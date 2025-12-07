【フェンシング】女子フルーレワールドカップ(韓国)で上野優佳が銀メダルを獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2025年12月6日（土）、韓国(釜山)で開催された、ワールドカップにて、上野優佳（うえの ゆうか/エア・ウォーター株式会社）が銀メダルを獲得しました！

表彰式で笑顔の上野優佳

上野優佳は今大会をWR（ワールドランキング5位で迎え、準々決勝でWR4位の CRISTINO Anna（ITA）に15対12、準決勝ではWR16位のSCRUGGS Lauren（UAS）に15対11で勝利。決勝ではWR６位のBATINI Martina（ITA）に３対15で敗退したものの、見事2大会連続となる銀メダル獲得となりました。※2024(韓国/銅)、2025（香港/銅）、同年（スペイン/銀）今大会で4回目のメダル獲得。※WR（WORLD RANKING：ワールドランキング）

セミファイナル、ファイナル プレゼンテーションセミファイナル：左から SCRUGGS(USA)、上野優佳(日本)試合を見守る 菅原智恵子 コーチファイナル：左から BATINI(ITA)、上野優佳(日本)表彰式：左から 上野(日本)、BATINI(ITA)、SCRUGGS(USA)、FAVARETTO(ITA)

■コメント：上野優佳（うえの ゆうか）：エア・ウォーター株式会社

2戦連続メダルを獲得することができて嬉しいです。決勝では負けてしまいましたが、安定して上位まで行くことができているのは日々の積み重ねがしっかり成果につながっているからだと思います。悔しさもありますが、次こそは頂点に立てるよう、また一歩ずつ成長していきたいです。遅くまで応援していただきありがとうございました！

■大会リザルトURL

https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/8DCEA734231245C9BADA9BBA60202265#today(https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/8DCEA734231245C9BADA9BBA60202265#today)

■写真について

ダウンロードいただき、是非、ご活用ください。

クレジット (C)（公社）日本フェンシング協会