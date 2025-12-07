【12/11 プレ公演決定！】和太鼓エンターテイメント集団「EN」京都・河原町で定期公演開幕
一瞬で惹き込まれる衝撃。これが本気の和太鼓だ！
Arc株式会社（代表取締役CEO：川畑慎一郎、以下「Arc」）は、飲食事業・文化発信事業を軸に
「日本の本物の美」を届ける企業として、2025年より新たにエンターテインメント事業を本格始動した。
その第一弾として、和太鼓奏者・山中裕貴氏とタッグを組み、
和太鼓エンターテイメント集団「Japanese Drums Entertainment EN（太鼓一座 縁）」を発足させた。
京都・河原町の「ヒューリックホール京都」にて、月15日程度の定期公演をスタートさせる。
Arcはこれまで、奈良・京都・大阪・芦屋など関西を中心に“日本の美意識が息づく空間と食”を提供してきた。
今回のENでの取り組みは、「食」につづく新たな文化発信として、日本の美を五感で楽しむ総合的な体験価値を創造するものである。
★ 12月11日プレ公演（関係者向け・一般抽選）の観覧応募について
12月11日には、メディア・ホテル・旅行会社など観光・文化発信に関わる関係者向けの 特別プレ公演 を開催します。
また一般のお客様も、抽選で若干名をご招待 いたします。
観覧をご希望の方は、以下の応募フォームよりお申し込みください。
プレ公演 観覧応募フォーム（関係者・一般共通）
https://forms.gle/dojTRT3F4DFGCrPC8
多様なスタイルが存在する和太鼓の世界で、ENは“音の本質を見つめる姿勢”を大切にし、心を震わせる舞台づくりを目指す。
■ Japanese Drums Entertainment EN（太鼓一座 縁） 主宰・山中裕貴が描く舞台
“太鼓の音は心が躍る”──その想いを胸に、山中裕貴が仲間とともに紡ぐ舞台の一瞬。
和太鼓・篠笛奏者であり、舞台演出やイベントプロデュースなども務める山中裕貴は、幼少期からペースメーカーを必要とするハンディキャップを抱えながらも、演奏活動や子どもたちへの和太鼓指導、普及活動や次世代育成に力を注いできた。
自身が10歳のときにプロ和太鼓集団の演奏に心を揺さぶられた体験を原動力に、現在では子どもから大人、さらには障がいのある人々へも音楽の力を届ける活動を展開している。
全国各地の学校で行う「人権講演＆和太鼓コンサート」は高く評価され、舞台を通して「多様性と伝統の共存」を体現してきた。
山中は関西で活躍する次世代の奏者と共に「Japanese Drums Entertainment EN（太鼓一座 縁）」を発足。
2025年12月より京都・河原町での定期公演をまもなくスタートさせ、関西を皮切りに日本、
そして世界へ挑む和太鼓エンターテイメント集団として注目を集めている。
古都・奈良の門前町に息づく「和～Nagomi～」。移ろう季節と古民家の温かさが、Arcの食文化の原点を形づくる。
■ Arc株式会社が本事業に込める想い
Arcは創業以来、飲食事業を通して
「Authentic（本物）× Refined（上質）× Culture（文化）」
を軸に日本文化の美しさを表現してきた。
奈良「和～Nagomi～」、京都「創～SOU～」、鉄板「雅～MIYABI～」、芦屋焼肉「結～YUI～」、
北新地「和衷～Wacyu～」など、地域に寄り添った店舗展開を進め、多くの顧客へ“心に残る日本文化体験”を提供してきた。
今回のENでの取り組みは、「食」に続き、「音」「舞台」からも日本文化を世界へ届ける挑戦である。
Arcの視点を通して磨いてきた「日本の美」が、ENの情熱と響き合い、“味わい・感じ・響く”日本文化体験を京都から世界へ広げていく。
■ 本事業の概要
（1）日本発ノンバーバルエンターテインメントの発信
至近距離ならではの迫力ある演奏は、言語の壁を超えて感動を共有できる体験である。
Arcが飲食で大切にしてきた「五感で感じる日本文化」と調和したアプローチとなっている。
（2）京都の中心で楽しめるロングラン定期公演
観光地・河原町で年間を通じて開催し、国内外の観光客が“いつでも体験できる日本文化”を享受できる場を提供する。飲食事業と組み合わせた新たな京都滞在の価値創出にもつながる。
（3）伝統と革新をつなぎ、地域文化の新拠点に京都から新たな太鼓文化を発信し、Arcの理念である「地域の個性を活かす」をエンターテイメントでも体現する。
衝撃の鼓動。胸に響く音の波動。
ENの魅力を凝縮したティザー映像公開！
力強い鼓動、繊細な間、全身を包み込むリズム。
映像からでも伝わるこの熱量は、ほんの入口にすぎません。
本公演では、この数倍の迫力と感動が待っています!!
🎬 ティザー映像はこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XCFijTDyvnU ]
■ 本事業が目指す未来
和太鼓を“誰もが楽しめるエンターテインメント”へ昇華し、多様性を包み込む文化として国内外へ発信していく。
京都の文化資源を活かし、新たな観光コンテンツとして地域にも貢献する。
ArcとENは、教育・次世代育成や海外展開も視野に、
“食 × 音 × 文化”の新しい日本文化モデルを創造していく。
■ 公演概要
京都・河原町に位置する「ヒューリックホール京都」の外観。定期公演の会場となる文化発信拠点。
約200席の客席を備えた「ヒューリックホール京都」内部。和太鼓の響きを間近で体感できる特別な空間。
「ヒューリックホール京都」アクセスマップ。京都河原町駅から徒歩3分の好立地。
JAPAN DRUM STAGE in KYOTO『雅 - MIYABI -』
Japanese Drums Entertainment ENによる、伝統と革新が融合した太鼓エンターテイメントである。
力強い和太鼓の響きと現代的な表現が織りなす、唯一無二のライブステージを展開する。
【開催場所】
ヒューリックホール京都（座席数：約200席）
京都府京都市中京区備前島町310-2 立誠ガーデン ヒューリック京都 1F
【アクセス】
・ 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩3分
・ 京阪本線 祇園四条駅 徒歩5分
【公演スケジュール（2025年12月）】
● 12月17日（水）
16:30～ / 19:00～
● 12月18日（木）
14:30～ / 16:30～ / 19:00～
● 12月19日（金）
14:30～ / 16:30～
● 12月22日（月）
16:30～ / 19:00～
● 12月23日（火）
14:30～ / 16:30～ / 19:00～
● 12月24日（水）
14:30～ / 16:30～
● 12月26日（金）
16:30～ / 19:00～
● 12月27日（土）
14:30～ / 16:30～
【上演時間】
約 45分 を予定
※開場・当日券販売は 開演30分前より開始
★ 12月11日 特別プレ公演を実施！
関係者・ホテル・旅行会社・行政・企業の皆さまに向けた 特別プレ公演 を開催いたします。
一般のお客様も抽選でご観覧いただけます。
プレ公演 観覧応募フォーム（関係者・一般共通）
https://forms.gle/dojTRT3F4DFGCrPC8
📝 メディア関係者さまへ
取材・撮影・掲載のご相談は、以下のフォームより承っております。
メディア向けお問い合わせフォーム
https://forms.gle/f2WPaKw8YHQVnjJN9