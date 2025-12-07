Arcが“食×文化×音”で創る新事業第一弾　和太鼓エンターテイメント「EN」、京都で定期公演を開始

Arc株式会社

Arc株式会社（代表取締役CEO：川畑慎一郎、以下「Arc」）は、飲食事業・文化発信事業を軸に「日本の本物の美」を届ける企業として、2025年より新たにエンターテイメント事業を開始します。その第一弾として、和太鼓奏者・山中裕貴氏とともに、和太鼓エンターテイメント集団「Japanese Drums Entertainment EN（太鼓一座 縁）」を立ち上げ、京都・河原町にて定期公演をスタートいたします。

Arcはこれまで「食」を通じた文化発信を中心に、奈良・京都・大阪などで日本の美意識を体感できる空間を提供してきました。今回のENの取り組みは、“食 × 文化 × 音”による新しい体験価値を創造し、日本文化をもっと身近に、そして楽しく届けることを目的としています。

ENの舞台は、伝統芸能としての和太鼓を尊重しながらも、演奏技術の高さ、緻密な音表現、和の美を生かした舞台演出を組み合わせた「本物の体感型エンターテイメント」です。

迫力だけでは伝えきれない“静と動の美しさ”や、演者の息遣いまで感じられる生の魅力を大切にしています。

その幕開けとして、12月11日に特別プレ公演を開催します。関係者向けの公演に加え、一般のお客様も抽選で若干名をご招待いたします。国内外の観光客が集まる京都の中心地・河原町から、日本文化の新たな魅力を発信してまいります。