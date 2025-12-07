【鳥羽国際ホテル】心温まる“雪だるまからの贈り物“　～冬の訪れを感じるアフタヌーンティーをご用意～

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社

鳥羽国際ホテルのアフタヌーンティーは、その時期ごとに異なる趣向を凝らしたメニューが魅力で、多くのゲストから高い評価をいただいております。1、2月は、テーマを「雪だるまからの贈り物」にして、パンナコッタやロールケーキで表現した雪景色の中で、雪だるまが楽しむ様子を想像しながら、鳥羽国際ホテル自慢の伊勢海老ビスクスープをソースにしたクリームコロッケのミニバーガー、あおさ豚の生ハムチップが添えられたキッシュなど、多彩なスイーツやセイボリーを取り揃えております。また、英国式アフタヌーンティーでおなじみのスコーンには、チョコレートやストロベリーが入ったスコーンなど冬の訪れを演出しています。



ぜひ、鳥羽湾の美しい景色を眺めながら、非日常的な空間で特別なひとときをお楽しみください。

【1日20食限定】アフタヌーンティー 概要

期 間／2026年1月1日～2月28日 ※メンテナンス休業のため、1月19日～23日は休業

場 所／ザ・ロビーラウンジ

時 間／11：30～13：00、13：30～15：00 90分間

料 金／1名様 4,400円 ※前日18時迄の予約制

メニュー

上 段：雪だるまのマカロン、スノーパンナコッタ 苺のソース、スノーロールケーキ 苺のガナッシュ

中 段：クリームコロッケのスライダー 伊勢エビのビスクソース、キッシュ・ロレーヌ あおさ豚の生ハムチップ添え、"ココロ温まる"カカオのあったかいスープ スパイスとともに

下 段：ブラウニー・カドー、スノーフロマージュ(マンスリーチーズケーキ 1月：ストロベリー、2月：チョコレート)

別 皿：たつのおとしごクッキー、スコーン(１月：チョコチップ入りストロベリー＆プレーン、２月：チョコレート＆プレーン)

お飲物は、英国王室御用達ブランド「テイラーズ オブ ハロゲイト」の紅茶・ハーブティや、三重県産伊勢の和紅茶、ヨーロピアンブレンドコーヒー、アイスティをご用意しております。

※一部メニューが、変更になる場合もございます。

可愛い雪だるまを囲むように、雪をイメージしたロールケーキやパンナコッタが配置され、まるで雪だるまが雪遊びをしているようで、見ている

だけでも楽しい気分になります。

伊勢海老のビスクスープをアレンジしたソースが添えられたスライダーは、ぜひお召し上がりいただきたい一品です。自慢のチーズケーキもおすすめです。

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。

所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3

事業施設 ：

鳥羽国際ホテル (https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1

NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3