【べあ～君SHOP】2025年11月度売上ランキングTOP10発表

賃賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1および契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）は、公式オンラインストア「べあ～君SHOP」における2025年11月度の売上ランキングTOP10を公開しました。季節商品から日常使いの文具、べあ～君・ハニちゃんのダイカットステッカーまで、多様なアイテムがランクインしております。

また同時に、新商品となる「10cmぬいぐるみ（べあ～君／ハニちゃん）」のオンライン販売を開始いたしました。手のひらサイズで持ち運びやすく、“推し活の相棒”として、発売前からSNS上で多くの反響をいただいていた注目のアイテムです。デスクやカバンに忍ばせたり、撮影小物としても使えるようデザインされており、今後の人気商品として期待されています。

新商品「べあ～君／ハニちゃん 10cmマスコット」をオンライン販売開始

べあ～君SHOPでは新商品「べあ～君／ハニちゃん 10cmマスコット」のオンライン販売を開始いたしました。手のひらサイズで持ち歩きやすいため、各1,100円（税込）の価格で「べあ～君 マスコット」と「ハニちゃん マスコット」をご購入いただけます。

【商品概要】

商品名：べあ～君 マスコット／ハニちゃん マスコット

価格：各1,100円（税込）

サイズ：高さ 約100mm（ボールチェーン部分を含まず）

材質：本体／水晶ボア（ポリエステル）、中綿／PP綿、金属パーツ／鉄

製造国：中国

対象年齢：7才以上

【特徴】

10cmの“ちょうどいい存在感”で、バッグや鍵に付けても邪魔にならないサイズ感

もふっとした手触りの水晶ボアを採用

べあ～君・ハニちゃんのシンボルマーク（ア・ハ）を大きくデザイン

お出かけ先の写真に添えるだけで“推し活感”が演出できる

べあ～君 マスコットハニちゃん マスコット

日常に「ほっと一息」を。キャラクターグッズがファン層に広く浸透

日常に寄り添う「べあ～君」グッズは、忙しい毎日の中で“ほっと一息つける存在”として人気を集めています。マグカップやコースターなどのリラックスアイテムから、通勤・通学に便利なトートバッグまで、暮らしのさまざまなシーンで活躍。かわいらしいデザインと実用性を兼ね備えたラインナップが支持を広げ、ファン層は若年層からファミリー層まで拡大しています。推しと過ごす時間が、日常に小さな癒しを届けています。

2025年11月売上ランキング

2025年11月の「べあ～君SHOP」売上ランキングでは、「べあ～君 冷感タオル」が堂々の1位を獲得いたしました。季節を問わず使える実用アイテムとして、ヨガ・スポーツ・お出かけなど幅広いシーンで愛用され、ファンから根強い支持を集めました。2位には「A6リングノート」、3～4位には“べあ～君（前）”“ハニちゃん（後ろ姿）”のダイカットステッカーが続き、日常の持ち物にキャラクターを取り入れて楽しむ“推し活ユーザー”が増えていることがうかがえます。

さらに、「ゆれるアクリルスタンド」や「アンブレラマーカー」、「2色ボールペン」など、デスク・雨具・オフィスまわりで活躍する雑貨もトップ10入り。手軽に持ち歩けるステッカーから飾って楽しめるアクリルスタンドまで、日常のあらゆるシーンで“べあ～君とハニちゃんがそばにいる”世界観が広がり、ファンの“日常推し活”がさらに加速した1か月となりました。

集計：べあ～君公式オンラインショップの販売実績に基づき、11月1日～11月30日までの売れ筋ランキングを集計

1位 べあ～君 冷感タオル

秋冬でも人気の“ひんやりシリーズ”。推しキャラグッズとしてスポーツ・ヨガ・オフィスでも好評。

デザインもやさしい色味で、幅広い年代に使いやすい仕上がりです。

お子さま用・ファミリー用・ギフト用にもおすすめ！

2位 べあ～君 A6リングノート

持ち歩きやすいサイズと、使い勝手の良さで定番人気。店舗スタッフの愛用率も高いノート。

3位 べあ～君（前）ダイカットステッカー

やさしいまなざしと、ほわっと微笑む表情にきゅん。

「べあ～君」正面姿のダイカットステッカーが登場！



ふわふわの毛並み感と、思わず話しかけたくなるようなつぶらな瞳がポイント。見ているだけで癒されるデザインは、毎日にちょっとした“ゆるさ”と“あたたかさ”をプラスしてくれます。



こんな使い方がおすすめ♪

・スマートフォンや手帳に貼り付けて、癒しのお供としてご利用ください。

・後ろ姿ステッカーと並べて貼れば、ストーリー感アップ！



お部屋に、持ち物に、あなたの“推し”をちょこんとプラス。

べあ～君が、今日もそばで見守ってくれます。

4位 ハニちゃん（後ろ姿）ダイカットステッカー

ついて行きたくなる、この背中。

ハニちゃんの“後ろ姿”がたまらなくかわいいダイカットステッカーです。



ちょこんとした丸いフォルムと、ふわっとしたしっぽ。

まるで「こっちだよ」と誘ってくれているような後ろ姿に、心がじんわり癒されます。



スマホ、手帳、PC、水筒など、どこに貼ってもゆるっとかわいく仕上がる万能ステッカー。

耐水・耐光仕様なので、屋外や毎日使うアイテムにも安心して貼れます♪



こんな使い方がおすすめ♪

● 推し活にも！グッズのアレンジやスケジュール帳のデコにもぴったり。

● 前後セットで可愛さ倍増！→ハニちゃん（正面）ステッカーもおすすめ！

● ちょっとしたギフトや、お手紙のワンポイントにも



何気ない後ろ姿には、詰まった癒しと愛らしさがございます。

ハニちゃんファンなら見逃せない一枚です。

5位 べあ～君 ゆれるアクリルスタンド

デスクや玄関に飾れる“ゆらゆらベア”。撮影小物としても購入するユーザーが増加。

ゆらゆら、ほのぼの。

今日も、べあ～君があなたを見守ります。



人気キャラクター「べあ～君」が、やさしく揺れるアクリルスタンドになって登場！

そっと触れると、べあ～君がふわっとスイング。何気ない仕草に思わずにっこりしてしまう、癒し効果抜群のアイテムです。



■おすすめポイント

・デスクや棚に置いて、癒しのマスコットに♪

・揺れるたびに心がほぐれる“ほっこり動き”

・おうちでも職場でも、さりげなく推し活できる◎

6位 ハニちゃん（前）ダイカットステッカー

つぶらな瞳で見つめてくる…

「ハニちゃん」の正面姿がとびきり可愛いダイカットステッカーです。



ほんのりほほえむ口元と、まるっとしたお顔。見るたびに癒されるこの表情は、スマホや手帳に貼れば日々の癒しアイテムに。



こんな使い方がおすすめ♪

● 推し活にも！グッズのアレンジやスケジュール帳のデコにもぴったり。

● 前後セットで可愛さ倍増！→ハニちゃん（後ろ姿）ステッカーもおすすめ！



“じーっ”と見つめてくるハニちゃんに、つい笑顔になっちゃう。

あなたの毎日に、ちょっとした癒しと遊び心をどうぞ。

７位 ハニちゃん アンブレラマーカー

“あ、それ私の！”がすぐわかる♪

雨の日がちょっと楽しくなる、ハニちゃんのアンブレラマーカー。



キュートな「ハニちゃん」のフェイスデザインが目を引く、傘用アクセサリー。

傘の持ち手につけるだけで、自分の傘がひと目でわかる便利アイテムです！



こんなときに大活躍

・職場や学校、駅などで傘を取り違えたくないときに

・ビニール傘やシンプルな傘のワンポイントに

・バッグチャームとして使っても◎



軽くて丈夫なシリコン製で、雨の日でも安心♪

かわいいだけじゃない、“実用性＋癒し”を兼ね備えたアイテムです。



あなたの傘にも、ハニちゃんをちょこんと。

ちょっぴり憂うつな雨の日が、やさしく彩られます。

８位 べあ～君 2色ボールペン（黒・赤）

使いやすさも、かわいさも、これ1本。

べあ～君がいつでもあなたのそばに♪



にっこり微笑む「べあ～君」がプリントされた、黒・赤の2色ボールペンです。

ノック式で切り替えもスムーズ。仕事・学校・日常のあらゆるシーンで大活躍！



シンプルで持ちやすいデザインに、べあ～君のやさしい存在感がプラスされて、

「書く時間」がちょっと楽しくなる一本です。



◆おすすめポイント

・1本で黒・赤が使える便利な2色仕様

・滑らかな書き心地で、メモやサインも快適♪

・ペン立ての中に、ちょこんと癒しを添えるワンポイントデザイン



毎日の「書く」に、べあ～君のやさしさを。

勉強や仕事の相棒に、プレゼントにもぴったりな文具です。

９位 べあ～君（後ろ姿）ダイカットステッカー

ついて行きたくなる、この背中。

「べあ～君」がトコトコ歩いているような、愛らしい後ろ姿のダイカットステッカーです。



まるっとしたフォルムと、ちょこんとしたしっぽがキュンとくるデザイン。見ているだけでふわっと癒される、べあ～君ファン必見の一枚です！



こんな使い方もおすすめ♪

・スマホケースやPC、手帳に貼って“癒し”を持ち歩こう

・前姿ステッカーと一緒に貼れば、ストーリーが生まれる♪



日常の中で、ちょっとだけ“ゆるっとした幸せ”を。

あなたのそばに、べあ～君の背中を。

10位 べあ～君 アンブレラマーカー

“それ、私の傘です！”がひと目でわかる。

雨の日に癒しをくれる、べあ～君のアンブレラマーカー。



シンプルな傘の持ち手にちょこんと付けるだけで、自分の傘がすぐ見つかる！

べあ～君の優しい表情が、雨の日もほっこり気分にしてくれるアイテムです。



こんなシーンにぴったり！

・ビニール傘の取り間違い防止に

・通勤・通学先での目印に

・カバンやポーチにつけてもかわいい♪



柔らかくて丈夫なシリコン素材で、水濡れも安心。

さりげなく“推し”を持ち歩ける、実用性と癒しを兼ね備えたアイテムです。



雨の日こそ、べあ～君と一緒に。

あなたの傘にちょこんとつけて、毎日をちょっとハッピーにしてみませんか？

■販売サイト

べあ～君SHOP（公式オンラインショップ）

この度、お支払い方法に「コンビニ決済」が加わり、クレジットカード決済、銀行振込と合わせて計3種類の決済方法で、より便利にご利用いただけるようになりました。

べあ～君SHOPはこちら :https://bearkunshop.com/

当社は、べあ～君グッズを単なる商品としてではなく、お客様がアパマンショップというブランドを身近に感じ、愛着を持っていただくための「体験」として捉えています。今後も、より多くのファンに喜んでいただけるよう、魅力的なグッズ開発と販売機会の創出に努めてまいります。

公式SNSアカウント

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

