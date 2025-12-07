沖縄の子どもたちへ挑戦の場を。地域密着の株式会社ウルズンはジュニアサッカー大会『URUZUNカップ』を支援

株式会社ウルズン

不動産売却サービス「URUZUN（ウルズン）」を運営する株式会社ウルズン（所在地：沖縄県宜野湾市、代表取締役：座喜味 潤）は、地域スポーツ振興および次世代育成の取り組みとして、ジュニアサッカークラブ「エスペランサFC」が主催する 「URUZUNカップ」ジュニアサッカー大会を支援いたします。

本大会は沖縄県内のジュニアチームが集い、U-9～U-12の4カテゴリにわたり競技を行う県内有数規模のジュニア大会です。

■ 大会概要

大会名：URUZUNカップ

開催日：2025年12月29日（月）・30日（火）

会場：新都心公園

参加チーム数：48チーム

カテゴリ-：U-9／U-10／U-11／U-12

地域の子どもたちが成長できる舞台をつくるため、競技レベルに関わらず多くの選手が参加できる大会として企画。スポーツを通じた交流や自主性・協調性の育成を目指します。

■ 開催の背景 ～エスペランサFCとのパートナーシップ～

株式会社ウルズンは、「不動産取引をよりオープンに、より選択的に、より安全に」をコンセプトに、沖縄県内に特化した不動産売却サービス「URUZUN」を展開しています。

当社は事業と同じく“地域に根ざすこと”を大切にしており、未来を担う子どもたちの育成を支える活動にも積極的に取り組んでいます。エスペランサFCが掲げる育成理念と地域貢献の考え方に深く共感し、2025年よりオフィシャルパートナーとしてクラブの活動を支援しています。

今回の「URUZUNカップ」は、このパートナーシップの一環として開催されるものです。

■ 代表コメント:座喜味 潤

「私自身、幼少期から大学までサッカーに人生の多くを学ばせてもらいました。挑戦する力、仲間と助け合う大切さ、あきらめない姿勢など、今のビジネスにも活きる経験ばかりです。

今回、地元沖縄の子どもたちの成長の場づくりに関われることを大変嬉しく思っています。URUZUNは、地域に根ざした企業として、これからも“人”と“まち”を元気にする活動を継続してまいります。」

【プロフィール：代表取締役 座喜味潤】

1994年生まれ・沖縄県出身

サッカー選手を目指し、U-14、U-15世代別日本代表候補に選出。高校で全国ベスト4・大学で全国制覇を3回経験。新卒で大手ハウスメーカーに入社。2020年、大手不動産売買仲介会社へ転職。入社最速で個人売上全国1位を達成。店舗責任者へ就任。2024年に当社を設立。

株式会社ウルズンについて

会社名：株式会社ウルズン

代表者：代表取締役 座喜味 潤

所在地：〒 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊三丁目5 番27-307

設立：2024年11月

URL：https://uruzun.jp

■ 本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先

担当者：座喜味 潤 (ざきみ じゅん)

会社電話番号：098-894-2493

メールアドレス：zakimi@uruzun.jp

【URUZUNサービス概要】

URUZUN（ウルズン）は、沖縄県に特化した不動産売却サービスです。

スマートフォンまたはパソコンがあれば、ご自宅にいながら簡単に査定依頼ができ、沖縄県内の大手・地元不動産会社33社の中から、最高査定額を提示した上位3社の買取価格が届く仕組みとなっています。

従来の売却では、買い手が見つかるまで半年ほどかかるケースも多い中、URUZUNでは最短10日で売却が完了するスピード感を実現。

沖縄限定サービスであることから、地元の相場や地域事情に精通した不動産会社が査定を行い、適正かつ高い買取価格を提示できる点が大きな特徴です。

URUZUNは、沖縄の売主がより安心して、より納得のいく売却ができる環境づくりを目指しています。