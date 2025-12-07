¡Ú¹âÉÍ»Ô¤ä¤¤â¤Î¤ÎÎ¤¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¡Û¶ä¤Î¤³¤â¤ì¤ÓºÂ¡Ökajii¤ÎÆüÍÑÉÊ³Ú´ï¥³¥ó¥µー¥È¡¡～¿©´ï¤Ï²Î¤¦～¡×
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç²»³Ú¤ò¡ª kajii¤Ë¤è¤ë¶Ã¤¤Î¥³¥ó¥µー¥È
¡¡ÆüÍÑÉÊ¤«¤é³Ú´ï¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹kajii¡Ê¥«¥¸ー¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µー¥È¡£kajii¤Î2¿Í¤¬¡¢¡È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤¹¶Ã¤¤Î²»¿§¡É¤Ç²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒÁ´°÷¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ýー¥È¤¿¤«¤Ï¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¹âÉÍ»ÔÆâ¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤´¤ß¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³Ú´ï¤Çkajii¤È¶¦±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä°¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¡§kajii
¥¯¥Þー¥Þ¤ÈÁÏ¡Ê¤½¤¦¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¡Ö²»³Ú¤È³Ú´ï¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¡¢190¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÆüÍÑÉÊ³Ú´ï¤òÁÏ¤ê½Ð¤·²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃãÏÒ¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê¡¢ÅòÆÝ¤ß¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú´ï¡Ö¿©¶×¡Ê¤·¤ç¤Ã¤¤ó)¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ ¥¿¥é¥¤¡¢¶õ¤´Ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¶õ¤È¢¤Ê¤É¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹²»³Ú¤¬Àä»¿¤µ¤ì¡¢40¤òÄ¶¤¨¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ç¤¤ë¡ªkajii¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê¼ê¤Å¤¯¤ê³Ú´ï¡×¤ò¥ä¥Þ¥Ï¤è¤ê½ÐÈÇ¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆó¿Í¤È¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥²¥¹¥È¡§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ýー¥È¤¿¤«¤Ï¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¡ÖÃÏ°è¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2007Ç¯¹âÉÍ¤Ë³«Àß¤·¤¿»ÜÀß¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡£
»ö¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ë»ñ¸»¤Î²ó¼ý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢½¸¤á¤¿»ñ¸»¤ò»È¤Ã¤Æ¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³Ú´ï¤òÀ©ºî¡£¥³¥ó¥µー¥ÈÆâ¤Çkajii¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
´ØÏ¢¥×¥í¥°¥é¥à¡ü³Ú´ïÀ©ºî
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ýー¥È¤¿¤«¤Ï¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢»ö¶È¤Ç²ó¼ý¤·¤¿»ñ¸»¤´¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Þ¥é¥«¥¹¡×¤È¤â¤¦£±¼ïÎà¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê³Ú´ï¤òÀ©ºî¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ýー¥È¤¿¤«¤Ï¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥µー¥ÈÆâ¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Þ¥é¥«¥¹¡×À©ºî¤ÎÍÍ»Ò
¡»¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Þ¥é¥«¥¹¡×¤ÎÀ©ºî ¡Ê10·î27Æü¼Â»Ü¡Ë
¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¥Óー¥º¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Þ¥é¥«¥¹¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¹Ö»Õ¡§¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢À©ºî¡§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ýー¥È¤¿¤«¤Ï¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¡»kajii¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Å¤¯¤ê³Ú´ï¤ÎÀ©ºî ¡Ê¥³¥ó¥µー¥ÈÅöÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¼Â»Ü¡Ë
¡¡kajii¤¬¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê³Ú´ï¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¹Ö»Õ¡§kajii¡¢À©ºî¡§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ýー¥È¤¿¤«¤Ï¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¡ü¿©¶×¡õ¼ê¤Å¤¯¤ê³Ú´ïÂÎ¸³¥Öー¥¹ ¡Ê12·î17Æü～¡Ë
¹âÉÍ»ÔÆâ¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤´¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¼ê¤Å¤¯¤ê³Ú´ï¤È¡¢ÃãÏÒ¤äÅò°û¤ß¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤¿kajii¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú´ï¡Ö¿©¶×¡Ê¤·¤ç¤Ã¤¤ó¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¡£Íè´Û¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÀßÃÖ¾ì½ê¡§ËÜ´Û1³¬¥í¥Óー¡Ë
ÂÎ¸³¥Öー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ü²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
¿©´ï¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÃÝÁ¡°Ý¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤·¤¿ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥«¥È¥é¥êー¥»¥Ã¥È¡Ê¤ªÈ¤¡¦¥¹¥×ー¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥¯¡Ë¤ò¥³¥ó¥µー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥³¥ó¥µー¥È¥Á¥±¥Ã¥È
¡ü³Ú´ïÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥³¥ó¥µー¥È¸å¤Ë¼Â»Ü¡Ë
¥³¥ó¥µー¥È¸å¤Ë¡¢kajii¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¤òÉñÂæ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ó¥µー¥È»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë³Ú´ï¤ò¿¨¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³Ú´ïÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
¡ü¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Û¤ó¤Î¿¹ ÆÃÀß¥³ー¥Êー
¡¡¡Ê2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～¡Ë
¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Û¤ó¤Î¿¹¡ÊËÜ´Û2³¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢kajii¤¬Áª½ñ¤·¤¿½ñÀÒ¤ä¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À½ñÀÒ¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÀß¥³ー¥Êー¤òÀß¤±¤ë¡£
Á°²ó¤ÎÆÃÀß¥³ー¥Êー
¡ü¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊËÜ´Û1³¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢kajii¤ÎËÜ¤äCD¡¢¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£ËÜ¤äCD¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é¸å¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ü¸ø±é¾ðÊó¤òÆ°²è¤Ç¤â¾Ò²ð
¥³¥ó¥µー¥È¤Î¹ðÃÎÆ°²è¤òºîÀ®¡£´ÛÆâ¤ÇÎ®¤·¤¿¤ê¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡▶¹ðÃÎÆ°²è¡§¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û YouTube(https://youtu.be/2tM5H8GykHM)
³«ºÅ³µÍ×kajii¤ÎÆüÍÑÉÊ³Ú´ï¥³¥ó¥µー¥È¡¡～¿©´ï¤Ï²Î¤¦～
½Ð¡¡±é¡§ÆüÍÑÉÊ±éÁÕ¥æ¥Ë¥Ã¥È kajii
¶¨¡¡ÎÏ¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ÍâÛØ¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ýー¥È¤¿¤«¤Ï¤Þ
¸å¡¡±ç¡§¹âÉÍ»Ô¡¢¹âÉÍ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ～15»þ¡Ê³«¾ì13»þ¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¡ÊËÜ´Û¡Ë¡¡1³¬¥Ûー¥ë
Äê¡¡°÷¡§100Ì¾
»²²ÃÈñ¡§¹â¹»À¸°Ê¾å1,000±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡ÊÅöÆü¸½¶âÊ§¤¤¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡¡¢¨¼«Í³ÀÊ
¢¨¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á°Êý¤Ë¥Þ¥Ã¥ÈÀÊ¤òÍÑ°Õ¡Ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡Ë
¿½¹þ¤ß¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤è¤ê¼õÉÕ¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoclOUPOl9PKJDpNhaC855ukTPsnh6_EfO-0UVfnPPfJKtKQ/viewform?usp=header)¤Ë¤Æ¡ÊÀèÃå½ç¡¿Æ±»þ¤Ë£´Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ö¶ä¤Î¤³¤â¤ì¤ÓºÂ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹âÉÍ¤Î¿Í¤È¤Þ¤Á¤¬°é¤Ä¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿¹¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¡£ËÜ´Û¤Î£±³¬¥Ûー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤äÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¹âÉÍ»Ô¤ä¤¤â¤Î¤ÎÎ¤¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û
À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë»°½£´¤¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê»ºÃÏ¡¦°¦ÃÎ¸©¹âÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¤È»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹çÊ¸²½»ÜÀß¡£
Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢´¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤äÃÏ°èÏ¢·È¤Ë½ÅÅÀ¤ò¤ª¤¯Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈþ½Ñ´Û¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ò¤È¤ä¥³¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¹âÉÍ»ÔÀÄÌÚÄ®¶åÃúÌÜ6-18
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡0566-52-3366¡ÊÈþ½Ñ´Û¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.takahama-kawara-museum.com/
¹âÉÍ»Ô¤ä¤¤â¤Î¤ÎÎ¤¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¤Ï¤«¤ï¤éÈþ½Ñ´Û±¿±Ä¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡ÊÂåÉ½´ë¶È¡¡ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¢¹½À®°÷¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿Þ½ñ´ÛÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º¡Ë¤¬»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£