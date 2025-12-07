スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」、TVアニメ『彼女、お借りします』とのコラボイベント＆ガチャ第二弾「DJ、またお借りします」に登場するメンバーイラストを初公開！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、TVアニメ『彼女、お借りします』とのコラボイベント&ガチャ第二弾「DJ、またお借りします」を12月13日(土)12:00より開始いたします。




イベント開催期間：12月13日(土)12:00～12月21日(日)20:59


ガチャ開催期間:12月13日(土)12:00～12月23日(火)11:59


■かのかり×グルミクコラボメンバーが登場！

TVアニメ『彼女、お借りします』から5人のキャラクターと、グルミクのキャラクターが描き起こしで登場します。



SP [魂のボーカリスト、お借りします] 青柳 椿

SP [箱入パフォーマー、お借りします] 竹下みいこ


SP [凄腕ギタリスト、お借りします] 月見山 渚

SP [共感覚DJ、お借りします] 出雲咲姫

イベントPt達成報酬


SP [無二のVJ、お借りします] 大鳴門むに




■コラボ第一弾の復刻ガチャ開催！



コラボ第一弾のガチャメンバーが再登場する「期間限定復刻！DJ、お借りしますガチャ」を開催！



★4 [小悪魔ダンサー、お借りします] エルシィ


★4 [大学生モデル、お借りします] 水島茉莉花


★4 [スーパーアイドル、お借りします] 花巻乙和



ガチャ開催期間:12月13日(土)12:00～12月23日(火)11:59


■カバー楽曲2曲を追加！

かのかりコラボ第一弾にて開催されたプレイヤーによるカバー楽曲投票の結果、


Photon Maidenがカバーする「ヒミツ恋ゴコロ」、およびLyrical Lilyがカバーする「恋愛ミリフィルム」を12月13日(土)12:00に実装！






■『D4DJ Groovy Mix』　概要

タイトル：D4DJ Groovy Mix


ジャンル：リズムゲーム


配信形式：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ


著作権表記：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.


　　　　　　(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2023


　　　　　　(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025


販売価格：無料


公式サイト 　：https://d4dj-groovymix.jp/


アプリストア ：https://bit.ly/3fdXpAO


公式X：https://x.com/D4DJ_gm


■プロジェクト概要

DJをテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』！


「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。


オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。


歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……


さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！



D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/


D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj


D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/


D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official


■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。


「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。



社名　　 : 株式会社DONUTS


所在地　 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者　 : 代表取締役　西村啓成


設立 　　: 2007年2月5日


事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業　


企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/