しました。

株式会社MUSASHI Entertainmentは、「MUSASHI POKER ROOM（通称：むさぽ）」のブランドで多くのポーカープレイヤーから親しまれ、東京・渋谷や神田、名古屋、仙台や大阪など全国でポーカーアミューズメント施設を展開しています。国内プレイヤーの競技力向上を支援し、実績ある挑戦者には海外大会への参加機会を無償提供するなど、競技ポーカーの普及に取り組んできました。

POKER Q’zは、「遊んでいたら、学んでいた。」を理念に、クイズ感覚でポーカー戦略を自然と身につけられる学習アプリです。2025年7月の正式版リリース以降、リングゲーム・トーナメントの両戦略を体系的に学べるレッスン、理解を深める練習問題、そして実戦形式でアクション判断力を問う「実践クイズ」を通じて、インプットとアウトプットを効率的に行えるサービスとして多くのユーザーにご利用いただいています。

このたびのCLOViZによるオンライン受験機能の提供により、海外遠征を希望する挑戦者が受ける「海外遠征プログラム選考 1次試験」を、「POKER Q'z」アプリ内で受験できるようになります。ポーカーの基礎的な戦略を問われる一次試験を突破したプレイヤーは、MUSASHI Entertainmentと海外遠征をプロデュースするPacific Poker Clubが実施する海外遠征プログラム選考の対象となります。

これにより、地域や環境に関係なく、全国の有志が世界を目指して挑戦する機会が開かれます。

そして本日より、次回の挑戦者の応募を受付開始いたします。

■ 【海外遠征プログラム】第9期PPCチャレンジ 特別選抜 一次試験 スケジュール

詳細・応募はこちら(https://musashientertainmnet.stores.jp/items/692adacb77bc66cb00b517f3)



■取り組みの背景

競技ポーカーは、戦略的思考・状況分析・意思決定が求められる知的スポーツであり、日本でも競技人口は拡大し続けています。しかし、実際に海外での大会や実戦経験を積むためには、地理的・経済的なハードルがあり、継続的な学習の仕組みも不足していました。

POKER Q’zは、東京大学のAIエンジニアを中心にポーカーの研究・開発を行い、手軽にサクッと学べるアプリを開発・展開。

MUSASHI Entertainmentは国内で「ポーカーの実力を発揮する場所」の提供をしてきました。

今回の連携は、それらが一本に繋がることで、日本から世界へ挑戦するための新しいルートを形成します。





ポーカー学習アプリ「POKER Q’z」の概要

POKER Q’zは、東京大学のAIエンジニアを中心に、競技としてのポーカーの戦略に関する研究と開発を行なっています。スキマ時間に効率よく戦略を学べるポーカー学習アプリを提供しています。リング・トーナメント両方を学習するモードを搭載。

ダウンロードはこちら(https://link.pokerqz.com/x3rX/pokerqz0)





CLOViZ株式会社

所在地：東京都世田谷区赤堤４－１３－７

代表取締役 真崎颯太郎

事業内容：競技ポーカーの研究・学習アプリ開発

公式サイト：https://cloviz.co.jp/

株式会社MUSASHI Entertainment

所在地：〒162-0055 東京都新宿区余丁町13番地23号001

代表取締役 須佐亮太

事業内容：ポーカーアミューズメント施設運営

公式サイト：https://www.pokerroom634.com/official