【年末スペシャル】日本酒原価酒蔵が贈る「プレミアム日本酒祭」｜年末限定で希少酒が一挙登場！
日本酒原価酒蔵で年末限定「プレミアム日本酒祭」を開催！
日本酒原価酒蔵では、年末限定で「プレミアム日本酒祭」を開催いたします。
※イベント内容によって対象店舗や実施期間が異なります。
大人気かつ入手困難な 「十四代」「新政」「而今」 をはじめ、各店が厳選した希少酒を、特別な飲み比べプランやセットとしてご提供いたします。
“一年の締めくくりにふさわしい一杯を”
普段なかなか出会えないプレミアムな一杯を、この機会にゆったりとご堪能ください。
各店ならではの特別なラインナップをご用意しておりますので、ぜひお気に入りの店舗で “年末の希少酒” をお楽しみください。
企画内容
１.プレミアム杜氏コースを選択したお客様限定！十四代＋新政をプレゼント（実施店舗：新宿東口店）
◆内容
プレミアム杜氏コースをご選択いただいたお客様に、乾杯酒としてご来店人数 × 50ml 分の “十四代” と“新政”を一種類ずつプレゼントいたします。
※スペックは当日の入荷状況にて変動いたします
◆飲み放題
120分プレミアム飲み放題（L.O30分前）
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2025年12月8日(月)～12月30日(火)
◆お料理
【前菜2種盛り】
・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～
・燻製合鴨の炙り
【酒菜3種盛り】
・あん肝ポン酢
・明太ぽてさら
・枝豆
【刺】
炙り〆さば
【チーズ4種盛り】
・クリームチーズの西京和え
・モッツァレラチーズの醤油漬け
・海苔の佃煮チーズ
・カマンベールチーズはちみつかけ
【温】
おでん3種盛り
【焼】
鶏もも肉の山椒焼き
【揚】
濃厚ウニクリームコロッケ
【〆】
牛すじとたっぷりネギの土鍋飯
◆料金
\7,000(税込)
◆定員
5組限定
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【期間限定:十四代＋新政プレゼント！プレミアム杜氏コース】というコースがございますのでご選択ください。
◯電話予約
03-5379-2277
◆備考
・ご予約の方限定のコースになります
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
２.希少酒５種飲み比べプラン（実施店舗：新宿総本店、新宿東口店）
◆飲み比べラインナップ
・十四代
・而今
・新政
・田酒
・飛露喜
※上記日本酒は飲み放題ではございません
※スペックは当日の入荷状況にて変動いたします
※各種50mlでご提供いたします
◆飲み放題
120分通常飲み放題付き
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2025年12月16日(火)～12月30日(火)
◆料金
\3,280(税込)
◆定員
限定72名様
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【希少酒５種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。
◯電話予約
新宿総本店：03-6908-7635
新宿東口店：03-5379-2277
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
３.年末豪華【十四代】【新政】飲み比べプラン（実施店舗：新橋二号店）
◆飲み比べラインナップ
・十四代 双虹
・十四代 龍月
・十四代 極上諸白
・新政 NO.6 A-type
・新政 NO.6 N-type
※上記日本酒は飲み放題ではございません
※各種50mlでご提供いたします
◆飲み放題
120分プレミアム飲み放題付き
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2025年12月15日(月)～12月30日(火)
◆お料理
コース料理4品
◆料金
\11,000(税込)
◆定員
限定16名様
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約のみ
ネット予約のコース選択に【年末豪華【十四代】【新政】飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
４.年末限定！入手困難酒5種飲み比べプラン（実施店舗：神保町店）
◆飲み比べラインナップ
・十四代 純米大吟醸 (ランダムスペック)
・新政 No.6 (ランダムスペック)
・而今 特別純米 にごりざけ生
・花陽浴 純米大吟醸 美山錦 おりがらみ
・飛露喜 特別純米 かすみざけ 初しぼり
※上記日本酒は飲み放題ではございません
※各種50mlでご提供いたします
※新政のみ40mlでの提供となります
※ランダムスペック詳細は来店時にご確認ください
◆お料理
・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～
・燻製合鴨の炙り合鴨のピーマン
・燻製ぽてさら
・枝豆
・おまかせおでん5種盛り合わせ
・季節のアイス
◆飲み放題
120分プレミアム飲み放題付き
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2025年12月8日(月)～12月30日(火)
◆料金
\6,600(税込)
◆定員
限定36名様
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【年末限定！入手困難酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。
◯電話予約
03-6272-9600
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
５.酒の七福神飲み比べセット（実施店舗：上野御徒町店）
◆飲み比べセット（各50ml）
・産土（布袋尊）
・東洋美人（弁財天）
・若波（大黒天）
・仙禽（寿老人）
・日日（毘沙門天）
・七本槍（福禄寿）
・新政（恵比寿）
※こちらはセット商品のため、単品での提供は行っておりません
※上記日本酒は飲み放題ではございません
◆お料理
お一人様につき2品以上のご注文をお願いいたします
◆提供期間
2025年12月20日(土)～なくなり次第終了
※お取り置きは承っておりませんのでご来店時に在庫状況をご確認ください。
◆セット料金
\3,920(税込)
◆予約方法
※お取り置きは承っておりませんのでご来店時に在庫状況をご確認ください。お席のみのご予約は可能です。
◯電話予約
03-5817-4784
◆備考
・セットはなくなり次第終了となりますのでご了承ください
・お取り置きは承っておりませんので、ご来店時に在庫状況をご確認ください
・お一人様につき2品以上のお料理のご注文をお願いいたします
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
６.【再告知】年末の高級スペック飲み比べプラン（実施店舗：池袋本店）
◆飲み比べラインナップ （各50ml）
十四代 極上諸白
十四代 超極中取り
新政 No.6 H-Type
新政 No.6 X-Type
而今 簗瀬
花陽浴 瓶囲無濾過原酒 山田錦
川中島幻舞 大吟醸 香り酒
金雀 伝承山廃造り
黒龍 しずく
ソガペールエフィス リアサケ ナチュレル
※「新政」「ソガペールエフィス」は各40mlでご提供いたします。
※上記日本酒は飲み放題ではございません
◆飲み放題
120分プレミアム飲み放題付き
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2025年12月1日(月)～12月31日(水)
◆お料理
特別コース
◆料金
\15,000(税込)
◆定員
限定36名様
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【年末の高級スペック飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。
◯電話予約
03-6914-2791
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
７.【再告知】十四代vs新政vs而今プラン（実施店舗：池袋西口店）
◆ラインナップ （各50ml）
十四代 白鶴錦
十四代 中取り無濾過
十四代 本丸
而今 名張
而今 簗瀬
而今 特別純米
而今 白鶴錦
新政 エクリュ
新政 NO,6 S-type
新政 No,6 X-type
※新政のみ40mlでご提供いたします
※上記日本酒は飲み放題ではございません
◆飲み放題
120分プレミアム飲み放題付き
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2025年12月1日(月)～12月31日(水)
◆お料理
特別コース
◆料金
\11,000(税込)
◆定員
限定36名様
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【十四代vs新政vs而今プラン】というコースがございますのでご選択ください。
◯電話予約
03-5927-1087
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
飲み放題メニュー
◯通常飲み放題メニュー
◯プレミアム飲み放題メニュー
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
