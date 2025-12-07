AMANATION所属クリエイター×原宿系動画クリエイター“しなこ” コラボイラスト展示「Yamanote Line Museum POP」山手線15駅にてスタート！

写真拡大 (全12枚)

株式会社AMANATION

株式会社AMANATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小島純矢・北尾周也）は、JR東日本　東京感動線が推進する「Yamanote Line Museum」において、原宿系動画クリエイター“しなこ”と、nowri、ピカタ、Pokiら当社所属の総勢12名の人気クリエイターによるコラボレーション企画のアートディレクションを担当。12月1日（月）より山手線15駅にて展示がスタートいたしました。



池袋駅

原宿駅

さらに同コラボレーションで制作されたイラスト作品のグッズ販売がJRE MALL「東京感動線」（https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/）にて開始しております 。










AMANATIONのミッションである「日本のカルチャーとクリエイティブの力を世界中に遍（あま）ねく届ける」に基づき、山手線という日常の空間を舞台に、アートとエンターテインメントが交差する新たな体験を創造します。



【参加クリエイター】
nowri　（https://www.instagram.com/imarun_illustration/）


ピカタ　（https://www.instagram.com/mumumu_mumura）


Poki　（https://www.instagram.com/poki_s25）


mana　（https://www.instagram.com/smn__07）


maniko　（https://www.instagram.com/ume_kakip/）


島田つか沙　（https://www.instagram.com/tsukasa_shimada/）


巴ゆも　（https://www.instagram.com/ym_tomoe）


コウジマクルミ　（https://www.instagram.com/kkurumi_illust/）


amao　（https://www.instagram.com/amao_1015/）


MAMEMARU　（https://www.instagram.com/mamemarunoe(https://www.instagram.com/mamemarunoe/)）


ハヤミアスカ　（https://www.instagram.com/hayami__asuka/


とも　（https://www.instagram.com/tomoooo_32/）



■「しなこ × creator × Yamanote Line Museum」展示概要


展示日： 2025年12月1日（月）～


展示駅： 山手線15駅（新宿駅、原宿駅、渋谷駅、恵比寿駅、大崎駅、品川駅、新橋駅、御徒町駅、鶯谷駅、西日暮里駅、田端駅、駒込駅、巣鴨駅、池袋駅、目白駅）


販売：JRE MALL「東京感動線ショップ」https://shopping.jreast.co.jp/shop/s158/cat/F825



■しなことは


バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター。


YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。原宿の店舗にてスイーツプロデューサーとしても活動するかたわら、2024年3月からはアーティストとしても活動している。


【instagram】https://www.instagram.com/ssshinako/



■「Yamanote Line Museum」とは


「山手線がアートの環に。つなげる、つながるミュージアム構想」


JR東日本 東京感動線は、山手線やその周辺の駅でのアートギャラリーの展開を推進しています。いつもは最短距離で通り過ぎる駅に、対話や刺激をもたらすアート作品を展開し、アートを身近に感じる、心豊かな都市生活空間を創造していきます。


【「Yamanote Line Museum」サイト】https://yamanotelinemuseum.com/


【「東京感動線」サイト】https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/



■株式会社AMANATIONとは





「日本のカルチャーを、そしてクリエイティブの力を、世界中に“遍く(あまねく)“届けていくこと」をミッションとするクリエイターマネジメントカンパニーです。



イラスト・音楽・映像・デザインなど、あらゆるジャンルのクリエイターが生み出すデジタルコンテンツを世界へと発信し、クリエイターの持つ無限の可能性を信じ、その感性と才能を最大限に輝かせるための環境づくりに努めています。



【WEB】https://www.amanation-official.com/(https://www.amanation-official.com/)


【instagram】https://www.instagram.com/amanation.official/(https://www.instagram.com/amanation.official/)