元カノに“本命宣言”で女同士の本気バトル勃発！？　元アイドルに前田敦子「太刀打ちできない」　元アイドルの“あざと顔”に前田敦子思わず絶句「（この表情）どうやってやるの？」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月7日（日）夜9時より、悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第5話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーです。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下します。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』のスタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが務めます。

■元カノに“本命宣言”で女同士の本気バトル勃発！？ 元アイドル・アイラに前田敦子「太刀打ちできない」

第5話では、サヤカの元カレ・ダイシロウをめぐり、女同士の火花が散る言い合いが勃発。サウナ女子会をしようと、アイラを誘い出したサヤカ。「ダイシロウどう？」と切り出したサヤカに対し、アイラは「今はダイシロウのことしか考えていない」と素直な気持ちを明かします。これに対してサヤカは「ベットも隣でいろいろ話す中で、ダイシロウのことがめっちゃ好きなことも、泣いているのも知ってるのに、すごいね」と話し、複雑な胸の内を見せます。しかしアイラは笑顔で「好きになったら普通にいっちゃうから、後悔したくない。ダイシロウのことで頭いっぱい」とブレない姿勢を見せ、スタジオメンバーも女同士のバチバチのやり取りに「怖いね…」と驚きの声が上がります。その後も、元カノ・サヤカとサヤカの元カレに想いを寄せるアイラの戦いはどちらも譲らず続きます。陣内は「このふたりすげえな」と圧倒され、サヤカと同い年の前田は「（アイラはサヤカの）一回り下ですよ、太刀打ちできない…」とコメントします。

■元アイドルの“あざと顔”に前田敦子思わず絶句「（この表情）どうやってやるの？」

また、アイラは想いを寄せるダイシロウとカフェデートへ行くことに。アイラは「この間あった時に一目ぼれした」と素直な気持ちを明かします。さらにデート中に見せたアイラの“あざとい表情”には、前田敦子も思わず絶句。藤田ニコルも「一回（相手の）目を見るんだよ、どうやってやるの？」と驚き、スタジオは大いに盛り上がりました。

第5話は、本日12月7日（日）夜9時より放送となります。どうぞお楽しみに。

■ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』番組概要

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-1512

『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』特報映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110

＜第5話＞

放送日：2025年12月7日（日）夜9時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第5話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/BbHzzW3kiMHanB

＜事前番組『【先行公開】4人に1人は復縁経験あり!?前田敦子&ニコル&陣内の赤裸々恋愛観』＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p100

【スタジオ見届け人】

陣内智則、前田敦子、藤田ニコル

■『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』参加者

アキヨシ・ユマカップル（アキヨシ・28歳／ユマ・24歳）＜交際6ヶ月＞

ケント・リオナカップル（ケント・26歳／リオナ・21歳）＜交際2年＞

シュウト・アイラカップル（シュウト・23歳／アイラ・22歳）＜交際1年＞

ダイシロウ・サヤカカップル（ダイシロウ・30歳／サヤカ・34歳）＜交際1年8ヶ月＞

タカマサ・レイナカップル（タカマサ・31歳／レイナ・27歳）＜交際6ヶ月＞

ミチル・ジュンナカップル（ミチル・29歳／ジュンナ・26歳）＜交際1年3ヶ月＞

※撮影時の年齢、交際歴となります。