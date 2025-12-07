ねぶくろんシリーズ人気の防寒寝具に“雪うさぎ”が登場。頭・肩の冷えを対策！

Bears Rock株式会社

私たちBears Rock（ベアーズロック）は寝袋由来のあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。寝袋づくりのノウハウを活かした機能性布団で、より良い眠りのお手伝いを、、、。

寒い季節の眠りを、もっと楽しく・もっとほっこりと。

人気の防寒寝具「かぶるん」に、このたび “うさぎの耳”が付いた新デザイン が仲間入りしました。

機能面のあたたかさはそのままに、見た瞬間思わず笑顔になるような可愛らしいルックスに仕上げた冬限定モデルです。

頭や肩からの冷気を遮断！かぶるだけでほっと包まれる感覚をぜひお試しください。

うさちゃんかぶるん新色「雪うさぎ」は2025年12月8日より販売します。

くまの耳付き「くまさんかぶるん」も同日再販売予定。

●うさちゃんかぶるん「雪うさぎ」

購入はこちら :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000043?category_page_id=nebukuronBears Rock公式オンラインストア

うさぎの耳が付いたうさちゃんかぶるん「雪うさぎ」新登場。

ナチュラルな配色で冬の寝室にかわいさをプラス。

●寝る時の寒さ対策に

寒い時期、布団を掛けても頭周りから冷気が入り、寒くて眠れない・・・そんな経験ありませんか？

「かぶるん」をかぶれば布団から出てしまう部分をしっかりカバーできます。

頭部分をあたためることで寒さを感じにくくなるため、ぐっすりと眠ることができます。

寝る時はもちろん、お部屋で過ごすときにも頭や肩をあたためてくれるので、控えめな暖房でも快適に過ごすことができます。

ユーザーからは「冷えが気になる冬の夜でも暖かく眠れる」

「布団だけでは寒くて眠れなかったが寝つきが良くなった」との声をいただいています。

●快眠&リラックスできる3つのポイント

1、すき間風ガードで冷気をシャットアウト

内側に配置された“すき間風ガード”が、寝返りを打ったときにできやすい布団のすき間をしっかりカバー。肩や顔まわりにそっと沿わせるだけで外気の侵入を防ぎ、暖かさをキープします。

冬特有の「首元からスースー冷える」不快感を軽減し、夜通しぽかぽかの寝心地をサポートします。

2、フードでゆったり心地良い

頭を包み込むフードは、ゆとりのある大きめサイズ。ふんわりと覆ってくれるので髪型がつぶれにくく、長時間の睡眠でも快適です。また、フードを深めにかぶれば、明るい光や周りの音をやさしく遮りリラックス感が高まり、より眠りに入りやすい環境が整います。

3、手が出せて便利

両サイドに手を出せる仕様になっているため、着たまま自由に動けるのが大きな魅力。

寝る前にスマホを操作したり、夜中に被ったままトイレに行くこともできます。

リビングでのリラックスタイムはもちろん、勉強や読書をするお子さまにもぴったり。

温かさを保ちながら、いつもの生活がぐっと快適になります。

●商品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106327/table/133_1_e4ceb4bf61dc3d11c66f0648ce49cdba.jpg?v=202512070357 ]製品を詳しく見る :https://nebukuron.jp/item05/ねぶくろんシリーズ特設WEBサイト「ねぶくろんLife」

●ねぶくろんシリーズ

私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。

・朝までぐっすり眠りたい

・肩口から入る冷気が気になる

・冬、布団が寒くて眠れない

など睡眠時の悩みは人それぞれあります。

それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。

長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。

ご使用者様より嬉しいお言葉をいただいております。（ねぶくろんシリーズの感想をまとめました）

軽くてふかふか。肩から足先までしっかり保温でき、冷気が入りにくい構造。羽毛布団や毛布よりも暖かく、寒冷地でも快適に過ごせる。

肩口や足元の冷えを防ぎ、冷え性の方や高齢者にも好評。肩こりや冷えによる不調を感じにくくなったという声も多い。

布団を重ねなくてもすぐに暖まり、寝つきが早くなった。寒さで目が覚めることも減り、朝までぐっすり眠れるようになった。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/