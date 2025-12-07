【江の島の新名物】海辺で味わう濃厚ミルクプリン、モケスハワイ 江の島店より新登場！
ハワイ発のパンケーキレストラン「Moke’s Hawaii（モケスハワイ）江の島店」では、新作スイーツ「江の島 濃厚ミルクプリン」を販売開始いたしました。
ミルクの豊かなコクとまろやかな甘さを引き出した、とろける口どけが魅力の一品。
シンプルな素材だからこそ引き立つ上品な風味と、なめらかでクリーミーな食感は、まさに“贅沢な至福のプリン”。
お食事の後のデザートとしてはもちろん、海辺のカフェタイムにもぴったりです。江の島ならではの景色とともに、心ほどける甘いひとときをお楽しみください。
■江の島 濃厚ミルクプリン
販売価格：400円（税込 440円）
◆モケス ハワイ江の島店
- 住所：〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島1-6-8
- 電話番号：0466-47-7794
- 営業時間：平日：11:00 ～ 18:00（ラストオーダー 17:00）、土日祝：10:00 ～ 18:00（ラストオーダー 17:00）※天候等により営業時間が変更になる場合や臨時休業となる場合があります。
- 定休日：なし（年中無休）
◆Angel Wing Project
『写真を撮るとHappyになる』とSNSで人気となった天使の羽も、2023年3月に作者であるコレット・ミラーさんの来日によりリペアされました。生まれ変わった天使の羽とのお写真もぜひお楽しみください。
◆「モケス ハワイ」とは
ハワイ・ワイキキの由緒あるホテル『ハレクラニ』で働いていたMoke Warren（モケ・ワーレン）が、1999年に、ハワイ・カイルアタウンの中心部にオープンさせたレストラン。家族経営でアットホームな雰囲気の中、手頃な値段で美味しい家庭的な食事を楽しめます。
モケスのパンケーキは、ふっくらモチモチの食感が特徴。
名物は、リリコイ（パッションフルーツ）ソースがたっぷりかかったリリコイパンケーキ。
リリコイソースの爽やかな酸味と、パンケーキのほのかな甘さが楽しめます。
リリコイソースはパッションフルーツのピューレをベースに、バターとクリームチーズでコクを出したオリジナルクリームソース。たっぷりの生クリームとオレンジピールも相性抜群です。
“These pancakes will change your life ”（このパンケーキはあなたの人生を変えることでしょう！）
【モケス ハワイ公式アカウント/サイト】
Instagram▶https://www.instagram.com/mokes_japan/
公式サイト▶https://www.mokeskailua-japan.com/
◆おすすめ記事
▶江の島カフェ巡り決定版！～隠れ家から話題の人気店までおすすめ5選～
https://mokeskailua-japan.com/blog/350/
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
Tel：03-6433-5723
Mail：info@h1-global.com
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布5丁目1-29-901
TEL：03-6419-7755