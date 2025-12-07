Cours de japonais en ligne, lancement du service en France !/ 【Native Camp Japanese】フランスでサービス提供開始！

株式会社ネイティブキャンプ

Native Camp, Inc. (siege social : Shibuya, Tokyo ; President-directeur general : Kunihiro Tanikawa), qui propose le service de conversation en japonais en ligne Native Camp Japanese, est heureux d'annoncer le lancement officiel de son service en France.

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』では、このたびフランスで本格的にサービス提供を開始しましたことをお知らせいたします。

Native Camp Japanese est une plateforme d’apprentissage du japonais qui permet de suivre, a tout moment et autant de fois que souhaite, des cours de japonais en ligne avec des professeurs natifs, et ce, sans aucune limite de nombre de leçons.

Contrairement aux plateformes traditionnelles dont les tarifs varient en fonction du nombre de cours suivis, Native Camp Japanese adopte un modele a abonnement fixe

, offrant un acces illimite, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, sans reservation prealable.

Native Camp Japanese annonce aujourd'hui le lancement officiel de ses services en France.

La France est l'un des pays europeens où l'on trouve le plus grand nombre d'apprenants du japonais, avec des cours dispenses dans diverses institutions educatives telles que des ecoles, des universites et des ecoles de langues. L'interet croissant pour la culture japonaise en France stimule encore la demande d'apprentissage du japonais. Par exemple, le Japon est present dans la vie quotidienne des Français grace a une multitude de restaurants japonais, et de nombreux Français sont familiers avec la culture japonaise. De plus, des evenements culturels tels que Japan Expo sont organises chaque annee, attirant un large public, notamment les jeunes generations, qui sont particulierement passionnees par la pop culture japonaise, incluant les anime, les mangas et les jeux video.

Dans ce contexte culturel, la demande pour l'apprentissage du japonais en France est de plus en plus forte. C'est pourquoi Native Camp Japanese a decide de se lancer sur le marche français et de proposer des cours de japonais en ligne aux apprenants français.

En outre, Native Camp Japanese accepte desormais les paiements en euros, offrant ainsi aux apprenants français la possibilite de payer dans leur propre devise, rendant l'acces a notre service encore plus simple et fluide. Cela permet aux utilisateurs de profiter d'un service plus pratique et facile a utiliser, et de suivre leurs leçons en toute simplicite.

L'introduction du service en France et de la possibilite de payer en euros constitue une etape importante dans le renforcement de l'expansion mondiale de Native Camp Japanese. Nous continuerons a etendre nos regions de service et a introduire de nouvelles devises de paiement, afin de creer un environnement encore plus accessible pour les apprenants du monde entier.

Offre limitee !Profitez de notre campagne d'essai gratuit de 7 jours !Recevez egalement un coupon de 50 EUR !

Native Camp s'engage a offrir un service permettant a ceux qui souhaitent apprendre le japonais de le faire de maniere plus accessible.

Dans cette optique, nous organisons la campagne "7-Day Free Trial" afin de permettre au plus grand nombre de decouvrir des leçons illimitees avec des locuteurs natifs japonais.

Pendant la periode de la campagne, toute nouvelle inscription pourra beneficier de 7 jours d'essai gratuit de Native Camp Japanese. Profitez de cette offre limitee pour decouvrir et apprecier les leçons de Native Camp Japanese. De plus, pour les inscriptions via le lien ci-dessous, nous offrons un coupon de 50 EUR valable pour le paiement de l'abonnement mensuel.

Periode de la campagne :

Du 1er decembre 2025 (lundi) a 00h00 au 31 decembre 2025 (mercredi) a 23h59 (heure japonaise)

Inscription a la campagne "7-Day Free Trial" ici :https://ja.nativecamp.net/fr/?cc=prtimes_fr

Note : Les inscriptions de personnes dont le japonais est la langue maternelle ne sont pas acceptees.

Les caracteristiques de Native Camp Japanese

- Des enseignants professionnels

Les enseignants japonais proposent des leçons adaptees aux objectifs et besoins de chaque etudiant. Nous avons egalement des enseignants bilingues qui parlent anglais, de sorte que meme les debutants en japonais peuvent suivre les cours en toute tranquillite.

- Leçons illimitees

Grace a notre systeme de "leçons illimitees", vous pouvez vous immerger dans la langue japonaise autant que vous le souhaitez. Que vous trouviez que "25 minutes de cours ne sont pas suffisantes" ou que vous souhaitiez "plus de leçons quand vous avez du temps libre", vous pouvez suivre des leçons autant de fois que vous le souhaitez, sans vous soucier du cout.

- Aucune reservation necessaire Avec l'option "leçon immediate", vous pouvez suivre des cours de conversation japonaise a tout moment, 24 heures sur 24 et 365 jours par an(*3). Meme si vous etes tres occupe et n'avez pas toujours du temps libre, vous pouvez profiter de vos moments libres pour prendre des leçons quand vous le souhaitez.

Adresse :1-9-2 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0041, Japon, Immeuble Ōhata

President-directeur general : Kunihiro Tanikawa

Secteurs d'activite :Service de conversation en anglais en ligne / Service de conversation en japonais en ligne

Site Web :https://ja.nativecamp.net/fr/?cc=prtimes_fr

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の受講回数に応じたレッスン料金体系の日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さで世界中の日本語学習者から支持を得ています。

Native Camp Japaneseはこのたび、フランス国内で本格的なサービス提供を開始しました。

フランスは欧州の中でも日本語学習者が非常に多い国であり、学校や大学、語学学校など、さまざまな教育機関で日本語が教えられています。日本文化に対する高い関心が、日本語学習の需要をさらに後押ししています。例えば、日本食が日常的に楽しまれているフランスでは、数多くの日本食レストランが存在し、フランス人にとって日本文化が身近なものとなっています。また、「Japan Expo」などの日本文化イベントが毎年開催され、日本のアニメ、漫画、ゲームなど、特に若年層の間で日本のポップカルチャーが大きな人気を誇っています。

このような文化的背景を受けて、フランス国内での日本語学習に対するニーズはますます高まっています。そこで、Native Camp Japaneseはフランス市場に本格的に進出し、フランスの学習者に向けたオンライン日本語レッスンを提供開始しました。

さらに、Native Camp Japaneseは現在、ユーロ決済にも対応しており、フランスの学習者が自国通貨でスムーズにサービスを利用できる環境が整っています。これにより、学習者にとってより便利で利用しやすいサービスとなり、レッスンの受講がより簡単になりました。

フランスにおけるサービス展開とユーロ決済の導入は、Native Camp Japaneseのグローバル展開をさらに強化する重要な一歩です。今後もサービス提供地域の拡大と新たな決済通貨の導入を進め、世界中の学習者がよりアクセスしやすい環境を提供していきます。

期間限定！「7-Day Free Trial 」キャンペーン実施中！

ネイティブキャンプは、日本語を学びたい方が「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」の提供を目指しています。この度、多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただきたく、「7-Day Free Trial」キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2025年12月1日（月）00：00～2025年12月31日（水） 23：59（日本時間）

7-Day Free Trial キャンペーンへのお申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*3)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

