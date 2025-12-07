【2026年 2月のオンライン講習：安全管理者選任時研修安全管理者 講習】便利なオンライン講習会のスケジュールが公開されました。

アイムセーフ合同会社

2026年 2月のスケジュールが公開されました。

アイムセーフの安全管理者選任時研修は、労働安全衛生法第11条の安全管理者の資格要件である労働安全衛生規則第5条に対応する安全管理者選任時研修を実施しています。

アイムセーフは、安全衛生管理者選任時研修の講習科目、講習時間、講師の資格を厚生労働省基発第0224004号に基づき、設定しております。





さらに年度末に安全管理者選任時研修の実施報告書に講習実施日、参加人数、講師名及び講師資格要件を労働局に報告し承認を頂いております。加えて修了者の氏名、生年月日、受講科目、講師、修了年月日を記載した帳簿を備え、保存しております。

■アイムセーフのオンライン講習の詳細はこちら

https://www.safejp.net/(https://www.safejp.net/)

■はじめての申込で1名分無料キャンペーン(※条件あり)

https://www.safejp.net/debut-campaign



■ 講座概要

【安全管理者選任時研修1日コース】

労働安全衛生法第11条の安全管理者の資格要件である労働安全衛生規則第5条に対応する安全管理者を選任するのに、必要な研修です。

※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科9時間の修了証を3営業日を目安に発行します。

■安全管理者とは？(動画解説あり)

選任義務、選任しなければいけない事業場、職務、資格要件、選任時期と報告等について説明しています。

https://www.safejp.net/security-managers

■Youtube:安全管理者とは？

資格内容・対象業種・職務・資格要件・選任について解説しています。

https://youtu.be/Cnf16x9xSr4?si=LdURG3_ShjT1DJ6l



■受講料 ⇒ 13,000円（税・教材費込）



■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。

■開催日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112624/table/179_1_2887ccb8e7173ba36ba7963b2ea7a722.jpg?v=202512070258 ]

お申込みはお早めに ＞＞＞

公式HPにてお申込みを承ります。

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training(https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training)

■学科講習

▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。

※日程：1日（9:00～19:50）

【アイムセーフのWeb講習が選ばれる理由】

◆選ばれる理由1：Web講習なら会場に行く必要なし

今までの講習は大都市などの中心部などの会場が多く、会場まで通うのに時間や交通費が無駄という方、大人数での会場は感染リスクで不安という方もかなり多いのも事実です。会場に出向かず、会社やご自宅で講習が受けられるメリットがあり、受講者の方の負担が軽いというのもアイムセーフが選ばれる理由です。

オンライン講習ですのでライブ感あり、１人で学習するeラーニングと違い、講師とコミュニケーションズ取る事が多く、眠くなりません。

◆選ばれる理由2：現場の事例などが多い参加型講習

弊社の母体は労働安全・労働衛生コンサルタント、技術士、その他専門家等によるコンサルタント業務、安全衛生教育教材の提供、講師の派遣等です。

皆様が今までにお使い頂いた安全衛生の教材や参加された講習にも、弊社が関わっていることが珍しくありません。

そして、今現在も多くの企業様にコンサルティングをさせて頂いております。

「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という考えのもと、徹底した現場教育をしてまいりました。

現場で発生した事例・改善事例などを交え、なぜこのような手法、考えが現場で必要なのかを理解頂けるカリキュラムをご用意しております。

そして、プロ講師とオンラインでコミュニケーションがとれる事や参加型の講習でクイズなどを答えて頂き楽しく理解を深めれるというのが人気の理由です。

◆選ばれる理由3：申し込みも簡単で、修了証も早い

お申し込みも非常に簡単です。

また、修了証は3営業日を目途にPDF形式でメール添付にて送付します。

当日、PCのトラブルに見舞われ、講義できなかった場合でも別日に振り替えられますので安心です。

◆選ばれる理由4：参加できない場合、日程変更可能

基本的には必ず御参加できる日程でご予約いただきます。

ただし、料金お支払い後にやむを得ない御事情で予定していた講習日に参加できなくなった場合、HPの下部の「お問い合わせフォーム」にて、講習日の前日までにご連絡を頂ければ、1回のみ日程変更が認められます。

(※講習開始後の日程変更は認められません。)

【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

■いまは WEBで講習が、できるのか

([安全]衛生推進者)

https://www.safejp.net/online-training



■いまは WEBで講習が、できるのか

(安全管理者選任時研修)

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training



■安心の WEB講習は、参加型

(職長教育・安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/syokutyou

■安心の WEB講習は、参加型

(統括安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor



■WEB講習で、現場の危険を知る

(化学物質管理者)

https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha



■いまは 会社で実技も、できるのか

(保護具着用管理責任者)

https://www.safejp.net/hogogu-chakuyo-kanri-sekininsha



■WEB講習で、テールゲートリフター

(テールゲートリフター特別教育)

https://www.safejp.net/tailgate-lifter