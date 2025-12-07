【スキマ空間広告″スキマッチ″】無料トライアルキャンペーンが予想を上回る反響で満枠により終了── 第二弾キャンペーンの実施を決定

株式会社スキマメディア

“スキマ空間”を活用したオフライン広告サービス「スキマッチ」が

先着10社限定の無料トライアルキャンペーンは、想定以上の申込ペースにより満枠となり、受付を終了いたしました。

これを受け、スキマメディアでは同内容の 「無料トライアルキャンペーン第2弾」 の準備に入っています。

【1. キャンペーン終了について】

本キャンペーンは期間を設けず先着順で実施しておりましたが、

予想を上回るスピードで10社の枠がすべて埋まり、早期終了を迎えました。

業種を問わず数多くの企業からお問い合わせをいただき、

“日常動線で自然に触れるオフライン広告” への関心の高まりを実感する結果となりました。

【2. 問い合わせの多かった企業カテゴリ】

今回のキャンペーンでは、下記のような多様な業種からの問い合わせが寄せられました。

美容関連商材（スキンケア・ヘアケア）

ファミリー層向けの日用品・生活商材

美容クリニック・リラクゼーションサロンなどの店舗サービス

営業職を中心とした“求人領域”

不動産・住宅関連サービス

地域イベントの告知案件

自宅サウナ・サウナグッズ関連商材

カテゴリが偏らなかったことが、スキマ空間広告の汎用性の高さを示す結果 となりました。

お問い合わせはこちらから :https://suki-match.com/

【3. キャンペーンの反響から見えた企業ニーズ】

終了に至るまでの問い合わせ内容を分析した結果、

以下のような企業ニーズが顕著に見られました。

１. 効果測定よりも“エリア認知”を重視したい企業の増加

「まずは生活導線の中でブランドを見てもらいたい」

「難しい分析より“地域での接触回数”を重視したい」

といった声が多く、

“自然な視認環境による認知獲得” を求める傾向が明確でした。

２. 他社が取り組んでいない広告チャネルで差別化したい企業の存在

オンライン広告を中心とした競争環境が激化する中、

「競合に知られない形で新しい広告手法を試したい」

という声が複数寄せられました。

スキマッチが“まだ一般的ではない新しいチャネル”であることが

企業の差別化戦略にフィットした形です。

３. オフライン広告に興味はあったが、駅・街頭広告は高額で手が出なかった中小企業からの需要

「オフライン広告、OOH広告をやりたいが街頭広告は高すぎる」

「もっと現実的なコストで試せる広告が欲しい」

といった声は特に多く、

スキマッチの“低コストで始められるオフライン広告”という特徴が明確に支持 されました。

【4. 第二弾キャンペーン実施の予告】

今回の反響を受け、スキマメディアでは

「無料トライアルキャンペーン第2弾」 を実施することを決定しました。

詳細は追ってプレスリリースおよび公式サイトにて発表いたします。

お問い合わせはこちらから :https://suki-match.com/

担当者コメント

株式会社スキマメディア／代表取締役 上田 大季

「無料トライアルキャンペーンへの多数のお申し込み、誠にありがとうございました。

スキマ空間を活用した広告モデルにこれほど多くの反響をいただけたことを大変嬉しく思います。

今後も企業の皆さまにとって価値ある広告体験を提供できるよう、

パートナー施設の拡大とサービス改善に取り組んでまいります。」