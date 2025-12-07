脚本家・監督の丸山智と脚本家・演出家の池谷雅生のユニットKingfisherプロデュース『MOTHER』 2026年1月ダブルキャストにて再演決定！
Kingfisherプロデュースvol.4『MOTHER』が2026年1月21日 (水) ～ 2026年1月27日 (火)に中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中 :
http://confetti-web.com/@/kf_mother2026
公式ホームページ
https://mother.kingfisher.fun/
丸山智×池谷雅生、Kingfisherの実力派コンビが贈る、2022年初演の好評を受けた再演作品。「母親とは何か」を問う本格派ヒューマンドラマ！
今作『MOTHER』は、"親子の絆と記憶"をテーマに、初演からさらに深化させた本格的な舞台作品として再構築されました。演劇の第一線で活躍する実力派俳優陣と、今最も勢いのある期待の若手俳優たちが集結し、照明・音響・美術など各分野の精鋭スタッフとともに、ダブルキャスト制により紡がれる多層的な演技が、観る者の心に「家族とは何か」「知ることの意味」「愛とは何か」を静かに、しかし深く問いかけます。
人間の普遍的なテーマを、時に笑いを誘うウィットを織り交ぜながら、叙情豊かに描く本作。
客席とステージが呼応し合う、この瞬間にしか立ち上がらない生の感情。フィクションを超えて迫る、血の通った人間ドラマを、あなたの目で、心で、体感してください。
Kingfisherとは
Kingfisherとは、脚本家・監督の丸山智と脚本家・演出家の池谷雅生が合同で設立した会社です。
テレビ・映画・配信等の映像脚本を中心に、アニメ・舞台・ラジオドラマなどの作品を発表しています。
カワセミ(キングフィッシャー)が狙った獲物は絶対外さないで釣り上げるように、才能あるキャスト・スタッフと、大勢の方々に楽しんで頂ける作品を作り上げていくことがコンセプトです。
空飛ぶ宝石と言われる“カワセミ”のように輝くクリエイターが集うエンターテインメントの水辺になることを目指しています。
公演概要
Kingfisherプロデュースvol.4『MOTHER』
公演期間：2026年1月21日 (水) ～ 2026年1月27日 (火)
会場：中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）
■出演者
【Team太陽】
まりゑ
和泉ちぬ
永栄正顕
安保匠
児島功一
高山和之
ふじわらみほ
田中日奈子
宮守ジェイ
【Team月】
中村真知子
塩田朋子
内田裕也
渡辺拓弥
今里真
今林久弥
村木エリ
坂本夏帆
橋津宏次郎
■スタッフ
脚本：丸山智
演出：池谷雅生
照明：田中稔彦
音響：ナガセナイフ
舞台美術：松本わかこ
舞台監督：池尾秀隆
大道具：泉真
音楽：関根彰良
ギター演奏指導：進藤洋樹
法律監修：前田宏
演出助手：菊川陽子(劇団東俳)
宣伝美術：Friedman
Web：寺部智英
宣伝写真：牛島康介
宣伝映像：安保匠
記録撮影：井野口功一
制作助手：飯島瑛里
制作：SUI
企画・製作: Kingfisher合同会社
協力
株式会社SRプロダクション
株式会社オスカープロモーション
株式会社オフィスPSC
株式会社キューブ
株式会社Quick
株式会社クリオネ
劇団東俳
株式会社サイン
株式会社サンドリーム
株式会社NEST
株式会社FIRST AGENT
株式会社ファザーズコーポレーション
文学座
株式会社ルビーパレード
株式会社Lry
(50音順)
■公演スケジュール
1/21(水)19:00【太陽】
1/22(木)19:00【月】
1/23(金)14:00【太陽】・19:00【月】
1/24(土)13:00【月】・18:00【太陽】
1/25(日)13:00【太陽】・18:00【月】
1/26(月)19:00【太陽】
1/27(火)16:00【月】
【Team太陽】・【Team月】のダブルキャスト
出演者が異なりますのでご注意ください。
※受付開始は開演の45分前・開場は開演の30分前。
■チケット料金
前売：6,000円
（全席指定・税込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com