ある、幸せな家族の物語。『虐幸のくるちゃん』(木陰ひな田)が、コミックDAYSで12月8日より連載配信スタート！
株式会社講談社
くるちゃんは毎日幸せな日々を過ごしてる。おいしいごはん、裕福な家庭。正直かなり恵まれてる。でもお母さんはまだ充分に幸せになれてない。だから私がもっともっとお母さんを幸せにしなきゃいけない。だってお母さんの幸せは私の幸せだから。私はお母さんを幸せにするために生まれてきたのだから。コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
第1話は常に無料公開。毎週月曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460909810684966/first_episode
