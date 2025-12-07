株式会社Mavericksが営業、マーケティング現場に特化した動画生成ソリューションを本格展開。売上拡大と営業効率化に貢献

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：奥野 将太）は、あらゆる法人の売上拡大と営業効率化を目的とする施策を提供開始しました。

営業活動において、顧客に応じた提案活動を行うことができるかどうかは、成約率や受注確度を継続的に高める上で非常に重要視されます。本ソリューションでは、Webサイト上の「導入事例記事」や「ホワイトペーパー（PDF/PPTX）」、配信済みの「メールマガジン」といった既存のテキスト資産を、NoLangを活用することで、瞬時に動画へ変換します。単調な読み上げではなく、アバター同士の対話形式による「客観的な第三者視点」を取り入れることで、視聴者に安心感を与えつつ、長文を読む心理的負担を大幅に軽減します。これにより、目の前の顧客の特性一人一人に即した営業活動が可能になります。

動画生成AI「NoLang」によって営業・マーケティング起点の売上拡大、現場効率化を実現。

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・PPTX資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本初（当社調べ）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破し、現在では60社以上の法人に導入されるなど、数多くの日本企業で活用されており、日本発の生成AIプロダクトとして、日本最大級を誇ります（2025年12月時点）。株式会社Mavericksは、多くの企業に選ばれている「NoLang」のソリューションを営業・マーケティング活動において本格展開し、営業活動における成約率の向上や、マーケティング施策におけるリードの獲得・ナーチャリングの成果を最大化します。

具体的には、サイト上の導入事例の記事やドキュメントから『導入事例の要約動画』、普段配信しているメルマガ・業界ニュースなどから『ニュース・動画』を即座に生成。作成した導入事例の動画をWebサイトに埋め込むことで、テキストを読む負荷を感じているユーザーに対し、受動的かつ短時間での情報取得を促します。このアプローチにより、ユーザーのWebサイト滞在時間が自然と延長され、その結果として検索エンジンからの評価（SEO）が高まり、検索流入の増加へと繋がります。メールマガジンにおいては、スクロールを要する長文テキストの代わりに短尺の動画リンクを送付することで、視覚的な興味喚起と心理的負担の軽減がなされ、クリック率および反応率の向上を達成します。

さらに、ホワイトペーパーなどのリード獲得施策においては、資料請求の直前で生じるユーザーの心理的な警戒心が課題となりますが、NoLangでPDF・PPTX資料から、ホワイトペーパーのダイジェスト動画や、ホワイトペーパーのダウンロード数を増やすための、SNS広告用の動画を作成し、事前に資料の魅力を説明することで、「役立つ情報である」という信頼感・安心感をユーザーに与えることができます。これにより、ユーザーの不安が払拭され、コンバージョン率（CVR）の最大化に寄与します。

これらの動画は、単調な読み上げではなく、アバター同士の対話形式などの「客観的な第三者視点」を取り入れた構成が可能であり、視聴者に安心感と納得感を与えることが可能です。加えて、テキストを入力するだけで数秒から数分で完結する即時性は、情報の鮮度が命であるニュース配信や、SNS広告における最適な訴求を見極めるためのA/Bテストの高速化を可能にします。NoLangは、眠っているテキスト資産を、制作工数をかけずに成果を生む動画コンテンツへと昇華させ、企業の営業・マーケティング活動を強力に支援します。

活用事例１：導入事例の記事の動画化で、営業の成果を向上

現代営業・マーケティングにおいて、B2BあるいはB2Cという形にとらわれず、顧客の「タイパ（タイムパフォーマンス）」志向は加速しており、長文の「導入事例記事」は、その情報の価値にもかかわらず「読まれない」というリスクに直面しています。Webサイトでの早期離脱や、メールで送付した資料の未読は、営業機会における重大な損失です。

NoLangはこの課題を、Chrome拡張機能によって解決します。ブラウザで既存の導入事例記事を開き、拡張機能をクリックするだけで、AIが内容を解析し、瞬時に要約動画を生成します。これにより、眠っているテキスト資産を、制作工数を一切かけずに視聴負担の少ない動画コンテンツへと生まれ変わらせることが可能です。

記事内にこの動画を埋め込むことで、ユーザーのWebサイト滞在時間を延ばし、SEO評価の向上や検索流入の増加といった具体的なマーケティング成果に寄与します。さらに、商談前やクロージングの局面において、記事URLと共に動画を共有することで、クライアントは短時間で事例の要点を把握でき、サービス導入への信頼性と納得感を高めることができます。

Chrome拡張機能により、動画を作成するためのプロンプトへの原稿のコピー＆ペーストといった手間すら排除し、営業担当者がその場で記事を動画化できるため、動画作成や動画編集経験の有無に限らず、誰でも簡単に使うことが可能です。加えて、生成される動画は単調な読み上げではなく「アバター同士の対話形式」で構成されるため、テキストだけでは伝わりにくい非言語的なニュアンスを含めて、顧客に商品価値を届けることが可能です。

活用事例２：メルマガ・業界ニュースを動画化して、開封率・反応率を向上

現代の営業活動において、メルマガや業界ニュースの配信は顧客との関係維持に不可欠な手段ですが、テキスト中心の情報伝達には限界が生じています。長文のレポートやアップデート情報は、開封されても中身まで読了されないケースが多発しており、特にスマートフォンなどの小さな画面では、スクロールを要する長文は視認性の悪さから心理的な負担となり、本来届けるべき価値が伝わる前に離脱を招いているのが現状です。

NoLangはこの課題に対し、既存のメールマガジンや業界ニュースの内容を即座に動画へと変換するソリューションを提供します。「今月の業界動向」や「新機能アップデート」などの情報を短尺動画にまとめ、そのリンクをメールに添付することで、文字を読むことを敬遠する層の興味を惹きつけ、クリック率や反応率の向上を実現します。定期的に負担なく視聴できる動画コンテンツを届けることは、顧客の記憶における自社サービスの想起率を高め、休眠顧客や検討保留層に対する自然なアプローチとなり、再商談のきっかけを強力に創出します。

普段送信している、メルマガや業界ニュースのテキストをそのまま入力するだけで、AIが構成からナレーション、BGM・効果音設定までを数秒から数分で完結させるため、情報の鮮度が命であるニュース配信においても、ニュースが完成したその日のうちに、動画を作成することが可能です。加えて、企業のトーン＆マナーに合わせてテキストスタイルや動画内に登場させるアバターなどを変更することによって、動画のスタイル（動画の雰囲気）を柔軟に変更できるため、ブランドイメージを損なうことなく、視覚と聴覚の両面から直感的に情報を届け、顧客エンゲージメントを最大化します。

活用事例３：ホワイトペーパーのダイジェスト動画やSNS広告動画の作成によるリード獲得の最大化

B2Bマーケティングにおいて、ホワイトペーパーは有効なリード獲得手段ですが、LPを訪れたユーザーの多くは、フォーム入力に対して強い警戒心を抱いています。この心理的な抵抗感がボトルネックとなり、多くの見込み顧客が資料請求の直前で離脱しているのが現状です。NoLangを活用し、ホワイトペーパーの内容を短尺のダイジェスト動画へ変換することで、資料の核心を事前に可視化し、ユーザーへ読む価値を明確に伝達することが可能になるとともにテキストよりも情報の受容性が高い動画を用いることで、内容の理解を直感的に促すことで、良質なリード獲得を実現します。

NoLangはホワイトペーパーのPDF・PPTX資料から数十秒程度で動画を生成できるため、どの訴求ポイントが最もユーザーの不安を払拭できるかを見極める「クリエイティブのA/Bテスト」を高速に実行することが可能です。複数のパターンの動画をNoLangで作成し、ユーザーごとに訴求する動画を変更することで、リード獲得数が最大化できるサイト上の訴求動画・SNS広告を効率的に特定することが可能です。さらに、プロフェッショナルな印象を与える「リアルなAIアバター」や「対話形式」の構成を活用することで、単なるスライドショーではなく、営業担当者が丁寧に案内しているかのような安心感を演出し、信頼獲得とコンバージョンへの動機付けを強力に後押しします。

今後の展望

今後は、AIアバターの表現力強化や音声合成技術の高度化により、動画品質のさらなる向上を目指します。まるで実在の人物のような自然な対話や細やかな表情を実現することで、視聴者の感情に訴えかけるリッチなコンテンツ生成を可能にし、営業・マーケティング活動の更なる効率化と成果最大化を支援してまいります。

