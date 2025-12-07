スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」、TVアニメ『彼女、お借りします』とのコラボイベント＆ガチャ第二弾「DJ、またお借りします」に登場するメンバーイラストを初公開！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、TVアニメ『彼女、お借りします』とのコラボイベント&ガチャ第二弾「DJ、またお借りします」を12月13日(土)12:00より開始いたします。
イベント開催期間：12月13日(土)12:00～12月21日(日)20:59
ガチャ開催期間:12月13日(土)12:00～12月23日(火)11:59
■かのかり×グルミクコラボメンバーが登場！
TVアニメ『彼女、お借りします』から5人のキャラクターと、グルミクのキャラクターが描き起こしで登場します。
SP [魂のボーカリスト、お借りします] 青柳 椿
SP [箱入パフォーマー、お借りします] 竹下みいこ
SP [凄腕ギタリスト、お借りします] 月見山 渚
SP [共感覚DJ、お借りします] 出雲咲姫
イベントPt達成報酬
SP [無二のVJ、お借りします] 大鳴門むに
■コラボ第一弾の復刻ガチャ開催！
コラボ第一弾のガチャメンバーが再登場する「期間限定復刻！DJ、お借りしますガチャ」を開催！
★4 [小悪魔ダンサー、お借りします] エルシィ
★4 [大学生モデル、お借りします] 水島茉莉花
★4 [スーパーアイドル、お借りします] 花巻乙和
ガチャ開催期間:12月13日(土)12:00～12月23日(火)11:59
■カバー楽曲2曲を追加！
かのかりコラボ第一弾にて開催されたプレイヤーによるカバー楽曲投票の結果、
Photon Maidenがカバーする「ヒミツ恋ゴコロ」、およびLyrical Lilyがカバーする「恋愛ミリフィルム」を12月13日(土)12:00に実装！
■『D4DJ Groovy Mix』 概要
タイトル：D4DJ Groovy Mix
ジャンル：リズムゲーム
配信形式：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
著作権表記：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2023
(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
販売価格：無料
公式サイト ：https://d4dj-groovymix.jp/
アプリストア ：https://bit.ly/3fdXpAO
公式X：https://x.com/D4DJ_gm
■プロジェクト概要
DJをテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official
■株式会社DONUTSについて
クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。
「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。
社名 : 株式会社DONUTS
所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 : 代表取締役 西村啓成
設立 : 2007年2月5日
事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/