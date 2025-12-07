メンタルヘルス環境向上プロジェクト創設者・代表理事を務める山本真奈美（LMFT）が、国際的メンタルヘルスアワードFluxx Awards 2025にて Global Pioneer Awardを受賞！

特定非営利活動法人メンタルヘルス環境向上プロジェクト

2025年12月7日

特定非営利活動法人メンタルヘルス環境向上プロジェクトの創設者・代表理事、山本真奈美（LMFT／米国臨床心理士）は、米国ラスベガスで行われた国際的アワードイベント Fluxx Awards 2025 の Healthcare and Mental Health 部門において、Global Pioneer Award 「Mental Health Innovation Across Borders」ならびに「Community Centered Wellness Leader」の二部門を受賞いたしました。

本賞は、山本が国境・言語・文化の壁によりメンタルヘルス支援が届きにくい個人やコミュニティへ向けて、心理療法・心理教育へのアクセス拡大に取り組み続けてきた点が評価されたものです。

■ 受賞の背景

山本はこれまで、米国・日本・アジア地域などさまざまな地域で、移民・多文化背景・マイノリティなど、支援を得にくい立場にあるクライエントやコミュニティに向けて、心理療法・心理教育へのアクセス拡大に取り組んできました。

山本の実践は、心理的な課題の解決だけでなく、「人々の内側にある力を育み、回復力（レジリエンス）と本来の心の健やかさ（ウェルネス）を深めていくこと」を軸にしており、個人の文化的背景や創造性を尊重したケアを特徴とします。

今回の受賞では特に以下の点が高く評価されました。

・国境を越えた臨床と心理教育の普及

・多様なクライエントやコミュニティにおけるメンタルヘルスへのアクセスのギャップを埋める実践

・心理的な問題の解決だけに頼るのではなく、本来の“心の健やかさを育てる”というアプローチ

・日本で、誰もが相談につながれる“入口づくり”を進める実践

■ 日本での取り組み：MHECの活動が海外からも注目

MHECは2025年6月、日本におけるメンタルヘルスの垣根を取り払うイベント

「M.O.F.U. 2025」 を開催し、精神科医、心療内科医、公認心理師、臨床心理士など

多職種が連携するコミュニティウェルネスモデルを実施しました。

この取り組みは国内外で報道され、“国境を越えた実践型のメンタルヘルスモデル”として注目されています。

■ 受賞に寄せて（山本コメント）

「このような国際的な賞をいただけたことを、心から光栄に思います。メンタルヘルス環境向上プロジェクトの使命は、メンタルヘルス支援をより平等に、そして誰もが安心してアクセスできる形で届けることです。心の健やかさは、心の問題を治すことではなく、私達の内側にある真の心の健やかさ育むことから始まると私たちは信じています。すべての個人とコミュニティが、自分の内側からウェルネスを見いだす機会を持てる社会、そのような環境をつくっていきたいと思います。」

■ 今後の展開

MHECは直接のカウンセリング提供ではなく、こころの支援が必要な人が適切な専門支援につながれる “入口づくり” をさらに強化してまいります。また、MHECは以下の取り組みを一層進めていきます。

・子ども・若者・支援者（保護者や教師など）の安心できるケアの場の拡充

・迷わず必要な支援にアクセスできる環境整備

・心理学に基づく信頼できる知識の発信などを通した心理教育の提供

・単発の心のケアではなく継続した心理教育プログラムの作成と提供



さらに今回の受賞を機に、国内外の専門家・機関との協働を深め、文化を越えて心の支援が届く社会モデルの構築に取り組んでまいります。

■ 活動へのご支援のお願い

本活動に共感してくださる皆さまからのご支援が、継続的なプログラム提供の力になります。

▼寄付・サポートページ

https://syncable.biz/associate/mhec

■ お問い合わせ

特定非営利活動法人メンタルヘルス環境向上プロジェクト（MHEC）

Email：info@mentalhealthec.org

Website：https://www.mentalhealthec.org

Lit.link：https://lit.link/mhecproject