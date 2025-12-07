今回より新試験！【公認会計士 令和8年第I回短答式試験】資格の学校TACが12/14(日)試験当日に解答速報を公開！

TAC株式会社【TAC公認会計士講座】令和8年第I回(2025年12月)公認会計士短答式試験 解答速報

公認会計士試験は、令和8年より試験運営の枠組みや出題内容等について見直し（改正・変更）が行われます。短答式試験の合格者数は令和8年より増加する見通しであり、それに伴って論文式試験の受験者数も今後増加すると考えられ、注目されています。

公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 : 多田 敏男）は、12月14日(日)に実施される令和8年第I回短答式試験の解答速報を、当日にホームページにて随時公開いたします。

▼TACの解答速報

http://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou.html(http://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou.html)

▼新試験についてはコチラ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/fe_henkou.html

※解答速報はTAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等(合格基準点・合否)について保証するものではございません。

無料Web採点・分析結果閲覧サービス「データリサーチ」

【TAC公認会計士講座】短答式試験データリサーチ

データリサーチとは、日本全国の受験生から収集した解答データをリアルタイム分析し、得点比率・偏差値・順位・総合判定など精度の高い得点分析結果を提供するTACの解答分析サービスです。

登録者数が増えるごとに再集計され、精度が向上します！

▼TAC公認会計士講座のデータリサーチ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_dr.html

▼登録受付期間

・新規登録受付期間：11月11日(火)11:00～12月22日(月)13:00まで

・解答入力受付期間：試験当日12月14日(日)10:30～

・個人成績発表 ：[初回成績反映]12月14日(日)23:00～

[中間結果発表]12月18日(木)18:00予定

[最終結果発表]12月23日(火)18:00予定

※データリサーチの分析は、TAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等（合格基準点・合否）について保証するものではございません。

