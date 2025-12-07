精神科×博多駅徒歩1分×夜間診療×当日予約 おおかみこころのクリニック博多院 開院のお知らせ
５院目の開業
新宿本院、秋葉原院、横浜院、梅田院に続き、2025年11月15日におおかみこころのクリニック博多院が開院いたします。
「精神科にかかりたいのに１ヶ月待ちと言われた」「調子が悪いけど、どこに相談していいか分からない」こんな患者様のお声を多く耳にします。
おおかみこころのクリニックでは、受診のしやすさ、患者様の総合的なこころの健康を大切に考え、お一人お一人に合った治療法を提供いたします。私たちの目標は長期の薬物治療ではなく、患者様がご自身の心の健康を自分自身で管理できる力をつける手助けをすることです。
【当院の思い】
“心の不調”は、多くの人にとって身近でありながら、「相談しづらさ」や「受診のハードル」があるのが現状です。
当院は、医療者としてだけでなく、「どんなときでも頼れる“心の居場所”を増やしたい」という理念のもと、開院を決定しました。
博多という地域の特性や、通勤・通学、子育てなどで多忙な方々のライフスタイルに合った診療体制を整えることで、より多くの方が気軽に相談・受診できる環境を目指します。
【当院の特徴】
・土日祝日も診療。通いやすさを重視
当院は 平日だけでなく 土日祝日にも診療を受けられます。
「仕事や学校で平日は通えない」「週末しか時間が取れない」といった方も安心して受診可能です。
・発達障害の心理検査・診断・治療に対応
発達障害（ADHD/ASDなど）の可能性がある方に対して、 心理検査 や 診断・治療 を行うことが可能です。必要に応じて、検査 → 医師診断 → 治療・生活指導まで、包括的にサポートいたします。
・カウンセリング提供 - 心のケアも重視
医師による診察だけでなく、臨床心理の専門家による カウンセリング（心理療法／支持的カウンセリングなど）にも対応。「話を聞いてほしい」「薬だけでなく心のケアも受けたい」というニーズに応えます。
・完全予約制で当日予約もOK。柔軟な受診体制
ウェブまたはLINEで簡単に予約が可能で、 当日予約にも対応 。「急に体調がつらくなった」「すぐに相談したい」という場合でもスムーズです。
・博多駅から徒歩圏 - 通いやすい利便性
博多駅から徒歩1分の駅近。交通利便性が高く、通勤や買い物のついでに通いやすい立地です。 ジ
・診断書の即日発行にも対応
必要と判断された場合、 初診当日に診断書を発行 することも可能。休職や療養を検討する方のサポートも念頭に置いています。
・オンライン診療にも対応
AIを用いたオンライン診療サービス「ココフィー」と連携し、オンラインでの対応もしております。
遠方の方、外出が難しい方でもお気軽にご相談ください。
ココフィー：https://cocofy.jp/service
一般社団法人 三陽会 代表理事 三浦暁彦
おおかみこころのクリニック博多院
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目5-9 歯臓ビル4階
診療時間:月曜日から日曜日 10:00-22:00
24時間・当日予約可能
クリニックHP：https://sanyokai-clinic.com/kokoro/hakata/(https://sanyokai-clinic.com/kokoro/hakata/)
予約受付：https://line.me/R/ti/p/@617xopsm?ts=10231248&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@617xopsm?ts=10231248&oat_content=url)