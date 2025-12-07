全国に80店舗以上を展開するパソコン修理・データ復旧の専門店「パソコンドック24」が、いよいよ群馬県前橋市に新店舗をオープン。群馬県内では初出店となる「パソコンドック24 前橋店」では、「パソコン整備士」の資格を持つスタッフが常駐し、法人でも個人でも、パソコンやIT機器のトラブルを迅速かつ的確に対応。予約不要で“動かない”“フリーズする”“データを取り戻したい”といった困りごとを気軽に相談できる“地域密着型サービス”を前橋市で提供します。

“パソコンのかかりつけ医”として、修理・保守事業やフランチャイズ事業を全国で展開する株式会社パソコンドック24（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡本 慎一郎）は、2025年12月8日（月）、群馬県前橋市に「パソコンドック24 前橋店」を新たに開店いたします。群馬県内では初出店、現在の北関東地域では唯一となる本店舗は、地域の皆さまの“ITの困った”に寄り添う拠点としての役割を担ってまいります。新店舗は、JR両毛線「前橋駅」から徒歩8分、群馬県庁や前橋市役所からもほど近い場所にあり、前橋市中心部の好立地です。前橋市の行政・業務エリアに隣接した場所に位置し、落ち着いた環境で法人・個人問わず安心して相談できる店舗となっております。駐車場も完備しており、車での来店にも対応。地域住民から事業者まで、幅広い層にとって利用しやすい環境を整えています。全国のパソコンドック24店舗と同様、「パソコン整備士」の資格を持つスタッフが常駐し、パソコンの電源が入らない、動作が遅い、データを取り戻したいなどのトラブルを、予約不要で相談可能。診断・費用・納期を明確に提示する安心の“地域密着型サービス”を提供します。なお、「パソコンドック24 前橋店」の運営を担う株式会社DIGILICOは、これまで群馬県内の企業に対し、PCやネットワーク環境の整備・保守に加え、HPやチラシ等の制作、クラウドサービスの導入支援など、ITに関する幅広い支援事業を行ってきた企業です。同社はこのたび、新規事業として、地域の皆さまが安心して立ち寄り、ITに関するお困りごとを気軽に相談できる場として「パソコンドック24 前橋店」を開設いたします。そして2025年12月下旬には、群馬県高崎市の高崎駅西口より徒歩6分の場所に「パソコンドック24 高崎店」がオープン予定です。群馬県を代表する2つの都市である前橋市と高崎市にそれぞれ店舗を構え、群馬県内に2店舗の体制ができあがります。▼ 12月8日（月）オープン！ 「パソコンドック24 前橋店」店舗紹介ページ（株式会社パソコンドック24公式ウェブサイト）： https://www.pcdock24.com/shop/gunma/maebashi.html【代表コメント】■株式会社パソコンドック24 代表取締役 岡本 慎一郎 コメントパソコンドック24では、全国すべての都道府県でサービスを提供できる体制を目指しています。各地域で、地元の皆さまが気軽に“ITの困った”を相談できる場所をつくることが、私たちの使命です。このたび、群馬県に新たな店舗を開設できることは私たちにとって大きな喜びであり、着実に前進していることを嬉しく思います。地域に根ざした“ITのかかりつけ医”として、これからも全国の各店舗において誠実なサービスを提供してまいります。群馬県内において「パソコンドック24 前橋店」、そして「パソコンドック24 高崎店」の2店舗体制となるパソコンドック24グループにどうぞご期待ください。■パソコンドック24 前橋店 店長 木村 陸人 コメントこれまでIT関連の仕事に携わってまいりました。生まれ育った前橋の地で、培ってきた知識と技術を地域の皆さまに還元できることを大変嬉しく思っております。店長という重責を担う立場として、ITを通じて地域社会に少しでも貢献していきたいと考えております。パソコンやITでお困りの際に気軽に相談していただける身近な存在を目指し、お一人おひとりのお悩みに寄り添いながら全力で取り組んでまいります。■「パソコンドック24 前橋店」店舗概要所在地：〒371-0023 群馬県前橋市本町３丁目3-6 1Fアクセス：JR両毛線 前橋駅から徒歩8分電話番号：027-212-2738営業時間：10:00～19:00定休日：水・土曜日店舗紹介ページ：https://www.pcdock24.com/shop/gunma/maebashi.html運営会社：株式会社DIGILICO運営会社ページ：https://www.digilico.jp【株式会社パソコンドック24について】本社：〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3-8-9代表者 ：代表取締役社長 岡本 慎一郎設立：2003年11月（創業：1999年11月）電話番号：06-4800-3923（代表）URL：https://www.pcdock24.com/事業内容：パソコン修理・保守事業（個人向けパソコン修理、法人向けネットワーク構築・保守、データ復旧）、フランチャイズ事業（パソコン修理・保守を手がける店舗の運営サポートなど）ほか【報道関係のお問い合わせ先】株式会社パソコンドック24 広報担当：秋山・林TEL：06-4800-3923MAIL：info@pcdock24.com